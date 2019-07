'Bio je i ostao gospodin!': Ivana Nanut otkrila nam je koja ju zvijezda uvijek iznova obori s nogu, tko joj 'nabija presing', a progovorila je i o privatnom životu

Zamislite se u situaciji da nasuprot vas sjede neke od najpoznatijih hollywoodskih zvijezda ili pak glumci iz najgledanijih turskih sapunica. Zvuči nemoguće? Ne i za dugogodišnju novinarku Nove TV Ivanu Nanut, za čiji bi se posao iz snova mnogi mijenjali.

Kako i ne bi kad je novinarstvo često odvodi na razne strane svijeta pa joj je kufer uvijek spreman i vreba u prikrajku jer nikad se ne zna koji je kutak planeta Ivanina sljedeća destinacija. Zadnja adresa na kojoj se zatekla bio je Monte Carlo, gdje je na nedavno održanom televizijskom festivalu razgovarala s glumcima iz hvaljene američke serije "Good Doctor".

Intervju s njima bit će emitiran idućeg tjedna u In Magazinu, emisiji u kojoj je naša sugovornica dio stalne postave punih deset godina, odnosno od njezinih samih početaka.

Napravili ste intervjue s mnogim svjetskim zvijezdama. Do koga vam je bilo najlakše, a do koga najteže doći?

– Nisam nikada imala dojam da je do neke zvijezde teško doći. Nisu one nedostupne, nego njihovi agenti ili PR-ovi, koji katkad stvaraju dojam nedostupnosti, stvaraju stres gdje ga nema, odvlače ih, krate nam pitanja, požuruju nas, upozoravaju, i jednu ugodnu i spontanu situaciju često pretvaraju u nepotreban kaos.

Zvijezde i Lijepa naša

Kakav je dojam na vas ostavio Michael Douglas, kojeg ste nedavno zatekli na crvenom tepihu u Cannesu?

– S Michaelom sam već jednom razgovarala davnih dana na filmskom festivalu u Torontu. Bio je i ostao gospodin. Njegov šarm, karizma, zainteresiranost za svako pitanje koje mu se postavlja, odlika je velikog glumca i profesionalca koji je itekako svjestan da u ovome poslu jedni druge trebamo, novinari njih, ali i zvijezde nas. Odgovori su mu duhoviti, nema zabranjenih pitanja, i zato i jest u ovome poslu uspješan već 50 godina.

Uspijete li se i zabaviti kad se nađete na takvim događanjima?

– Da ste me to pitali prije petnaest godina, rekla bih vam, da svakako. Davnih dana, na festivalima su se filmske kuće natjecale koja će održati bolji, veći i glamurozniji party, na lokacijama poput dvorca, jahte, vile s bazenima i pogledom, ili je to bio penthouse na nekom visokom katu nebodera. Isprva si time impresioniran – s lijeve strane ti je Angelina Jolie, a s desne Johnny Depp ili Jude Law – no s godinama se više ne okrećeš za njima, nego uživaš u pogledu i trenutku u kojem se nalaziš.

Je li vam nekad neka od zvijezda s kojima ste razgovarali udijelila komplimente ili vas pozvala na piće?

– Udijele vam komplimente, naravno, kao i vi njima. Moram priznati da u mojoj dugoj karijeri nisam imala nemoralnih ponuda. I vjerujem da će tako i ostati.

Kako reagiraju kad ima kažete za Hrvatsku?

– Zadnjih nekoliko godina gotovo da nije bilo zvijezde koja nije posjetila našu obalu. Naravno da su svi oduševljeni. Prepričavaju mi svoje uspomene i većina ih ostane u šoku prirodnim ljepotama Lijepe naše. Oni koji nikada nisu bili često me pitaju kamo da idu, pa im rado predložim neke od naših najljepših otoka.

Ispred vašeg mikrofona znaju se naći i glumci iz turskih serija, poput aktera aktualne sapunice "Fazilet i njezine kćeri". Iznenadi li ih popularnost kakvu imaju kod nas?

– Pa čak i ne jer su navikli da su gledani i obožavani u cijelome svijetu. No, nažalost, većina ih ne govori engleski jezik pa komuniciramo putem prevoditeljice. S obzirom na to koliko sam puta razgovarala s njihovim zvijezdama, razmišljam o tome da naučim turski jezik jer mi se često smiju u redakciji dok dogovaram intervjue s njima.

Volite li gledati sapunice?

– Kada su krenule prvi put kod nas, gledala sam, još davnih dana, naravno. Od posljednjih sam gledala "Istanbulsku nevjestu". No prije nego što idem razgovarati s glumcima iz pojedinih serija, kako bih se pripremila, odgledam nekoliko epizoda i, naravno, onda mi se često dogodi da me vuče pogledati još.

Rastužila vas je smrt Lukea Perryja, nezaboravnog Dylana iz serije "Bevery Hills", kojem ste posvetili status na Instagramu. Jeste li ga imali prilike upoznati?

– Razgovarala sam dva puta s Jasonom Priestleyjem, ali i s Ianom Zieringom i Gabrielle Carteris. Bila sam veliki obožavatelj serije, odrastala sam uz nju i naravno da sam bila "tim Dylan", a ne "Brandon". Nažalost, nisam ga imala priliku upoznati, nego samo preko njegovih kolega, ali, kako to obično u životu biva, napuste nas uvijek oni koji to nisu zaslužili. Da, rastužilo me, isto kao što me rastužila i prerana smrt Aviciija, Philipa Seymoura Hoffmana, ali i Anthonyja Bourdaina.

S kime još niste napravili intervju, a željeli biste?

– Voljela bih razgovarati s Jerryjem Seinfeldom ili Rickyjem Gervaisom. Obožavam njihov smisao za humor.

Je li lakše raditi sa stranim ili hrvatskim zvijezdama?

– Nema tu neke velike razlike, osim u tome tko je kakav čovjek. Jednako teško i lako može biti razgovarati s hollywoodskom zvijezdom, ali isto to vrijedi i za domaće. Mislim da je to stvar kućnog odgoja.

Na koji ste intervju ili reportažu najponosniji?

– To je kao da me pitate volim li više svoju sestru ili njezinu kćer Kimi. Sve svoje priče volim, bilo da sam razgovarala s običnim ljudima ili hollywoodskim zvijezdama, s jednakom ih ljubavi snimam i razgovaram s njima. Možda se naradije sjećam kada sam zajedno sa sestrom Jasnom snimala reportaže po svijetu.

Kamo se uvijek iznova volite vraćati?

– Svakako na televizijski festival MonteCarlo jer se tamo već osjećam kao kod kuće, a organizatori mi to i svake godine iznova potvrde. Njihova organizacija i profesionalnost u poslu je primjer kako bi se svi trebali držati na takvim događanjima.

Karijeru ste započeli u jednom šoubiz časopisu i nastavili u iznimno popularnoj emisiji "Red Carpet", koju ste jedno vrijeme i vodili. Po čemu je sve pamtite i žalite li što je ukinuta?

– Kako su neke kultne televizijske serije, poput recimo "Prijatelja", završile nakon deset sezona, mislim da je nakon deset dugih godina bilo sasvim logično završiti i taj projekt, dok je još uvijek bio na vrhuncu svoje popularnosti. Nema toga kontinenta na kojemu nismo bili, nema te priče i zvijezde s kojom nismo razgovarali. Nitko od nas ne žali, to je jedna lijepa nezaboravna uspomena. Zahvaljujući "Red Carpetu", Daniel Delale mi je i danas jedan od najbližih prijatelja.

Veselo u redakciji

Već ste dugi niz godina reporterka "In Magazina", koji je nedavno proslavio desetu obljetnicu emitiranja. Koja je tajna njegova uspjeha?

– Jedan od razloga jest taj što smo u redakciji "In Magazina" svi bliski poput jedne male obitelji. Četiri zida naše male, ali složne kuće drže urednice Ivana Mandić i Svjetlana Matić, koje svakodnevno komuniciraju s nama o pristupu temama, pričama, ekskluzivama i rubrikama. Domaće zvijezde nas vole, imaju povjerenja u nas, opuštene su pred našim kamerama i vjerujem kako su to gledatelji još davnih dana i prepoznali. Smijeha u redakciji nikada ne nedostaje, pa često kažemo kako bi najbolja priča bila upravo ona u redakciji za vrijeme stvaranja naše emisije.

Uživate li još u statusu slobodne djevojke? Vidite li se jednog dana u braku?

– Uživam u životu, druženju sa sestrom i nećakinjom Kimi te svojim prijateljima. O braku me pitajte kada se ponovno zaljubim. Jer već sam odavno naučila – nikad ne reci nikad.

Što su vam sve donijele četrdesete godine?

– Četrdesete su nove tridesete! Da mi je to netko rekao u tridesetima, smijala bih mu se, ali tek se sada osjećam dobro u svojoj koži, sretna, smirena i zadovoljna sama sobom. Kako bi Abraham Lincoln rekao, na kraju dana nije važno koliko imaš godina, nego što si proživio. A ja sam već toliko toga proživjela da bih uskoro mogla i jednu knjigu napisati.