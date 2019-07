Luka Nižetić snimao spot u svom kvartu, u getu i na jahti, pravi ljetni: 'Ludilo brale' ima i gosta, evo kakav je 'zadatak' Splićanin dao predsjedničkom kandidatu

Kad se ujedine brale, buraz i lega, nema dalje! Fala ciloj ekipi i njihovoj ludosti koju su uložili u ovu pismu! U narodu kažu- blago ludima njihovo je kraljevstvo nebesko! Je! 🤣 A sve se čini i lito 2019.! Uživajte dragi moji, otpustite kočnice, širite ljubav, živite slobodu i neka vam lito 2019. bude #ludilobrale ! Link je u opisu profila! 😎😍 #ludilobrale #miroslavskoro #renebitorajac #lukanizetic #lega #buraz #brale #ljeto2019 @miroslav_skoro_official @rene_bitorajac @summerbreezeyachts @yacht_lotus @jelenak_makeup @branimirmihaljevic @sandra.mihaljevic @igor.dbstudio @fsallure

A post shared by Luka Nižetić (@lukanizetic) on Jul 5, 2019 at 3:08am PDT