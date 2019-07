Kako se noćas dobro partijalo na Barbarincu! Otočić ljubavi kraj Splita otvorio sezonu vrhunske zabave, posebna iznenađenja krije kolovoz

Partijaneri su napokon došli na svoje. U čarobnom ugođaju krenuo je ovogodišnji glazbeni projekt 'Barbarinac - Island of Love', a otočić ljubavi u kaštelanskom zaljevu postao je žestoka party oaza.

Za vrhunsku cjelovečernju atmosferu zadužen je bio, tko drugi već, alfa i omega Underground Controla i pokretač cijelog projekta DJ Miro.

Sve što je ove vruće subotnje noći trebalo napraviti jest prepustiti se kombinaciji ljeta, dobroj muzici i dočekati prve zrake sunca.

Na Barbarincu je do sada nastupilo više od 50 DJ-eva kojima je itekako pošlo za rukom rasplesati otok ljubavi, baš kao što je to ove večeri ostvario DJ-Miro uz stotine rasplesanih partijanera kojima je kaštelanski otočić posebna destinacija za višesatno tulumarenje.

Kroz protekle godine na Barbarincu su ugostili brojna imena elektronske scene kao što su Mr. C, Petar Dundov, Metodi Hristov, Aril Brikha, Steve Rachmad, Alex Niggemann, Kevin Yost, Fred Everything, Dj Jock i mnogi drugi.

Miro All Night Long



Ovogodišnju sezonu „blagoslovio“ je - Miro All night long. To je bilo prvi put da je Miro zadužen za cjelovečernju zabavu u kojoj su svi dočekali zoru, a ostali predviđeni datumi partijanja su 10. i 24. kolovoza. Izvođače organizatori ostavljaju kao veliko iznenađenje.

Organizatori napominju da sačuvate ulaznice s ovogodišnjeg otvaranja sezone jer uz kupljenu kartu u pretprodaji dobivate gratis upad na party uz DJ Miss Mavrik koji će se održati 11. srpnja u 585 clubu u Bolu na Braču u sklopu programa Beats'N'Instruments.

Inače, ovaj kolektiv, osim organizacije projekta "Barbarinac - Island of Love", iza sebe ima stotine sjajnih partyja te Ego Free Festival, koji je ovo proljeće u svom drugom izdanju na Turskoj kuli rasplesao tisuću Splićana.