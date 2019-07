Ekscentrični 'princ sevdaha' stiže u Split: oduševljen je nedavno otrkivenim 'čudom' u centru grada, a otkrio nam je i kakve mu snimke šalju Splićanke

Pjesnik i umjetnik, uz to i čovjek koji je prvi na Balkanu predstavio sevdah u modernome ruhu, Božo Vrećo glasi za ekscentrika i za njega ćete od mnogih čuti da je "osebujan". Što je u njegovoj umjetničkoj osobi privlačnije ljudima, glasovne sposobnosti nevjerojatnog raspona ili pjesme koje izvodi, a diraju ravno u srce, ne znaju reći ni oni koji su pohodili njegove koncerte, no u jednom su složni - iskustvo je gotovo čarobno.

Tu svoju magiju, otkrio nam je pjevač, željno iščekuje podijeliti sa svima i na svojemu splitskom nastupu. Sutra će naime, 17. 7., Vrećo održati prvi veliki koncert u gradu pod Marjanom, u romantičnom ambijentu marjanske lokacije MedILS (Mediteranskog instituta za istraživanje života) predstavit će Splićanima pregled svojih dosadašnjih albuma.

Sarajlija kojeg nazivaju i "Princom sevdaha", po struci inače arheolog, zasigurno plijeni pažnju i onih koji ne slušaju vrstu glazbe kojoj je posvetio život. Vrećo nastupa uvijek u bogatim haljinama koje su postale njegov zaštitni znak, a neke su i njegov vlastiti dizajn. Istetoviran je i našminkan, potpuno uronjen u glazbu koju interpretira. Stigao je u Split, a mi smo popričali s njim o onome što čeka ljubitelje njegova sevdaha koji će ovaj put imati priliku slušati pod zvijezdama.

"Najprije hvala na takvom prekrasnom i toplom gostoprimstvu, jako sam sretan jer me već par godina moja publika u Splitu očekuje i sada je pravi trenutak za moj dolazak i koncert pod Marjanom!" govori Vrećo oduševljeno.

"Split mi je iz više razloga fascinantan, najprije zbog toga što je prva sevdalinka zapisana baš tu 1574. godine i govori o nesretnoj, neostvarenoj ljubavi opjevanoj na sevdalinski način tog vremena. Njezini akteri bili su mladi trgovac, Turčin Adil i Marija (Mara) Vornić. Događaj je zabilježen u spisima ondašnjeg splitskog kneza.

A da ne spominjem i koliko mi je arheološki podobno splitsko tlo, budući da sam po struci arheolog i me cijela me ta oblast inspirira i nadahnjuje za moju umjetnost", priča nam.

Kako ste se odlučili baš za ovu koncertnu lokaciju? MedILS već nazivaju najromantičnijim prostorom za ljetne nastupe, je li i kod vas presudila romantika ili nešto drugo?

Dakako romantika! Čini mi se da je nje sve manje, no reći ću samo da je sve češće prikrivena... Ljudi kriju svoje emocije, ne pokazuju ih, ne otvaraju se i zato je meni prevažno djelovati na njih. Želim da slobodno žive, vole i osjećaju kroz moju glazbu.

S druge strane tu je mistika mjesta, Marjan ili Mons Kyrielson sam po sebi mi daje puno toga za dokučiti. Divno je što je na tom prostoru bio dominantan kult božice lova Dijane koja će mi biti Muza s obzirom na to da je koncert u šumi, sa stablima borova i morem unedogled... Sve miriše na ljubav!

Koliko ste romantični?

Za mene uvijek postoji prefiks "pre", preromantičan, preemotivan i nadasve prejaka osoba. A isto tako i volim. Previše.

Kažete da vam je kao arheologu zanimljiv boravak ovdje. Koji biste dio grada izdvojili kao najzanimljiviji?

Upućen sam u radove na Ad basilicas pictas i ranokršćanski mozaik, vjerojatno iz 5. stoljeća, koji je polikroman, a radio sam i kao vanjski suradnik na par sličnih lokaliteta.

No čitava Dioklecijanova palača, Jupiterov hram, Podrumi Dioklecijanove palače, Vestibul, Peristil, katedrala sv. Duje i četvora vrata, Mjedena - Aenea vrata mora, Željezna sa palačom obitelji Benedetti, Srebrena Porta orientalis i Zlatna carska Porta Aurea... Sve mi to predstavlja neiscrpan izvor inspiracije.

Jednom ste prilikom rekli kako su vam dovoljna samo četiri sata sna noću kako biste uredno funkcionirali preko dana. Kako to, podijelite neki savjet za umorne duše. Odakle tolika energija?

Hiperaktivan sam i radoholik, moj odmor je uvijek vezan uz koncerte i drugačije to ne bi funkcioniralo. Volim produktivnost i konstantno kretanje, takvog sam duha i jako energičan. Gledam na stvari pozitivno, klonim se gluposti i ljudskog zla, živim svoj život bez zadrške i to savjetujem svima.

Unutarnji mir i energija u nama su samima, svi smo mi Demijurzi i bića s posebnim superiornim mogućnostima, ali treba to sve aktivirati, meditacijom i konstantnim učenjem.

Ponosite se svojom kreativnošću. Dizajnirate odjeću, iščitavate povijesna štiva, pa i pišete. Kakvi su projekti trenutno aktualni, što obožavatelji mogu očekivati?

Iz modne linije sukanja Vrećo dolazi sufi dimenzije, a dizajniramo i torbe. Pišem autobiografiju, a koncem godine, za Božić, izlazi i moj šesti album sa sjajnim lautistom svjetskog glasa i prijateljem Edinom Karamazovim.

Da vas netko pita da neupućenima opišete svoj glazbeni izričaj, kako biste ga opisali?

Sloboda, ljubav, katarza. Ili bih pak samo rekao "slušajte srcem, ne ušima!" - za puno sjajnih stvari ne postoji opis. Prevažna mi je improvizacija na koncertu, stvarate glazbe tog trena i tada, ona se rađa pred vašim očima i svjedoci ste nečega posve intimnog. Dijelom je to i vas, jer publika je neodvojiva od mene, mi smo jedno.

Puno orijenta, jazza, bluesa i sevdaha u meni ima i sve se to oblikuje u pravac koji je sigurno jedan moderni sevdah u svakom smislu tih riječi.

Odakle crpite inspiraciju za svoje pjesme?

Iz ljudskih sudbina, života, dobrote, ljudske tuge, starih knjiga i fotografija iz antikvarijata, prirode koja je neiscrpan izvor, ali i iz ljubavi koja je u meni i svakim danom samo postaje sve jača.

Ne krijete svoju dualnu prirodu, miješate i ženski i muški sevdah. Mislite li da je to u određenoj mjeri prisutno u svima? Susrećete li se s onima koji i dan danas to ne razumiju?

Sevdah kao žanr je takav, on nema podjelu, on nema roda i kao takav je bio savršen partner za mene. Susrećem se i s ljudima skučenih života i razmišljanja, uplašenim ljudima, nesretnim, ozlojeđenim, neshvaćenim i potištenim... Trudim se da kroz moju prizmu življenja i stvaranja nečega potpuno oslobođenog utječem i na takve, barem da se zapitaju do kada će nastaviti lagati sebe.

Ljudi mi jako puno pišu i vidim koliko im znači moja snaga, ustrajnost, ali i umjetnost, kao i volja da mogu sve. I sve mogu.

Što očekujete od splitske publike? Što ona može očekivati od vas?

Čaroliju, cijeli svoj život posvećujem mojoj karijeri i tu nema mjesta prosječnosti, to mora biti ljubav svih ljubavi i tome se radujem, Split me voli.

Hoćete li produljiti boravak na moru? Kakvi su vam planovi?

Ostat ću u gradu i okolici još pet dana poslije koncerta, pisati, kupati se i fotografirati sve što mi kasnije može i treba poslužiti za stvaranje, obožavam biti tu i uvijek ću vam rado doći!

Sjećate li se neke poruke od obožavatelja iz Splita koja vam je posebno ostala u pamćenju? Znamo da ih rado dijelite na Instagramu.

Ima ih toliko puno, no snimke u kojima mame puštaju svojoj djeci moje pjesme kao uspavanke, to me uvijek raznježi...

Koju biste osobu izdvojili kao glavnu inspiraciju u životu?

Moju majku Milu. Sve joj dugujem i sve posvećujem, sve što sam ikada stvorio, otpjevao i napisao, a i ono što tek trebam.