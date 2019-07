'Kad sam bila solo, nisam imala ni upola toliko uleta! Valjda je ljudima zanimljivo nešto što ne mogu imati…': Žanamari o intimi i ljubavi, ogovaranju i Jeleni Veljači

U ovim, ionako, (pre)vrućim ljetnim danima temperatura dodatno skoči kada Žanamari Perčić na društvenim mrežama podijeli novu fotografiju. Atraktivnoj pjevačici iz Tučepa na objavama najčešće komentiraju kako "gori" ili "ubija". Baš u skladu s naslovom njezine zadnje pjesme, kojom je najavila ljeto.



– Da, ono je počelo u znaku novog videospota i pjesme "Ubijaš”. Nastavilo se brojnim snimanjima, događanjima, svirkama. Ne bunim se, naravno. Obožavam ljeto, jer se doslovno sva zbivanja, društvena scena i koncerti sele na more – počela je naš razgovor Žanamari.



Bili ste glazbena gošća na izboru za najljepšu Hrvaticu u narodnoj nošnji, održanom u Tomislavgradu. Kazali ste da biste voljeli vidjeti sebe u nošnji. To bi bilo iznenađenje za vaše pratitelje na Instagramu, koji su navikli na drukčije "uniforme"?



– Mama mi je Slavonka i uvijek je obožavala folklor, nošnje. Kao dijete sam se divila nošnjama s Đakovačkih vezova. Kad god vidim nastupe folklora, prorade mi emocije. Toliko, da mi ponekad poteku suze! Tu vezu s korijenima ne želim nikada izgubiti. Voljela bih prenijeti tu ljubav i na svoju kćer.



Kad smo se dogovarali za intervju, proslijedili ste mobitel svome suprugu Mariju, jer ste se zabavljali s djetetom. Okupirani ste Gabrijelom. Zbog nje ste, priznali ste, zapostavili društveni život…



– Radi koga ću, ako ne radi nje? Ona mi je najbitnija u životu. Moje najbolje prijateljice vole provoditi vrijeme sa mnom i kad je Gabica uz mene.



Što se tiče posla to je drukčije, ali snimanja, nastupe i dogovore sam prebacila na Marija. Bez njega ne znam kako bih. A Maki je izvrstan s ljudima.



Koliko vremena vam ostane za vježbanje i tijelo? Po vašoj liniji se vidi da vam je trening vrlo bitan…



– U zadnje vrijeme radim kratke treninge. I to samo kad je Gabi u vrtiću. Fokus je na kardiju.



Nije tajna da volite i tetovaže. Planirate li, kao i suprug, napraviti "rukav"!?



– Njegovi "rukavi" su mi vrh, ali ne bih željela vidjeti čitavu ruku u tetovažama! Takve mi se tetovaže sviđaju samo na drugim ženama! Za sebi bih radije odabrala još jednu na unutarnjoj podlaktici. Ako bude treće tetovaže, evo vi sada znate na kojem će biti mjestu.



Nedavno ste priznali da vas mladolikom čini mlađi suprug!?



– I dalje vjerujem u to. Maki me motivira i izvlači najbolje iz mene.



Ima li ljubomore, s obzirom na to da često dobivate komplimente muškaraca? Pretpostavljam da ponekad stigne i poziv na piće, večeru, izlazak…



– Ima i on ponuda, pa smo ravnopravni! A sve te ulete prepričamo jedno drugom. Nasmijemo se i to je to. Nema ljubomore.



"Uleti" su samo pokazatelj da nam dobro ide. Primijetila sam da, što sam sretnija u ljubavi, imam više "uleta". Kad sam bila "solo", nisam ih imala ni upola toliko! Valjda je ljudima zanimljivo nešto što ne mogu imati…



Nedavno ste poluozbiljno kazali "da je ključ svake veze strah u očima"!?



– Ha-ha! Tko god poznaje Makija i mene, upoznat je s našim internim humorom i forama. I to je bila jedna takva.



Vi niste samo bračni, već i glazbeni partneri. Je li s Marijom lakše na pozornici, u studiju ili kod kuće?



– Na pozornici, jer se tamo zezamo do bola. U studiju se ne smijem puno smijati jer mi glas onda mijenja boju. Privatno smo skloni krajnostima. Ili smo oboje u euforiji ili smo neraspoloženi, jer nekome od nas smeta jugo! Svjesni smo obostrane empatije, pa smo razvili odlične tehnike i fore kako se držati pozitive.



Surađujete i s inozemnim glazbenicima. Sprema li se neki novi projekt?



– Uvijek spremam pet projekata odjednom! Baš zato ih ne volim previše najavljivati. Ljudima je teško zapamtiti i kako se prezivam, a kamoli da pamte naslove idućih pet pjesama! Mogu samo reći da spremamo novi singl za kraj ljeta. Pjesma "Ubijaš” se vrti izvrsno. Ljudi je vole čuti i na koncertima, pa mi ne gori pod nogama da izbacujem singl u idućih mjesec dana. No, zato ćemo sigurno izbaciti jedan "YouTube" cover.



Pišete li i dalje pjesme noću!?



– Da. Baš sam prije tri noći napisala novi tekst za idući singl. Samo u tišini, kad nema obveza, i kad se mogu opustiti, pokrene mi se kreativni dio mozga.



Na hrvatskoj estradi i u svijetu šoubiznisa imate, vidljivo je to prema komentarima, puno prijatelja, poput Ecije Ivušić, Ivane Lovrić… No, imali ste i jednu neugodnu situaciju s Nevenom Rendeli Vejzović i Jelenom Veljača?



– Ne bih to nazvala neugodnom situacijom. Prije bih rekla da me zabavlja kad me ljudi ogovaraju iza leđa. Dobro ste primijetili, puno je pozitivnih i dragih ljudi u mojem okruženju. Sve je u životu ljepše i uspjeh je slađi kada ga možeš podijeliti s prijateljima, kolegama. I kada se oni tome vesele.



Prije nekoliko godina iz Zagreba ste se vratili u svoje Tučepe. Je li doma ljepše?



– Prije deset godina Zagreb mi je bio idealan. Sad mi je drago da sam doma. Da Gabi može doživjeti baku i didu. Ovdje Mario i ja možemo iskoristiti svoj puni potencijal. Napravili smo studio, što bi u Zagrebu bilo teže izvesti. A Zagreb i nije toliko daleko za napraviti đir na nekoliko dana.



Za kraj se vratimo ljetu. Gdje ćete nastupati, kakvi su planovi?



– Živim dan za danom. Imamo toliko posla da ne mogu priuštiti planiranje drugih stvari. Ako uspijem naći slobodan tjedan u rujnu, voljela bih sa suprugom otići na odmor izvan Hrvatske. Za promjenu. A prvi idući koncert nam je na rivi u mojim Tučepima 15. srpnja. Dođite! Što se tiče ostalih nastupa, sve ću najaviti na Instagramu – poručila je za kraj Žanamari.