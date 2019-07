Nakon maestralne pobjede na Wimbledonu vraća se kući ženi i djeci, u dom vrijedan 58 milijuna kuna: zavirite u unutrašnjost luksuznog kompleksa zgrada u kojem su Đokovići svili gnijezdo

Novak Đoković jučer je u jednom od napetijih finala u povijesti Wimbledona uspio izboriti pobjedu nad Rogerom Federerom. Iscrpljen, nakon gotovo pet sati igre, srpski je tenisač okupljenim predstavnicima medija, između ostaloga, poručio kako "sada želi biti samo tata", vraća se u Miami Beach gdje su on i supruga Jelena svili gnijezdo.

A o zdanju u kojemu živi obitelj Đoković raspisali su se mediji, između ostalih The Sun.

Britanski tabloid piše kako se radi o nizu luksuznih stambenih zgrada u Miamiju, u jednu od kojih su Đokovići uselili još prije dvije godine. Bilo je to prije petog osvojenog naslova na Wimbledonu i zarade od 2,35 milijuna funti (oko 58 milijuna kuna) koje je za to dobio, no srpski tenisač nije izrazio želju za promjenom lokacije, dapače.

Dom u kojemu živi sa suprugom Jelenom i dvoje djece, sinom Stefanom i djevojčicom Tarom, ima fenomenalan pogled na Atlantski ocean, ali i na luksuzni dio grada u kojemu stanuju. Zgradu je projektirao poznati arhitekt Renzo Piano, a osim dijela za stanovanje ponosi se i velikim vrtom za opuštanje. Uz to, kompleks ima dva privatna bazena i spa, saunu, fitness centar i vinski podrum, javlja sport24.

Stan u Miami Beachu samo je jedna od tenisačevih nekretnina, ona u kojoj s obitelji najčešće boravi. U videu pogledajte kako izgleda unutrašnjost.