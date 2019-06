Rene Bitorajac brutalno 'poklopio' svoju zamjenu u Supertalentu: Mogao si samo sanjati da postaneš Tarik, to što si rekao ne da nije lijepo, nego je zločesto!

Glumac Rene Bitorajac oglasio se na svom Facebooku nakon intervjua koji je za Studio dao Frano Ridjan, koji je Bitorajca zamijenio na mjestu voditelja showa Supertalent.

Igoru Mešinu se nakon Renea Bitorajca (koji je s Mešinom vodio šest sezona popularnog televizijskog formata), na audicijskim emisijama priključio duhoviti, brzi i spontani radijski i televizijski voditelj Frano Ridjan (34), a on je u intervjuu za Studio rekao ' da je Igor Mešin jedan od rijetkih glumaca kojima ne bi zabranio posao voditelja na televiziji.' Izjavio je to u odgovoru na pitanje je li ikad ranije imao prilike surađivati s Mešinom.

'Nažalost, nismo. Igora sam puno puta imao priliku gledati kao odličnog glumca i sjajnog redatelja i jedan je od rijetkih glumaca kojem ne bih zabranio voditeljski posao. Sjajno me prihvatio i zahvalan sam što je bio dovoljno tolerantan da prihvati novog partnera u našoj izvanbračnoj voditeljskoj zajednici', rekao je Ridjan za Studio, na što je na Facebooku izreagirao Bitorajac.

'Kaže Ridjan, moja zamjena u Supertalentu, kako je Mešin jedan od rijetkih glumaca kojima ne bi ZABRANIO posao voditelja na televiziji! E pa stari moj, evo ti samo nekoliko razloga zašto to ne samo da nije lijepo od tebe, već je i zločesto.

1. Da ti nije glumca voditelja (za početak mene), ne bi ti imao kome već dva puta biti zamjena, i to na dva showa koji su kruna tvoje "karijere". Volim Hrvatsku (HRT) i Supertalent.

2. Bez obzira što u zajedničkom intervjuu kažeš da je Mešin 1 od rijetkih glumaca kojima ne bi ZABRANIO vođenje, i on je glumac pa mu pljuješ po cehu.

3. Nećemo se lagati da si na svojoj bivšoj televiziji mogao samo sanjati da postaneš Tarik Filipović, ups, opet glumac voditelj. Eto, želim ti više sreće nego kad si me mijenjao prvi put, jer je to trajalo samo jednu sezonu pa su brzo ponovo zvali nazad mene i Navojca, ups, opet glumce!!! Sad sam ja malo zločest, ali oprostit ćeš mi jer je istina. Vjerujem i kako ti je zapelo za oko i koliko je glumaca (svih troje), ostalo u natjecanju showa Zvijezde pjevaju kada si ti već ispao, pa u potpunosti mogu razumijenti tvoju frustraciju. Probaj to potisnuti i radi svoj posao novinara voditelja što bolje znaš ali ne "zabranjuj" glumcima voditeljima to isto. Ti si vjerojatno samo izrazio svoje mišljenje s kojim se očito PR služba Nove tv koja je to autorizirala, na moje čuđenje očito slaže. Reći ćeš da se to tako kaže, ali tako se kaže u kafiću i tako se kaže kad si puno veća faca. Vjerojatno je to euforija prouzročena prelaskom u novu kuću, u kojoj ćeš bez sumnje imati bolji tretman nego na starom mjestu a i više prijatelja ako nećeš zabranjivati.

Do tada, nadam se da i ja, i Tarik Filipović, i braća Navojec, i Enis Bešlagić, i Doris Pinčić Rogoznica i ostali glumci voditelji uz tvoj blagoslov možemo nastaviti raditi.

#rekajenemože #zabrana #kaetoforaneka #mesinmože #egoissues', napisao je Bitorajac na Facebooku.