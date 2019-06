'Imam ponude iz inozemstva, al' ajmo prvo završiti srednju u Sinju, ne treba srljati...': 'alkarske' ljepotice natječu se kao misice i otkrivaju planove na omiškoj plaži  

Tri mlade manekenke, kojima se nazire prava karijera, koje rade i kao fotomodeli, sve tri iz Dalmacije, predstavile su se na plaži kampa Galeb u Omišu, u kostimima ove renomirane hrvatske tvrtke, koja ih je ustupila za potrebe ovog editoriala.



Također, kažimo i da smo sve organizirali u suradnji s modnom udrugom "Royal Models" Damira Puhalovića, za koju rade i ovi modeli, a to su Anamarija Alebić, Tea Krka i Ivona Vuković.



Anamarija Alebić, rođena je 1998. godine, već četiri godine radi u modelingu.



– Sada sam sama svoj majstor, ne radim niti za jednu agenciju, radila sam kao voditeljica u Puhalovićevoj agenciji Royals models, ali sam odlučila nastaviti sama, pa sada sama dogovaram angažmane, i mislim da se u tome dobro snalazim. Otvoreno kažem – u modelingu me zanima samo novac, jer ni ovo se ne može vječno raditi – kaže nam Anamarija.



Bila je balerina u baletnom ansamblu HNK-a Split, radila je i pod vodstvom Dinka Bogdanića.



– Onda sam ozlijedila koljeno, točnije, oba koljena, pa sam odlučila prestati. I danas osjećam da me bole koljena. No, kako me pozornica uvijek privlačila, tako me je privukla i ona kojom prolaze modeli. Jer, treme nemam, a kao što sam voljela balet, tako volim i posao modela, i mislim da sam se odlično snašla u tome poslu.



Volim raditi i kao fotomodel, treme od fotografiranja, kao što vodite, nemam, i u ovome sam potpuno opuštena – kaže Anamarija, koja je srednju školu završila u Splitu, ali namjerava i studirati.



– Da, želim nastaviti školovanje. U rujnu mislim upisati studij novinarstva, jer se u budućnosti vidim kao novinarka, najviše televizijska. Uglavnom, odlučila sam studirati i završiti fakultet baveći se uz školovanje i modelingom – kaže nam Anamarija, koja je srednju školu završila u Splitu, a rodom je iz Hrvaca.



Iz cetinskog kraja su i njezine dvije kolegice, koje su zajedno s Anamarijom odradile editorial. Tea Krka i Ivona Vuković su iz Sinja, te obožavaju posao modelinga, koji rade s velikim žarom.



Tako se Tea Krka, rođena 2001. godine, modelingom bavi već oko godinu dana. Završila je treći razred Jezične gimnazije u Splitu.



– Nakon što završim srednju školu, želim upisati pravo ili Pomorski fakultet. Također, i dalje se želim baviti fotomodelingom – kaže nam Tea, koja je već pobijedila na jednom izboru. Lani, 2018. godine pobijedila je na izboru za Lice godine Hrvatske.



Ivona Vuković iz Sinja, također je donedavno bila učenica trećeg razreda Trgovačke škole iz Sinja. Ovim se poslom bavi godinu i pol dana, a već ima dvije lente. Lani je ponijela i lentu Best modela Hrvatske 2018. Ove godine zaslužila je lentu prve pratilje Miss Eearth Hrvatske 2019.



Otkrila nam je ovo:



– Imam ponude za posao s jednom inozemnom modnom agencijom. No, ajmo prvo završiti srednju školu, ne trebam srljati, sve treba ići redom – kaže Ivona.



Sve tri djevojke - Anamarija, Tea i Ivona - inače su natjecateljice finalnog izbora za Miss adriatic turizma Hrvatske koji se ove godine održava 28. kolovoza u Bolu na Braču, u Clubu 585, otkriva nam poznati menadžer Damir Karaman, koji godinama surađuje sa svojim imenjakom Damirom Puhalovićem. S njim smo počeli ovu priču, pa je red da je i "zaokružimo".



– "Royal Models Croatia" modna je udruga koja je već godinama u partnerstvu sa stranim agencijama – ističe Puhalović, te dodaje:



– "Royal Models" radi na principu škole i menadžmenta za modele i fotomodele. Modna udruga ima prostorije u Splitu. Zainteresiranima poručujem: možete se javiti na našu Instagram stranicu Royal Models Croatia - kaže Damir Puhalović, te za kraj ističe:



– Čanice Royal Models Croatia su osvojile mnogobrojne lente na različitim natjecanjima u Hrvatskoj te izvan nje, što nam je najbolji dokaz našega predanog rada.