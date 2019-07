Sanja Bjedov otvoreno priča o bračnim godinama s Danielom Popovićem, proboju u životu, gdje joj je danas kćer; Njena partnerica Tamara Roglić otkriva pozadinu svijeta ljepote i misica

Sanja: Ne mogu se žaliti na svoju modeling karijeru jer sam svoj prvi auto, VW "bubu", kupila sama od svojih honorara, to svi iz struke znaju. S piste sam službeno sišla s 26 godina

Nakon nedavno održanog izbora Miss Supranational Hrvatske u lipnju u Vodicama, organizatorice Sanja Bjedov Popović i Tamara Roglić još jednom mogu zadovoljno odahnuti; do posljednjeg trenutka strahovale su hoće li vjetar otpuhati dijelove scenografije i sve pokvariti...



Taman uoči nesnosnih vrućina koje su nas snašle, naime, održao se rečeni događaj, kronološki u kasno proljeće koje je ove godine Hrvatsku – preskočilo.



Stoga je bilo i malko ironije u ovogodišnjoj scenografiji koju su Sanja i Tamara, ništa ne sluteći, tematski nazvale "Ledena bajka".



A nakon "leda" i ipak uspješno održanog izbora ljepote (na kojemu su u glazbenom dijelu programa nastupili legendarni zabavnjak Jasmin Stavros i crossover violinist Mario Rucner), dvije organizatorice nisu uzele godišnji odmor, nego su s ovogodišnjom pobjednicom Helenom Krnetić iz Zagreba nastavile pripreme za svjetsko natjecanje u Poljskoj.



No, tko su Sanja Bjedov Popović i Tamara Roglić? Stariji od 40 dobro se sjećaju obje, ljepotica koje su nekad i danas također bile dio hrvatske celebrity scene.



No, one nisu starlete koje su ljepotu kapitalizirale dobrom udajom i tako stekle egzistencijalni mir. Sanja i Tamara poslovne su žene, pravi "šljakeri" bez trliša i bogatog supruga, dvije lavice koje se same bore za život. Ma kako to, u konačnici, glamurozno izgledalo...



Prvo ću se obratiti Sanji, s obzirom na to da je neznatno starija od vas, Tamara. Dakle, Sanjo, vas je snašla pomalo nezahvalna uloga jedne od onih koje javnost uglavnom prepoznaje po braku s nekim.



Vi ste, naime, bivša supruga nekadašnje pop-zvijezde iz bivše Jugoslavije Danijela Popovića, no manje je poznato da i sami imate karijeru – najprije modela, manekenke, potom i modne agentice – koja traje i dandanas. Predstavite nam se ukratko, ispričajte svoju povijest...



– Da, ja sam generacija modelinga osamdesetih; ne mogu se žaliti na svoju modeling karijeru jer sam svoj prvi auto, VW "bubu", kupila sama od svojih honorara, to svi iz struke znaju.



Bila sam članica UMAH-a pa – što je rijetkost – u radnoj knjižici i dandanas stoji mojih sedam godina profesionalnog manekenskog staža s plaćenim zdravstvenim i mirovinskim osiguranjem.



To su mogli ostvariti samo oni iz manekenske ekipe koji su puno radili i imali toliko posla da si mogu i to uplaćivati...

S piste sam službeno sišla s 26 godina, kad sam već nosila svoje drugo dijete, moju kćer poslije sina. Oproštaj od mode i piste aktivno se dogodio na na autorskoj reviji modnog salona "Madlen" dizajnerice Zvjezdane Stančić.



Te iste 1990. godine otvaram među prvima i svoju modnu agenciju, tada naziva "Top model". To je bilo točno 10. lipnja 1990. godine, a agencija poslije postaje "Beste model".



Da, slažem se s vama; u to doba, bez obzira na to što smo bili estradni par, bilo je teško nositi se s ogromnom slavom mojeg bivšeg supruga i oca moje djece Danijela Popovića, ali meni to nije smetalo.



Naime, radila sam vrlo aktivno i s Danijelom na njegovim velikim glazbenim projektima u smislu angažiranja ekipe fotografa, stilista, koreografa i beauty timova, i slično. Realno, ne mislim da mi je Danijelova slava ni pomogla ni odmogla u mojoj karijeri, ni u razdoblju braka, a ni nakon naše rastave.



Danas imam ukupno 36 godine estradnog radnog staža i firmu koja nije, kao na početku, samo modna agencija, nego tvrtka za organizaciju svih vrsta evenata, marketinga, produkcije, revija, logistike i izbora ljepote, a u sklopu nje smo moja suradnica, prijateljica i poslovna partnerica, također ljepotica i manekenka Tamara Roglić i ja, dakle, vlasnice licencije Miss Supranational Hrvatske.



Tamara, vi ste, pak, jedna iz plejade najljepših Hrvatica službeno okrunjenih titulom, i to prestižnom Kraljica Hrvatske. Pripadate generaciji ljepotica poput Dvine Meler, Aleksandre Grdić, Antee Kodžoman i drugih, koje bi i danas mirne duše mogle biti okrunjene! Podsjetite nas koje ste godine bili izabrani, i koliko je to bilo drukčije nego danas...



– Okrunjena sam davne 1994. godine... U to vrijeme djevojke koje su pobijedile na izboru – a postojala su tri eminentna izbora: Kraljica Hrvatske, Miss Hrvatske i Miss sporta – automatski su, de facto preko noći, postale modeling zvijezde prepoznatljive imenom, prezimenom i titulom.



Svi modni dizajneri htjeli su da im baš one nose njihove modele jer je to bilo pitanje prestiža. Kako na svjetskoj modnoj sceni, tako je i Hrvatska u to doba imala svoju vladavinu top-modela i ponosna sam što sam bila jedna od njih.



Iskustvo na pisti objema vam je bilo korisno; iz prve ruke poznajete sve tajne modelinga i industrije ljepote i zabave. Ako se ne varam, deset godina ste radile izbor za Kraljicu Hrvatske s pokojnim Rikardom Gumzejem. Danas ste već nekoliko godina, pak, vlasnice državne licencije izbora za Miss Supranational. Koja je, zapravo, razlika?



– Točno. Zajedno smo činile direkciju i organizirale izbor Kraljica Hrvatske za Kraljicu svijeta, i to punih deset godina. Zajedno smo okrunile mnoge poznate ljepotice, kao što su Tina Katanić, Ivona Bajde, Kristina Bralo i Ivana Gugić Vida...



Nakon smrti gospodina Gumzeja, koji je od samostalnosti Hrvatske bio vlasnik licencije, a mi njegova direkcija, izbor se na svjetskoj razini ugasio, pa nam zbog te okolnosti više nije bilo u interesu birati hrvatsku predstavnicu koja nas nema gdje u svijetu predstavljati.



Inače, Kraljica Hrvatske jedini je izbor ljepote koji ima svjetsku pobjednicu, to je Danijela Mihalić Gračan. Pratilje su, pak, bile Tina Katanić i Iva Radić. No, ta je epizoda danas iza nas, umjesto Kraljice sad je tu Supranational.



Što znači, zapravo, riječ "Supranational" i gdje je sjedište svjetske direkcije rečenog izbora?



– Izbor Miss Supranational organiziramo, evo, četvrtu godinu. Sjedište svjetske direkcije je u Poljskoj i taj je izbor, uz Miss World i Miss Universe, jedan od tri najeminentnija izbora u globalnim okvirima. Licenciju su nam nudili godinama i nakon umirovljenog izbora Kraljice odlučile smo je prihvatiti i vrlo smo zadovoljne.

Upravo početkom lipnja u Vodicama smo okrunili četvrtu Miss Supranational Hrvatske, prelijepu Zagrepčanku Helenu Krnetić, koja je zadnje četiri godine živjela u Splitu i pohađala srednju Zrakoplovnu školu. Ma, cura je "avion" (smijeh)!



Budimo realni; ima li naša zemlja i naša predstavnica ikakve šanse za visok plasman? Ima li igara, lobiranja, namještanja, više nekakve politike negoli ljepote?



– Ne bismo rekle, besmisleno se time opterećivati, uostalom. Mi ćemo učiniti što možemo; Helena kreće s pripremama za svjetski izbor, organizirali smo joj nutricionista i privatnog trenera, dizajnerica Mirsada Jureša upravo radi skice za večernje haljine i onu glavnu, nacionalnu. Potrudit ćemo se da je kao direkcija maksimalno dobro pripremimo, a ostalo je na njoj samoj.



Bitna je snalažljivost, probitačnost i, naravno, osim neosporne ljepote lica te idealne visine (od 180 centimetara) i besprijekornih proporcija tijela, njezina komunikacija na trotjednim pripremama za svjetski izbor. Famozni "faktor X", koji imaju samo neke djevojke – a ona ga nedvojbeno ima – i, dakako, malo sreće, i nadamo se da ove godine Hrvatska zasigurno ide u top dvanaest djevojaka, a možda i dalje, to jest više.



Obje ste profesionalke u ovom biznisu i već ste dugo prisutne na sceni. Uspijevate li dobro živjeti od toga što radite? Ako nisam previše indiskretna, imate li još nekakve izvore prihoda?



Tamara: Nakon završene karijere profesionalnog modela, ostala sam raditi u struci i izuzetno mi je drago i ponosna sam da mogu svoja znanja prenijeti na nove generacije. Vlasnica sam svoje modne agencije "Tamara models" i, osim ovog, suvlasnica sam i izbora Miss sporta Hrvatske.



K tomu se bavim organizacijom modnih revija, radim na revijama kao koreografkinja i inspicijentica, a što se tiče financija, posao je od 2009. godine u silaznoj putanji. No, opstali su profesionalci koje je struka prepoznala, a to smo Sanja i ja, bez sumnje.

Sanjo, vratimo se još malo na vas. Imaju li vaša djeca ambicija za bavljenje glazbom, izborima ljepote, showbizom uopće?



– Moj brak s Danijelom trajao je jedanaest godina i iz njega imamo dvoje djece: sina Sebastiana i kćer Isabellu. Drago mi je da ste postavili to pitanje jer sam veoma ponosna na njih. Danijel i ja bili smo jako zaljubljeni i puno smo putovali. On je imao stvarno respektabilnu karijeru, i u Europi je surađivao sa svjetskim zvijezdama.



On je vrhunski glazbenik koji je imao svijet na dlanu i žao mi je što svoju karijeru nije sličnim intenzitetom nastavio i danas. Djeca su nam podjednako zaljubljena u glazbu, naslijedili su tatin glazbeni gen. Sebastian niz godina s bendom Supernova svaki vikend svira na svadbama i piše pjesme, a kći Isabella Kim živi u Kanadi već tri godine, gdje uz drugi posao povremeno i pjeva.



O vama se, Tamara, puno pisalo još prije virtualne ere, pa javnost baš i nema uvid u vaš privatni život danas. Mi nešto stariji sjećamo se vaše turbulentne veze s boksačem Borom Mamićem iz Splita... Je li još aktualna, ili imate novu ljubav? Ili pak sretno samujete?



– Što se tiče privatnog života, trenutno sam isključivo orijentirana na posao, a ljubavni je status "sretno slobodna" (smijeh).



Vas dvije ste, dakle, već skoro dva desetljeća uspješan poslovni tandem. Podijelite s našim čitateljima neke od problema s kojima se zasigurno često susrećete, ispričajte nam neku anegdotu...



Tamara: Da, obično ljudi imaju potpuno pogrešnu percepciju o modnim revijama i izborima ljepote, iza svakog eventa stoji vrlo profesionalan višemjesečni rad i angažman da bi se producirala samo ta jedna večer. Okružile smo se isključivo timom u kojem svatko profesionalno odrađuje svoj dio, i onda je to u konačnici dobitna formula uspjeha, vođena našom vizijom i idejom, vrhunski odrađen projekt u zadanim okvirima, uključujući onaj najveći limitirajući faktor, financije. No, borimo se, i lijepo nam ide, vidjeli ste.



Nas dvije obično kažemo da bismo za svaki izbor mogle napisati jednu knjigu, uvijek postoje neke simpatične situacije, pa i problemi koji nas naljute u tom trenutku, a poslije im se smijemo od srca. S većinom naših manekenki i pobjednica izbora ljepote ostale smo u kontaktu, redovito se čujemo i podružimo, popijemo kavicu.



E, to je uspjeh, dobro odraditi i ne razočarati ljude, barem ne većinu njih. Jer "sto ljudi, sto ćudi", ne možete svima sasvim ugoditi, jasno.



Sanja: Ljudi u Hrvatskoj imaju pogrešnu percepciju o našoj profesiji. Zbog previše samoproglašenih manekenki i "misica", što je neminovno degradacija i banalizacija našeg posla, sve se manje njom bave ljudi iz struke, a sve više nekakvi "stričeki" i čudni ljudi iz čudnih razloga i pobuda.



Odgovorno tvrdim da je naš posao vrlo težak i odgovoran te stresan, ako se radi kako treba. Od organiziranja ovakvih događaja i u siromašnoj se Hrvatskoj može pristojno živjeti, ali raditi zapravo trebate non-stop. Nama je telefon uvijek uključen, radnog vremena nema, to je već postalo stil života, a ne rad. Možda i deformacija (smijeh), ali mi to volimo.



Dakle, Tamara i ja partnerski surađujemo već devetnaest godina, dogodine slavimo punih dvadeset, mora pasti slavlje! Obje se puno dajemo našim projektima, no ima jedna stvar u kojoj smo potpuno različite: ja ustajem uvijek rano, a Tamara je spavalica i sve joj je uvijek prerano (smijeh).



Gdje se vidite za deset, dvadeset godina?



Sanja: Rođena sam Zagrepčanka, ali bez obzira na tu zemljopisnu okolnost, u budućnosti bih rado veći dio godine boravila na moru. Eto, to bi za mene bilo idealno, i da me posluži dobro zdravlje, da mogu još dugo ovako raditi u službi ljepote i za ljepotu. To je moj skromni san – ne bogatstvo, samo zdravlje, ljepota i blizina mora (smijeh).



Tamara: I ja se, recimo, za deset godina vidim u istom poslu, no uz smanjeni tempo rada u zamjenu za česta putovanja na destinacije koje još nisam posjetila, okružena ljudima koje volim i svojim kućnim ljubimcima.