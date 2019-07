Ella Dvornik obradila jedan od najvećih folk hitova: izvedba podijelila obožavatelje, nekima je 'nova dimenzija', drugima 'prenemaganje', a prisjetili su se i tate Dina

Lokel i bolek have left the building! Hvala vam svima na podršci 🙈 bilo nam je iznimno zadovoljstvo zavijati vam na mikrofonima punih pet emisija! Vec smo proslu sumnjali da nam je ovo zadnja i mislim da smo otisli bas sa stilom! @goran.boskovic.fluentes Srećo moja, hvala ti za sve! Foto : Dario Njavro za HRT

A post shared by Ella Dvornik (@elladvornik) on Mar 30, 2019 at 1:43pm PDT