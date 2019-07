Armin s Huljićevom pjesmom otvorio Splitski festival, sad bi najradije skočio u more, evo kako su reagirali Splićani

Goran Karan, Ivo Amulić i Giuliano izašli su na binu na Prokurativama u 21 sat i 30 minuta i otpjevali "Tu divnu splitsku noć" i "Tri sulara su", čime je i službeno počelo ovogodišnje 59. izdanje Splitskog festivala.



Televizijski voditelji Duško Ćurlić i Jelena Glišić pozdravili su publiku na splitskim Prokurativama i najavili prvi nastup, pobjednika RTL-ovih Zvijezda Armina s pjesmom Tončija Huljića "Ja bi tija bit".

“S obzirom da sam bio prvi i da sam prvi put na Splitskom festivalu, a ovdje postoje veterani festivala, stvarno sam zadovoljan nastupom iako uvijek može bolje” - ocijenio nam je svoj astup Armin.

Tuzlak Armin jako je zahvalan obitelji Huljić, osim što su mu napisali pjesmu, proveli su ga kroz Split jer je, kako nam je otkrio, "prije u gradu boravio samo jednom, na odmoru s obitelji dok je još bio dijete".

“Huljići su zapravo bili divni prema meni, proveli su me svuda i pomogli mi da se bolje upoznam s gradom i puno im hvala na tome.

Izgorio bih kao rak!



Ostatak vremena sam sam hodao i upoznavao se s ulicama koje mi djeluju kao labirint i ostalim povijesnim znamenitostima. Vidio sam kuću u kojoj je boravio Sigmund Freud, što mi je bilo jako zanimljivo” - ispričao nam je.

Mladi i talentirani pjevač još ima želju i da se okupa u Splitu.

“Koža mi je jako blijeda i izgorio bih kao rak da sam išao po danu! Nadam se da ću se što prije okupati, najrađe bih sad skočio u more!” - priznao nam je.

Pjevačica Antonia Dora Pleško prvi put je nastupila na Splitskom festivalu s pjesmom “Voli me kakvu me znaš” i priznala nam je da joj je to "kao Splićanki bila velika stvar.”

“Tresem se, nisam znala da će biti ovako. Emotivna sam i počet ću plakati!” - rekla nam je mlada pjevačica.

Najviše ju je oduševila publika.

“Ne mogu vjerovat da me publika prekinula pljeskom. To mi je najveća nagrada. Mogu sad kući. Ja sam splitsko dite i jednostavno mislim da trebam nastaviti u takvom tonu, a ne u američkom modernom.

Osjećam se kao da mi je rođendan



Publika me konačno prihvatila i rekla sam mami da se osjećam kao da mi je danas rođendan, a to je velika stvar!” - nije krila emocije Antonia Dora.



​U izravnom televizijskom i radijskom prijenosu gledatelji su imali prilike uživo poslušati 25 novih skladbi u izvođenju poznatih pjevača hrvatske estrade, a sve njih pratio je veliki festivalski orkestar kojim su ravnali Joško Banov i Josip Cvitanović.



Iskusnim glazbenim imenima poput Alke Vuice, Nene Belana, Mladena Grdovića, Giuliana, Tedija Spalata, Tomislava Bralića i klape Intrade, pridružile su se mlade nade naše scene poput Mije Dimšić, Domenice, Lorene Bućan, Marka Kutlića.



Prvi put na Prokurativama nastupao je i popularni novosadski bend The Frajle, a njihova autorska skladba “Noćas si moje vino”, pitka, mediteranska pjesma nastala je suradnji s Branimirom Mihaljevićem i Nenom Ninčevićem.



Ovogodišnji festival ostat će upamćen i po brojnim duetima.

Svi u bijelom



Alka Vuica s Nenom Belanom otpjevala je “Vrijeme za nas”, Saša Antić i Bobo Knežević izveli su “Uvelo misto”, inspirirani legendarnim serijama Miljenka Smoje dok su Goran Karan i Tedi Spalato s klapom Sveti Juraj HRM izmamili pljesak publike s "Kućom naše pisme".



Zapažena je ostala i romantična balada “Sva blaga ovog svita” Marka Tolje i Mije Dimšić.



A pjevači kao da su se dogovorili tko će na sebi imati više Hajdukove boje, jer ih je većina odjenula bijelu haljinu ili odijelo.



Ususret proglašenju pobjednika direktor festivala Tomislav Mrduljaš otkrio je kako je najemitiranija skladba s lanjskog festivala u proteklih 365 dana bila Giulianova “7 dana tjedno".