Preminuo legendarni američki glumac: s filmskih platana nije silazio još od sredine 50-ih, domaća ga publika zna iz popularnog akcijskog hita

U 88. godini života preminuo je poznati glumac Rip Torn koji s filmskog platna nije silazio još od sredine pedesetih kada je počeo s glumom, javlja Sky News.

Umro je u popodnevnim satima u svom domu u društvu žene, glumice Amy Wright i kćerki Katie Torn i Angelica Page, prenio je njegov agent pritom ne spomenuvši uzrok smrti.

Torn je bio poznat po svojim grubim i divljim ulogama u filmovima, a javnost ga pamti i po skandaloznim ispadima.

Za Oscara je bio nominiran jednom, za sporednu ulogu u filmu Cross Creek. Ipak, njegova najuspješnija uloga je ona u filmu The Larry Sanders Show u kojoj je glumio producenta Artiea, a za koju je imao šest nominacija Emmyija te je jednu nagradu i osvojio.

Popularnost je stekao i glumeći Zeda, šefa agencije u dva nastavka filma Ljudi u crnom zajedno s Willom Smithom i Tommyjem Lee Jonesom.

Glumio je u filmu The Man Who Fell To Earth s Davidem Bowijem, ali i na Brodwayu dok je scena o kojoj se najviše pričalo bila ona u filmu Maidstone. Naime, u ovoj eksprimentalnoj političkoj drami, Torn je čekićem u glavu udario redatelja i glumca Normana Mailera, a on mu je zauzvrat ugrizao uho.

Premda je čekić zapravo bio igračka, scena je bila uistinu realistična.

Rip Torn, pravog imena Elmore Rual Torn Jr., rođen je 6. veljače 1931. godine u Temple Texasu, a ime "Rip" je predstavljalo dugogodišnji nadimak njegove obitelji. Glumu je studirao na Sveučilištu u Texasu, a u New Yorku je pohađao tečaj glume kod Leeja Strasberga.