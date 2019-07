Najluđi tulum nastavlja se na otocima, Ultra krenula na Brač: prvi čovjek festivala komentirao suradnju sa škverom, ali i lokaciju oko koje su se lomila koplja, najavio je i termin partyja sljedeće godine u Splitu

Više od 40 tisuća posjetitelja dnevno, a ukupno 120 tisuća ljudi iz 143 zemlje svijeta plesalo je puna tri dana u užarenim ritmovima Ultra music festivala na splitskom stadionu Parka mladeži.

Vesela družina u ponedjeljak u 15 sati isplovila je s gata broj 18 iz trajektne luke najvećim jedrenjakom na planetu, imena Flying Clipper, građenim upravo u Brodosplitu, koji ima 150 luksuznih kabina i dugačak je više od 130 metara te se može pohvaliti time da se kao najveći na svijetu upisao u Guinnessovu knjigu rekorda.

Najluđi tulum nastavlja se sada na otocima, a prva Ultrina destinacija je otok Brač, slijede ga Hvar pa Vis. Organizatori su istaknuli kako je ovogodišnje sedmo izdanje Ultre definitivno ispunilo sva njihova očekivanja. Glavni čovjek festivala Joe Bašić najavio je daljnju suradnju s Brodosplitom. Ujedno je rekao kako će u idućim danima Ultru na otocima posjetiti tisuće novih partijanera te je potvrdio da ovaj popularni festival elektroničke glazbe ostaje u Splitu pa je tako već objavljen i termin festivala u 2020. godini, a održat će se od 10. do 12. srpnja, također na stadionu Parka mladeži.

- Suradnja s Brodosplitom je dokaz kako Ultra pokreće razvoj turizma u gradu Splitu, želimo tu budućnost i dalje nastaviti graditi. Dolazak u naš novi dom Park mladeži još je jedna poveznica sa splitskim škverom zbog lijepih vizura čije slike šaljemo u svijet. Ponosan sam i sretan jer je ovo dosad bila najbolja Ultra. Uspjeli smo dokazati da je preseljenje na Park mladeži bio pun pogodak. Siguran sam kako će iduće izdanje biti još i bolje.

Planiramo unaprijediti prostor još više po pitanju WC-a i videonadzora. Više od 3000 ljudi bilo je uključeno u organizaciju, što je još jedan dokaz koliko je ovo zahtjevan i izazovan projekt. Ove je godine bilo i najmanje ozljeda posjetitelja, što se opet pokazalo koliko je Park mladeži adekvatan za održavanje manifestacije ovako velikog tipa.

Na Poljudu smo nekad morali zatvarati tri ceste da bi posjetitelji mogli doći, a sada nismo morali nijednu. Sve sigurnosne službe koje su bile na terenu dale su sve od sebe i još jednom neizmjerno im hvala - rekao je Joe Bašić.

Sedmo izdanje Ultre upisalo je i svoga milijuntoga gosta, a zbog rekordne prodaje ulaznica ovo je bila i najposjećenija godina. Novi je prostor otvorio nove mogućnosti u vidu grandioznog main stagea, najvećeg ikad postavljenog u regiji pa je svojom produkcijom i veličinom centralna pozornica nadmašila sva dosadašnja očekivanja.

Na impresivnom LED ekranu neprestano su se vrtjele vizualizacije, a sve je bilo upotpunjeno brojnim specijalnim efektima. Od vizualnog showa do kristalno čistog zvuka i zaraznih beatova naprosto je sve bilo savršeno izvedeno. Jedan od vrhunaca večeri bio je i spektakularni vatromet koji je postao svojevrsni zaštitni znak Ultre.

Na pozornicama su se izmjenjivala najveća svjetska imena elektroničke glazbe i ovogodišnji popis bio je zaista impresivan jer je uključivao glazbene velikane poput Swedish House Mafije, Carla Coxa, Davida Guette, Afrojacka, Above & Beyond, Adama Beyera, Armina van Buurena, The Chainsmokersa, Maceo Plexa i brojnih drugih izvođača. Svojim su hitovima držali publiku na nogama sve do ranih jutarnjih sati.