'Pale su u nesvist kad san uša! Moga san birat koju ću kresnit ili oženit!': Ivan Marić iz Sumpetra teška je atrakcija srpskog realityja; 'Mater je doživila slom živaca!', otkriva zašto je promijenio taktiku

"Alo, momak, jesi ti onaj iz Parova?" - ovih dana na splitskim ulicama često pitaju 30-godišnjeg Ivana Marića iz Sumpetra pokraj Omiša. Kad im ovaj šarmantni Dalmatinac ugodnog glasa, prijateljima znan kao Šperac, odgovori potvrdno oduševljenju nema kraja, a i njega samog pomalo iznenađuje koliko naših sugrađana gleda popularni reality show srpske televizije Happy.

Pogotovo što se isti može gledati jedino u sklopu posebnih paketa televizijskih operatera koji se dodatno plaćaju.



Kad je prije devet godina s emitiranjem počela prva sezona, vjerojatno ni sami producenti nisu očekivali da će Parovi s vremenom postati toliki hit. U međuvremenu je vila u beogradskom predgrađu Zemun ugostila mnoge kandidate koji u njemu stoje i po deset mjeseci, a scene seksa, svađa pa čak i tuča, postali su svakodnevnica ovog kontroverznog reality showa nalik na nekad popularnu američku emisiju Jerryja Springera.



Nedavno su tako u Parove ušli 74-godišnji Milojko i njegova 21-godišnja djevojka Milijana te zbog velike razlike u godinama podigli prašinu diljem Balkana. Nerijetko u vilu ušetaju i hrvatski kandidati, a zasad jedini Dalmatinac u Parovima momak je s početka naše priče. Isklesanog tijela i neodoljivog splitskog naglaska bio je pravi mamac curama u showu.



"Doslovno su pale u nesvist kad san uša. Zinule su kad su me vidile, a kad san progovorija moga san birat koju ću kresnit ili sutra oženit!" - smije se Šperac, dok pogledi djevojaka prema njemu bježe čak i dok radimo ovaj intervju na Rivi.



Iako bi mnogi muškarci pomislili da su ulaskom u Parove dobili jackpot na lutriji naš dalmatinski galeb imao je drugačiju taktiku, zbog obećanja materi Mariji.

Tablete za smirenje



"Kad je čula da iden tamo i ona i otac imali su slom živaca. Mater je bila na tabletama za smirenje 15 dana, plakala je prijateljicama na kavi. Nikako nije bila za to da njeno dite tamo uđe. Zbog nje sam i odugovlačija ulazak, ali kako san već bija potpisa ugovor, mora san uć ili platit visoke penale.



Sumpetranima je to bilo odlično i svi su me hrabrili da iden. Producenti su me doveli pred gotov čin i zvali tri dana prije ulaska. Zateka san se tada u Njemačkoj di san radija i na putu prema Beogradu molija Boga da se nešto dogodi i da ne uđen. Materi san obeća da neće bit seksa, alkohola ni svađa" - iskreno će Šperac.



Kako je rekao, tako je i napravio. Možda ga je upravo pristojno i nenametljivo ponašanje stajalo toga da u Parovima provede tek 26 dana. Ipak svoju bi avanturu opet ponovio iako se prva tri dana osjećao kao u zatvoru.



"Ma znaš šta, samo san tija šta prije škivat. Bija san preživčan i želija skočit priko zida. A onda se navikneš. Najgore mi je bilo šta produkcija manipulira s vama. Recimo, spavaonica se otvori u deset ujutro, prvo ide jedna pisma, druga, pa treća do daske. Do vas dolaze zaštitari i govore: Ajmo buđenje, dosta je ljenčarenja!

Pala krvna slika



Onda se vrata zaključavaju sve do zore kad ponovo možete ić leć. Taj nedostatak sna me najviše ubija, uz to šta nisan moga čut svoje. Kad san izaša krvna slika mi nije bila dobra zbog loše prehrane, ali ubrzo se popravila..."



Pitamo ga je li mu kao jednom zavodniku čijem šarmu djevojke teško odolijevaju teško bilo bez seksa?



- Sad sam se upravo vratija iz Beograda di san se zabavija (smijeh). Mogu ti reć da su Beograđanke dosta slične našim Splićankama, po izgledu, oblaćenju i karakteru. Naše cure jesu najlipše na svitu, ali tribaju se nekad znat malo spustit na zemlju. Srpkinjama je želja doć ovde da im pokažem otoke.



Lako se osvajaju, svršavaju kad čuju dalmatinski naglasak, šali se Šperac. A šta se tiče seksa unutar kuće, viruj mi, doslovno zaboraviš na njega kad vidiš sve te negativne situacije, svađe, tučnjave...



Dobar je i honorar, to im moran priznat. Za tih 26 dana ljenčarenja dobija san koliko i da san konobarija u Dubrovniku za vrime sezone. Sad iman osjećaj da bi bez problema izdrža 100 dana u hrvatskom Big Brotheru, bilo je to, sve u svemu, jedno pozitivno iskustvo.



A šarmirao je ovaj nesuđeni glumac, kojeg smo imali prilike gledati u serijama Ruža vjetrova, Larin izbor, pa čak i u megapopularnoj Igri prijestolja – i Maju Šuput.

'Volija bi imat dvoje dice'



I to u tolikoj mjeri da ga je pjevačica na nekoliko svojih koncerata kad ga je vidjela u publici pozvala da joj se pridruži na bini i zapjeva zajedno s njom.

"Maja je kraljica, bit s njom u društvu stvarno je ludo i nezaboravno" - govori Šperac koji je nakon srednje trgovačke škole, smjer komercijalist, upisao pravni fakultet, ali je zapeo na trećoj godini.



Ovih dana, kao i Parovima, spava jako malo, jer već 14 sezonu radi u jednoj konobi gdje je šef konobarima. Nekad je trenirao veslanje, a sada dobru liniju kleše u teretani ili plivajući.

"Ma daleko san ti ja od nekog galeba. Ne gledan se na takav način. Cure mi znaju reć da iman dobre noge i torzo, a ja na njima prvo primjetim držanje i osmijeh. Boja kose i građa mi nisu toliko važni, ne volim i kad imaju puno šminke na sebi. Od strankinja Čehinje su mi najmanje privlačne.



Ljetne avanture mi se dogode, ali bilo bi dobro imati neku za nešto više od toga. Volija bi imat dvoje dice" - ozbiljno će Šperac koji bi rade dobre uloge bio spreman snimati i u Afganistanu, a htio bi se jednom okušati i u ulozi Gospodina Savršenog na RTL-u gdje bi između dvadesetak djevojaka birao za sebe – onu pravu. Za našeg dalmatinskog galeba dušu dalo!