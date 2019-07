Počinje prodaja ulaznica za koncert Rite Ore: evo koliko koštaju najjeftiniji paketi i gdje ih kupiti

Senzacionalna vijest o koncertu svjetske megazvijezde Rite Ore u Zadru 30. kolovoza snažno je odjeknula u Hrvatskoj, ali i šire.

Sad se zna i da će od srijede, 3. srpnja u 12 sati, u prodaju biti puštene i ulaznice.

Tzv. "early bird" ulaznice moći će se kupiti putem stranice www.ticketshop.hr, a od 8. srpnja i na blagajni Športskog centra Višnjik.

Cijena je 220 kuna, one za fan pit stajat će 270 kuna, dok je cijena VIP ulaznica fiksna i iznosi 450 kuna.

Iz ŠC Višnjik potvrdili su kako vlada veliki interes.

"Svim fanovima i onima koji žele uživo poslušati jednu od najvećih pop zvijezda i zaplesati na hitove poput Let You Love Me, Your Song, Anywhere i brojne druge preporučamo da osiguraju svoju ulaznicu na vrijeme" - kažu iz Višnjika.

Globalna pop zvijezda Rita Ora koncert u Zadru održat će u sklopu turneje povodom promocije novog albuma Phoenix.



Rita je na ovoj turneji već nastupila u brojnim metropolama diljem Europe, a u gradovima poput Londona, Pariza, Milana, Osla i drugih tražila se karta više.