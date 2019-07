'Jako sam razočarana radi svoga brata, Huljić ima para i sve je uzeja u svoje ruke!': Nataša Bebić nam je, slušajući Mišu, otvorila srce i rekla sve što misli

Na retrospektivnoj večeri Splitskog festivala u čast Miši Kovaču zatekli smo poznatu Splićanku, kraljicu aerobika i bivšu košarkašicu Natašu Bebić.

Pogledajte kako su pune Prokurative opet dočekale svog Mišu kao kralja: otežano se kreće, ali puca od ponosa; 'Dobra ti večer mati moja' otvorila je večer emocija



Pomalo tužnog i sjetnog pogleda pomno je slušala Mišine pjesme, priznajući nam kako je jako razočarana što se čelnici festivala posljednjih godina nisu sjetili organizirati večer u spomen na njenog pokojnog brata, pjevača Tomu Bebića.

- Jako sam razočarana. Toma je obilježio Spliski festival. Imam osjećaj da je sve Huljić uzeja u svoje ruke. Šta on kaže to je svima zakon! Žalosno, jer ovo nije njegov festival.



Ali tako je to jer kad čovik ima para može radit šta oće. Volila bi vidit Huljića da napiše jednu Marčelinu ili Leute moj - nije mogla skriti ogorčenost Nataša.