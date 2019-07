Bili ste uvjereni da je Mišina 'Poljubi zemlju' domoljubna pjesma? E, pa autor stihova nam je otkrio da i nije, evo na koga je ustvari mislio dok je pisao te riječi

Pune Prokurative, jednako kao i puna dvorana u Celju prije nekoliko godina na moje oči, eksplodirala je kad je Mišo izišao na pozornicu i zapjevao "Poljubi zemlju po kojoj hodaš“.



Pjesma je naravno bila napisana i namijenjena hrvatskim susjedima, ali očito je tekst primjenjiv na više zemalja i naroda.



Kad smo kod teksta, ovih sam dana, snimajući dokumentarac o skladatelju Đorđu Novkoviću, shvatio da ćete teško naći nekoga tko zna tekstopisca većine Mišinih, točnije Novkovićevih hitova.



On je Željko Pavičić, samozatajni gospodin koji mi je ovih dana ispričao neke pojedinosti o nastanku nekih pjesama kojima naš Mišo diže publiku na noge.

Rijetko ih se sjetimo

- Pjesma "Poljubi zemlju" nije nastala iz pukog domoljublja, nego sam više puta razmišljao o tome tko je sve ispod te zemlje, koga smo sve pod tu zemlju ispratili.



Mnogi od njih su velikani, kojih se danas tako rijetko sjetimo. Mislio sam na naše djedove i bake, drage ljude koji su nam tako mnogo značili. Upravo je to razmišljanje, očito, bila dobitna šifra.

Pjesma nije rađena po narudžbi, a publika se, sada je jasno, uglavnom identificirala s mojim tadašnjim razmišljanjem - govori mi Pavičić, koji je, a priznajte da to niste znali, za Mišu još napisao tekstove za "Ako me ostaviš“, "Sutra mi sude“, "Slušaj majko moju pjesmu“, "Samo nas nebo rastavit može“ i još neke.



Moraš, da bi bio Mišo, imati karizmu i slikovite izjave i to od samih početaka, točnije otkako je hrabro prihvatio na jednom davnom Splitu pjevati pjesmu koju nitko nije htio, hit Stjepana Mihaljinca "Proplakat će zora“.



Pa se tako, dok gledam naslove na portalima, prisjećam jednog razgovora s njim. Naime, puno prije negoli je dobila Oscara za glazbu, Mišu je oduševila bivša plesačica po klubovima New Yorka.



"Jedna će pjevačica biti još dugo godina na vrhu, a to je Lady Gaga. Ja sam nju primijetio, ali bila mi je ružna, izgledala mi je bezveze. Ali, onda sam gledao njezin koncert iz Madison Square Gardena u kojem sam davno bio na koncertu Elvisa Presleya.



Izašla je Lady Gaga, opet izgledajući bezveze s nekom krivom kapom. Ali, onda je kapu skinula, zgulila sa sebe kostim i pokazala kakva je ljepotica.



Izašlo je dvadesetak crnaca, ona je ušla među i njih i tako su dobro otplesali da je to bilo čudo. Kad je sjela za klavir i otpjevala prateći sebe sama, rekao sam, ljudi moji, to je to. Pravi lom. Od tada govorim da moraš vidjeti nekoga da bi ga ocijenio“ - ustvrdio je Mišo.

Zaradu od Poljuda podijelio na Mirogoju

I druga tema koju voli eleborirati je činjenica da je dvadesetak puta punio Gripe i da je još 1993. napunio Poljud.



"Imao sam honorar sedamdeset milijuna dinara jer tada još nisu bile kune. Uzeo sam te milijune dinara, otišao na Mirogoj i podijelio novce obiteljima poginulih hrvatskih branitelja.



Kad mi je službenica u banci rekla da bi novac trebalo usmjeriti u neki fond, rekao sam da sam odlučio i da me ništa drugo ne zanima" - otkrio mi je Mišo.