'Čuo sam da vozi kamione!': sjećate li se ovih mladih glazbenih nada? Više njih živi gasterbajterski život, neki su totalno promijenili ploču, a omiljeni Slavonac je 'ispario'

Neki malo stariji digli su ruke i otišli iz Hrvatske, a ovi mlađi, još uvijek poletni i entuzijastični, revno pokušavaju izgraditi svoje mjesto na domaćoj glazbenoj sceni, paralelno radeći i druge poslove. Mlade glazbene nade, iznikle iz raznih glazbenih showova, poput The Voice-a, Hrvatska traži zvijezdu, X Factor Adria..., čija su lica i glasovi ostali u sjećanju ovdašnje javnosti, nisu digla ruke od glazbe, ali stvarni život je nešto sasvim drugo. Kad se od glazbe ne da živjeti, valja zasukati rukave...

Mladić koji je obećavao, roker Zoran Mišić iz Valpova, finalist i do samoga kraja favorit showa "Hrvatska traži zvijezdu" u sezoni 2009., u kojoj je pobijedio Bojan Jambrošić, pjevač koji je prošao kroz mnogo bendova i još 2011. snimio prvi album "Strah od nepoznatog", te nastupio uoči koncerta "heroja svojega djetinjstva", skupine Guns'N'Roses, u splitskoj Spaladium Areni 2012., posljednjih nekoliko godina živi u Njemačkoj.

"Čuo sam da radi kao vozač, vozi kamione", "zadnje što znam je da je razvozio kifle u nekoj pekari u Njemačkoj"... čuli smo od upućenijih Slavonaca iz glazbenih krugova, pribavili mail adresu i Mišićev njemački telefonski broj, ali odgovora s druge strane nije bilo.

"Čovjek je otišao i to je to. Što će vam sad on", poručiše nam, iz sasvim razumljivih razloga neupućeni da je Zoran, barem iz onoga što je vidljivo na internetu, bez obzira na gastarbajterski život i dalje ostao uronjen u glazbu. Mišić je gostovao u dvije stvari rock benda iz Frankfurta "Analiza uma", čiji ga je frontman Marko Pavić, kao "jednog od najboljih rock pjevača današnjice s naših prostora", pozvao da im se pridruži u izvedbi pjesama "Tražim te" i "Narodna" - aktualnom singlu koji donosi lekciju iz narodnih mudrosti upakiranu u žestoke rock’n’roll riffove.

Dala otkaz

Simpatičnu Đakovčanku Ivu Ćurić, koja je 2015. zabljesnula u "X Factor Adriji" kao 17-godišnja učenica trećeg razreda Ekonomske škole, skrenuvši na sebe pozornost s pjesmom skupine Elitni odredi "Ljubavi moja", mnogi su tada komentirali da ih, u glazbenom smislu, podsjeća na Norah Jones, dok je neke gledatelje zbog velikih očiju i zaraznog osmijeha podsjetila na Severinu iz mladih dana.

Ivu je nedavno javnost imala priliku ponovno vidjeti na lipanjskom CMC festivalu u Vodicama, gdje je stigla ravno sa sezonskog posla na Pagu, uspjevši dobiti jedan slobodan dan za nastup s pjesmom "Prati me". Ulovili smo je ovih dana, dok je uoči odlaska s Paga "bacala" zadnji kupanjac. Nakon nešto više od mjesec dana rada dala je otkaz i krenula natrag u Slavoniju, čvrsto odlučivši da će joj jedini prioritet u životu biti - glazba.

- Dosta mi je bilo, malo previše, idem malo raditi glazbu. Radni odnosi bili su katastrofa, što mi je jako smetalo. Ne želim da me itko ponižava, pa sam rekla: "Hvala vam, super mi je bilo, al' ćao". Radila sam u turističkoj agenciji, upoznala puno ljudi, posao je bio super. I nije mi bilo teško raditi, ali svi su nervozni... Ne mogu slušati da se netko dere na mene, jako mi to smeta. Ali mislim da sam im se dokazala, trudila sam se... Možda ja nisam navikla na taj stres, sezonu, posao od 0 do 24. Rekoh samoj sebi: "Idem pjevati". Napraviti bend, snimati nove pjesme, čak i jednu na engleskom jeziku, što mi je oduvijek bila želja – iskreno nam je rekla Iva, koja odnedavno surađuje s nekadašnjim članom Colonije Tomislavom Jelićem Kamenim i Styx produkcijom, nakon što je, poslije poduže stanke, lani nešto ponovno počela "kuhati oko glazbe".

Priskače tati u pomoć

Primjer Zagrepčanina Filipa Pintara čija su dva singla, "Ti si dar s neba" i "Blago svijeta" bila na nacionalnoj listi najemitiranijih singlova u Hrvatskoj (HR TOP 40) svjedoči da je i glazbeni kruh postao onaj sa sedam kora, ali i pokazuje zrelost mladića zaljubljenog u note. Filip, koji ih je, uz još jednog, objavio pod glazbenim imenom Fitscho (što mu i je nadimak), s ocem radi u njegovu vodoinstalaterskom obrtu. I njegova je to struka, priča nam nakon napornog radnog dana tijekom kojega se s njega dobrano cijedio znoj dok je s ocem postavljao vodovodne instalacije u jednom zagrebačkom stanu.

- Završio sam tu školu jer sam tada imao viziju krenuti tatinim stopama, ali je glazba sve preokrenula. Klijenti me još ne prepoznaju, ali kad im spomenem moj najuspješniji singl "Ti si dar s neba", koji je bio u HR TOP 40 i vrtio se na Otvorenom i Narodnom radiju, shvate da im je poznat moj glas. Preko tjedna radim, a znam i vikendima, koji su u principu rezervirani za glazbu, uskočiti tati u pomoć. Pišem glazbu, aranžiram... I svaku zarađenu lipu ulažem u glazbu, što je financijski zahtjevno jer sam još na početku. Ali dobro, lagano uspijevam – pomirljivo će Filip. Savladao je dobar dio vodoinstalaterskih poslova, jer već treću, četvrtu godinu radi sve što, kroz smijeh veli, "sadrži vodu i kanalizaciju".

- Želim naučiti što više o tom poslu, jer nikad se ne zna... - razborito zbori mladić, koji je za 13. rođendan od roditelja na poklon dobio gitaru uz pomoć koje je razvio vlastite vokalne sposobnosti, a prije četiri godine pronašao prvi bend i upisao MasterClass suvremenog pjevanja Jacquesa Houdeka pri Akademiji glazbene produkcije u Zagrebu.

U modnom svijetu

Pobjednica druge sezone HTV-ova The Voice-a 2016. Ruža Janjiš netragom je nestala s ovdašnje scene. Nakon objavljena dva singla, talentirana djevojka iznimnoga glasa i simpatične osobnosti, koja se nije osobito promovirala po medijima, jedno je vrijeme gažirala, postavljala objave na društvene mreže, a od prošle godine ni traga joj ni glasa.

Još tijekom nadmetanja u HTV-ovu showu govorila je da često boravi i u Grazu, gdje joj živi dugogodišnji dečko, a sada, ako ćemo suditi po njezinu mjesecima starom dopisivanju na jednoj društvenoj mreži, i sama boravi i radi na adresi u tom austrijskom gradu. Hrvatski broj mobitela je isključila, što nije učinila Ema Gagro s Malog Lošinja, članica Jacquesova tima iz The Voice-a 2015. Vokalno utrenirana Ema posljednjih godinu dana živi u Kopenhagenu gdje, govori nam, "radi normalni posao u modnoj industriji, ali i pjeva". Jedna od sudionica protekle Dore u glavnom gradu Danske živi sa svojim dečkom, Britancem Jimmyjem.

- Radimo evente, snimam nešto s jednim producentskim timom iz Švedske. Moj prvi posao u Kopenhagenu je bio pjevački, upala sam tu u jedan đir muzičara koji konstantno imaju svirke. Dobri su to koncerti, za tvrtke i sl. Sad sam u nekoj prijelaznoj fazi, vidjet ću hoću li ostati u modnom poslu, pa zato i ne bih u detalje, ili ću se baviti isključivo glazbom – veli Ema, priznajući da ju je u inozemstvo, u biti, odvela ljubav.

- Nakon The Voice-a upoznala sam svog dečka, jedno vrijeme sam živjela i u Amsterdamu, gdje sam održavala koncerte u njihovim najpoznatijim klubovima za glazbu uživo. Bilo je to izvanredno iskustvo. Ali stvarno se ne mogu požaliti na život u Kopenhagenu. U Danskoj žene koje pjevaju u bendu jako puno cijene. I dobro su plaćene za to. Kad sam došla na audiciju bilo je "vauuu...", vidjeli su da imam utakmica u nogama, jer sam jedno vrijeme pjevala i na kruzerima. U Hrvatskoj se na gaži stvarno mora kopati ako niste poznati i probrani. Ovdje se kvaliteta i trud cijene na drukčiji način. Čast iznimkama u Hrvatskoj, ne želim biti jedna od onih koji govore da u u našoj zemlji ništa ne valja. Dao Bog da i tamo još nešto napravim i da se vratim u Hrvatsku i odrađujem još neke stvari – kaže Ema.