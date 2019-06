'Moj jezik nije lopata!': uznemiren što se od njegove izjave isplelo toliko priča Zečić nam otkriva pravu istinu o svom odlasku sa scene, ljudima koji o njemu ovise financijski...

Nema straha, Dražen Zečić Zeko ne napušta glazbene vode, kako su brojni shvatili nakon intervjua danog jednoj našoj komercijalnoj televiziji. TV razgovor od prije nekoliko tjedana, naime, u javnost je iznio podatak da će popularni hrvatski pjevač s 2021. godinom smanjiti održavanje svih svojih nastupa.



Ponukan silnim medijskim zanimanjem koje se oko njega nakon toga obavilo, Zeko nam je ispričao stanje stvari. I evo što nam kaže: da njegov jezik nije lopata, i kada nešto službeno izjavi, s punom odgovornošću, svojim imenom i prezimenom, tada i stoji iza toga.



A kada se neke riječi izostave, rečenice skrate, ili se nešto snažno sugerira bez zle namjere, u javnosti se pojavi priča nalik ovoj spomenutoj koja se proširila kao lavina.



- Ništa od dramatike, ništa se posebno nije dogodilo, ništa drugačije od onoga što već pet godina najavljujem. Bombastično je na površinu izbačena izjava koja sugerira moj prekid karijere. Činjenica je da sam kazao ovo: ako se 2021. godine odlučim, ajmo reći odreći koncerata, neću biti licemjeran i nakon toga organizirati povratničke nastupe.



Ako se odlučim na tako nešto, onda ću raditi ono što je najljepše za umjetnika, gostovat ću kolegama na njihovim koncertima. S nekoliko pjesama koje ću naplaćivati. Meni će to novčano biti puno, njima malo. I neću imati nikakve odgovornosti za petnaestak ljudi, za koje brinem kada samostalno nastupam – kaže Zeko.



I sam je začuđen snagom rečenice, one koja je brojne navela da ga priupitaju što se s njim događa. Priznaje nam kako su mu neki rekli da je napravio odličan PR potez, kao uvertiru za novu seriju pozdravnih nastupa. Te ga konstatacije iz okoline pomalo i uznemiravaju, jer na manipulaciju javnosti, podcjenjivanje publike ne bi nikada, kaže, pristao.

Ako vidim da ne mogu...



Ako se odluči prekinuti sa svojim koncertima, to će biti zato što pred publiku želi doći čista obraza. I dati im 100 posto, cijelog sebe, zabavu tijekom koje će zaboraviti na svoje životne probleme.



- Ja sam im to dužan. I ako vidim da to više ne mogu raditi, da nemam snage davati sebe na način koji je potreban, je li poštenije, je li časnije reći - oprostite, ja ne mogu više.



Sve bi drugo bilo varanje. Moja namjera nije otići, nego biti što dulje, i zbog toga moram promijeniti način nastupanja. Da bih trajao dalje mojoj obitelji, prijateljima i publici, moram smanjivati tempo rada. Po 260 dana u godini provodim na putu. Pjevam 28 godina bez mjesec dana pauze u komadu. Trošim ogromnu energiju koju dajem publici. Zato je počeo proces koji traje već tri godine – veli Zeko.



Pa je sa 100 koncerata godišnje smanjivao na 80, 60, 50, došavši na sadašnjih 30, koliko ih je ugovorio za ovu godinu.



Rasprodan je do 2021. godine.



Ako osjeti da više ne može, kaže, počet će se baviti glazbom na način na koji je i počeo, pišući za kolege, za mlade izvođače. Nastupat će u klubovima, onako kako voli, on sam sa svojom gitarom. Već u tom pravcu i ide, s jednom hrvatskom i slovenskom agencijom dogovara formu audicije, koja bi ekipirala pet mladih pjevača.



Tako bi se brusile nove zvijezde za koje bi i on pisao skladbe. No to nije jedino što ga čeka.



- Brojni su mi nakon ove situacije nudili gaže, davali novce koje u životu nisam zaradio. Nudili mi nastupe i ovdje i vani. No sve sam to odbio, prebukiran sam, imam svoje tržište, i toliko posla da nove koncerte jednostavno ne mogu prihvaćati. Što se tiče humanitarnih nastupa, moja je ljudska i društvena dužnost da pomognem kada treba. To je nešto drugo i to me čini korisnim.



U listopadu me čeka prvi veliki samostalni koncert u Lisinskom, gdje će me dijelom pratiti orkestar. A pjevat ću ono što mi publika već dugo traži, pjesme koje se na koncertima nisu izvodile. Tu je i album za Croatia Records koji čeka snimanje – veli Zeko.

Škugor obećava, Miši hvala



A Split? Njegov grad? Pouzdamo znamo da ima managera koji bi sad počeli kampanju za organizaciju njegovog velikog, a možda čak i više podmarjanskih nastupa. Znamo i da su posve sigurni kako bi Zeko bez problema nekoliko večeri punio dvoranu na Gripama.



Napunio je ionako već sedam puta, jednom više od Prljavaca, nešto malo manje od Miše Kovača kojem je 1989. godine napisao hit "Vraćam se". Zeko veli kako bi mu bila izuzetna čast, da u gradu koji ga je poslao u svijet, nakon toliko godina napravi svoj samostalni koncert. Jer obično pjeva u diskotekama, u kasne sate i tako onemogućuje izrazito mlađoj i starijoj generaciji dolazak na koncert.



- Svoj posao volim i svaki mi je drugi težak. Volim pjevanje, toga se ne mogu odreći, to mi je u krvi. I zato sve ovo radim, pa i to da smanjujem broj nastupa – kaže Zeko.



Kaže kako postoje dvije vrste ljudi: grješnici koji za sebe kažu da su pravednici. I pravednici koji kažu da su grješnici. Sebe drži za grješnog čovjeka koji se trudi u životu.



- U ono malo slobodnog vrimena volim sjesti s obitelji, prijateljima, slučajnim prolaznicima i popričati o životu. Prošlost ne možemo vratiti, a za budućnost ne znamo kakva je. Imamo samo ovaj trenutak. Uživam u slobodnom vremenu sjesti i uz gitaru i napisati pjesmu – kaže Zeko, koji Marka Škugora vidi kao pjevača što obećava, a Miši se zahvaljuje što mu je otvorio put.