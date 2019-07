Nakon prodaje vile, kći najbogatije Hrvatice zaradila 'samo' 5 milijuna dolara: nedavno zaručena bogatašica preselila niže niz ulicu, pogledajte kakav je samo luksuz napustila

Nakon što ju je 2011., kad je imala samo 22 godine, kupila za 85 milijuna dolara, Petra Ecclestone je upravo prodala svoju golemu kuću, bolje rečeno dvorac, u Los Angelesu za 120 milijuna dolara.

Kćerka Slavice Radić i šefa Formule 1 Bernieja Ecclestonea, Petra je kuću kupila od Candy Spelling, supruge pokojnog izuzetno uspješnog televizijskog producenta Aarona Spellinga (serije "Beverly Hills", "Melrose Place"...) koji je u toj kući preminuo 2006. godine.

Kuća koja ima stambenu površinu veću od pet tisuća četvornih metara, veću od Bijele kuće, ima čak 123 prostorije, od toga je 14 spavaonica i 27 kupaonica. Glavni apartman ima površinu od 650 četvornih metara, a osim spavaonice, čine ga dnevna soba, kuhinja, dvije kupaonice i golema garderoba.

Uz uobičajene prostorije tu su još kino-dvorana, kuglana, noćni klub u podrumu, muzej lutaka, bivša vlasnica imala je i posebne sobe za rezanje cvijeća, zamatanje poklona, spremište za srebrninu s kontroliranom temperaturom, salon ljepote, teretana, vinski podrum...

Na golemom zemljištu koje okružuje kuću su bazeni, tenisko igralište, njegovane tratine i vrtovi, voćnjak, a garaže i prilazi mogu primiti oko stotinu automobila. Nakon što je kupila kuću, Petra je angažirala dizajnera Gavina Brodina na preuređenju kuće u europskom stilu.

Premda iznos za koji je prodala kuću za 35 milijuna dolara nadmašuje onaj za koji ju je kupila prije osam godina, moguće je da je ostvarila tek mali profit od tek nekoliko milijuna dolara.

Naime, procjenjuje se da je Petra u preuređenje utrošila najmanje deset milijuna dolara, plus oko milijun dolara godišnjeg poreza na vlasništvo, troškovi osoblja i održavanja... Sve to dovodi do iznosa od 115 milijuna dolara koliko je vjerojatno potrošila na golemo zdanje, pa je njezin profit nakon prodaje tek pet milijuna dolara.

Da je Petra 85 milijuna dolara, za koliko je kupila kuću, uložila u, primjerice, dionice Applea, danas bi imala 330 milijuna dolara, a da je kupila dionice Amazona, danas bi imala 865 milijuna dolara. No, bogatoj nasljednici to ne predstavlja problem, tata Bernie "težak" je 3,1 milijardu dolara i to nakon što je bivšoj supruzi Slavici u brakorazvodnoj parnici 2009. isplatio 1,2 milijarde dolara.

No, Petra neće živjeti daleko od upravo prodane kuće, nedavno je kupila novu za "samo" 22,7 milijuna dolara udaljenu tek nekoliko kilometara u istoj četvrti Holmy Hills. Petra se nakon žestoke borbe za bogatstvo 2017. razvela od Jamesa Stunta, s kojim ima troje djece, a nedavno se zaručila sa Samom Palmerom, vlasnikom umjetničke galerije u Los Angelesu.