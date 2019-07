'Naslušan sam svega, no ta je glazba - šuplja': Božo Vrećo stigao je u Split taman da prokomentira događaj koji je protresao grad, otkrio i detalje koji će oduševiti Splićane

- S obzirom na to da je ljeto, a da sam ja jako zgodan, onda treba da se to nešto malo tijela vidi, tako da ću za koncert vjerojatno odjenuti samo top i suknju, jer mi je jako bitno da mogu plesati. A i zbog fotografija, da je, kad se zavrtim, puni krug te suknje... - koketno nam se, zafrkantski, osmjehnuo Božo Vrećo, otkrivajući što će odjenuti za večerašnji susret sa splitskom publikom na svojemu prvom velikom koncertu u Dioklecijanovu gradu. Svi koji poznaju i prate jedinstvenog BiH glazbenika znaju da mu na bini sve mora biti savršeno, pa tako i styling koji pomno osmišljava uoči svakoga nastupa.

Čuvenog, nadaleko hvaljenog interpretatora i kantautora sevdaha, inače po struci magistra arheologije, Splićani će željno dočekati u MediLS-u (Mediteranskom institutu za istraživanje života), gdje će im karizmatični lirski tenor, osnažen potporom moćnoga benda, emotivno podastrijeti ponajbolji izbor iz svojega, sada već prilično bogatog diskografskog kataloga.

Nakon niza hvaljenih, rasprodanih koncerata u dvoranama i sakralnim objektima širom Europe i ostatka svijeta, ali i impresivnih Božinih nastupa na hrvatskom kontinentu i Jadranu, konačno je na red došao i Split.

- Mislim da za sve postoji trenutak i vrijeme, tako da je i ovaj moj splitski koncert negdje morao dobro sazreti, dobro se iskaliti i izdefinirati kako bi se moglo pokazati moje pravo lice, da me se ljudi na pravi način zažele. Mislim da je bilo lijepo stvoriti ozračje – jer svuda sam negdje tu okolo Splita bio - pa da me se moglo namirisati, ali me još uvijek tu nije bilo. I evo me, sad sam tu, presretan, jedva čekam... - nasmijano će Božo, priznajući kako mu je grad pod Marjanom fascinantan iz više razloga.

- Najprije zbog toga što je prva sevdalinka zapisana baš tu 1574. godine i govori o prvoj nesretnoj, neostvarenoj ljubavi opjevanoj na sevdalinski način tog vremena. Njezini akteri bili su mladi trgovac, Turčin Adil i Marija (Mara) Vornić. Događaj je zabilježen u spisima ondašnjeg splitskog kneza. A da ne kažem da je, u arheološkom smislu, meni to podobno tlo jer sam po struci arheolog i cijelo me to područje inspirira i nadahnjuje za moju umjetnost.

Za čim ćete sve posegnuti kako biste Splićanima pokazali svu glazbenu raskoš kojom raspolažete?

- Dovodim sjajne glazbenike koji sa mnom surađuju na nekoliko projekata. To je daleko više od koncerta, poseban je to vid improviziranog projekta, to je neki i sevdah i blues i jazz i soul. Riječ je o glazbenicima svjetskoga glasa, trojica su iz Turske, jedan živi u Rotterdamu, jedan u Stuttgartu, imam i sjajnog trubača iz Skoplja, te izvrsnog saksofonista i klarinetista iz Niša. Naš zvuk nije uopće tipičan, štoviše, vrlo je hrabar. Sve što stvaramo nastaje na sceni, naravno da postoje okviri, ali svaka pjesma nema isti kraj. Svaka je živući organizam, tvorevina koja može trajati i tri i šest i deset minuta.

Nikada nismo vremenski ograničeni niti znamo kamo će nas naše glazbeno putovanje odvesti. Ja nisam osoba koja se ponavlja, svaki koncert je za mene drugačiji. Ubacim pijanista, ubacim harmonikaša... Moduliram... Oni imaju toliko povjerenja u mene i u moje dirigiranje, jer je to glazba koju ja već imam i osjećam u glavi, da nemaju nikakve bojazni. A meni trebaju glazbenici koji daju sve od sebe na sceni, koji nemaju strah od publike i kojima to nije gaža. Ja ne radim gaže, želim da to bude potpuna umjetnost u svakom segmentu. I publika to zna i osjeća... To je uzajamno predavanje, obostrano, bezrezervno.

Na jesen odlazite u Španjolsku zbog novoga glazbenog projekta. O čemu je riječ?

- Prije dvije godine imao sam koncert na jednom sjajnom festivalu u Španjolskoj gdje sam radio s dva flamenco glazbenika, zapravo španjolskim ciganima, koji sviraju najsavršenije na svijetu. S njima sam počeo surađivati prvi put spojivši flamenco i sevdah. Čak sam uvidio da je u pitanju mnogo bolja i snažnija spona nego između sevdaha i portugalskog fada. U flamencu imate i taj pokret koji je za mene karakterističan, imate i tu strast, prkos i inat. To mi se jako svidjelo i sad je došlo do suradnje s Barcelona Gipsy orkestrom s kojim ću u Barceloni u listopadu raditi novu pjesmu i spot, što će nam otvoriti vrata za sljedeću godinu kada ćemo nastupiti na nekoliko jakih festivala širom Europe. U 2020. ponovno ću u Ameriku i Kanadu, a već u travnju i na veliku turneju po Australiji.

Vaš koncert u Splitu odvija se neposredno nakon netom okončanog sedmog izdanja Ultra Europe festivala. Pogled na Marmontovu ulicu u središtu grada s Rive počinje vašim transparentom, sredinu 'drži' Verdijev 'Rigoletto' s otvaranja 65. splitskog ljeta, a pri njezinu vrhu još uvijek visi reklama za Ultru. Nakon Ultre vi donosite sasvim drugačiju glazbenu energiju u grad. Je li vam strana glazba s Ultre?

- Iskreno, meni ništa nije strano. Naslušan sam svega, no glazba koju privatno slušam je nešto što nema nikakve veze s današnjim tendencijama i trendovima. Meni je sve to nekako suhoparno, nedoraslo i kako god, da ne koristim grublje epitete. To je glazba koja nema sadržaj, koja nije dovršena. Šuplja. I nema tu emotivnu notu, koja vas negdje pokreće i dira. Nedavno su me pitali ima li moja glazba ikakve veze s operom. Mislim da ima, jer u operi imate puno pokreta, puno dramaturgije i pjevanja koje je jako teško. Potreban je jako dobar balans disanja, postavke dijafragme, uvježbanosti, životne forme, apsolutno svega. Sve vas to kali i kao izvođača i kao osobu, a to mi je uvijek izazov. Zato mi je puno bliži “Rigoletto”. Od djetinjstva me uvijek inspirirala ta preobrazba, dramaturgija na sceni. Što kaže moja majka: ”I svaki tvoj udisaj je dio scene.” Jer publika prati svaki titraj...

Uskoro se približava godišnjica smrti Olivera Dragojevića. Pretpostaviti je da je njegova emocija iskazana kroz glazbu doprla i do vas. Jeste li tijekom odrastanja u Foči imali dodir s glazbom dalmatinskog podneblja, Oliverom, Splitskim festivalom? Možda nekim drugim izvođačima?

- Naravno da jesam, čak ta neka cijela scena, i zagrebačka, sve mi je to bilo blisko, pogotovo taj dalmatinski štih nekoga poput Olivera, koji je bio uistinu jedinstven. Štoviše, u par sam navrata znao i zapjevati nešto njegovo...

… “Što to bješe ljubav”?

- Među ostalim (smijeh). Sve su to ljudi, poput Josipe Lisac, Miše Kovača, u nekoj novoj generaciji Urbana i sličnih glazbenika, koji me na neki način inspiriraju. Volio bih da, u neko dogledno vrijeme, s nekima od njih nešto mogu i podijeliti, možda nešto snimiti. Zašto ne?! Smatram da umjetnici danas malo surađuju jedni s drugima, sujete su, općenito na Balkanu, prilično jake. Rijetki su slučajevi da dva umjetnika 'kliknu', zajedno donesu nešto novo i nastave skupa nastupati, odlaziti na turneje i sl. No, vjerujem da i ja negdje inspiriram neke ljude.

Oduvijek sam htio snimati s Miroslavom Tadićem i ta mi se želja ispunila, a sada je sasvim slučajno došlo do suradnje s Edinom Karamazovim, koji je snimio fenomenalan barokni album sa Stingom, koji radi sa svjetskim glazbenicima. Edin i ja radimo fantastičan album, ali ne na način da sam ja vukao nekoga za rukav. Naprosto su se stvari poklopile... Album bi trebao izaći za Božić u izdanju diskografske kuće Croatia Records, a mastering ćemo raditi vani. Bit će to šarolik album – od ruskih pjesama do sevdaha i nekih pjesama koje su napisali naši najveći pjesnici. To je jedna tako divna, tako pitka prijateljska sinergija, pa se nadam i zajedničkim koncertima sljedeće godine. Baš jučer smo imali probu na kojoj mi je Edin rekao kako imam dovoljno vremena da smislim naziv albuma, ali da ne bude neka poveznica s nečim tradicionalnim, nego da naziv bude svjetski, da ga svatko, neovisno koju glazbu preferira, doživi jasno i vjerodostojno.

Angažirani ste na puno frontova, a poznato je i da sami kreirate odjeću za nastupe. Kad ćete lansirati u javnost najavljivanu modnu kolekciju “Vrećo”?

- Kolekcija je zaleđena... Moram biti najiskreniji – taj projekt iziskuje tri osobe od povjerenja koje bih morao zaposliti, jer želim da sve bude onako kako bih to i sam napravio. A ja nemam vremena za to. Međutim, da ne bih ispao lažac, do kraja ove godine će se u online prodaji, putem narudžbi na mojoj web-stranici, pojavit crna torba i suknja s mojim potpisom. Zajedno s mojom autobiografijom koja će izaći na jesen u izdanju sarajevske izdavačke kuće Buybook, koja je objavila i moju prvu, rasprodanu knjigu “Mila”. Autobiografiju sam završio, još nema ime, ostalo mi je napraviti još par grafika za ilustraciju. Možda ću čak malo crtati dok budem ovdje, u Splitu, jer namjeravam ostati na moru i nekoliko dana iza koncerta.

Kad smo posljednji put razgovarali, bili ste silno emocionalno uzdrmani zbog prekida ljubavne veze, jer ste saznali za partnerovu prijevaru. Sada, čini mi se, sijate?

- Sijam?! A ja sam se pet sati truckao od Sarajeva do Splita. Ali da, odlično se osjećam. I puno se radujem koncertu. Moram pohvaliti organizatore, od izbora mjesta do marketinga i svega ostalog.

Jeste li emocionalno ispunjeni? Sretni?!

- Jesam. Rekao sam da više nikada neću javno govoriti o toj temi do trenutka kada uistinu ne bude vrijeme. A kad će biti to vrijeme, nitko ne zna. Treba dobro odvagnuti, jednom sam se opekao, vjerovao nekome tko mi je stvarao iluziju o mojemu životu. Zato će moj odgovor na sva pitanja vezana za moju intimu biti: ”Sretan sam i jesam.” To je ujedno i najbolji. (smijeh)