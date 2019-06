Globalno popularna rock zvijezda Jon Bon Jovi (57), osnivač i frontman megapopularne hard i glam metal rock grupe Bon Jovi, boravio je u Zadru, te je sa svojom obitelji, suprugom Dorotheom Hurley i sinovima te prijateljima koji s njim ovoga lipnja krstare Jadranom, večerao u najstarijem zadarskom restoranu "Niko".



Gosti u restoranu nisu ni znali da je jedna od najvećih rock zvijezda današnjice, lider grupe koja vlada scenama svijeta još od početaka 80-ih godina, autor evergreena rocka poput "Livin' On A Prayer" i "It's my life", među njima.



Jon Bon Jovi, izvornog imena John Francis Bongiovi, ponašao se spontano i diskretno, kao sasvim običan turist. Neki od njih shvatili su tko je bio među njima tek kad je društvo odlazilo i kad je roker rado uslišio želju vlasnika restorana Erika Pavina i njegova osoblja da se fotografira s njima.



Tad su se i ostali u restoranu podizali i zaželjeli fotografiju sa slavnim pjevačem. Prije toga Bon Jovi i Pavin su snimili zajedničku fotografiju sa suprugama, ali i s Erikovim unukom Nikom.



Bon Jovi i društvo uživali su u ribljim specijalitetima i otišli prezadovoljni, a račun je osobno platio slavni pjevač.



Na odlasku Bon Jovi je zahvalio Pavinu, a kad mu je ovaj rekao: "Nadam se da ćete nam opet doći u posjet" odgovorio je:



- Vratit ću se ovamo uskoro, vrlo, vrlo brzo.



Pavin ga je darovao kolutom sjajnoga paškog sira, te se nakon toga društvo uputilo prema zadarskoj luci gdje ih je čekala usidrena jahta.



Jon Bon Jovi Jadranom krstari na luksuznoj čarter-jahti "Rarity" s kojom je već obišao grčki otok Santorini, ali i Dubrovnik, te južne hrvatske otoke. Tjedan boravka na jahti "Rarity", dugoj 55 metara, tjedno stoji između 240.000 i 270.000 dolara, ovisno o dobu godine.



Kapetan jahte je Zadranin Toni Brok, podrijetlom s otoka Ista čiji stanovnici imaju dugu tradiciju pomorstva baš na luksuznim i bogataškim jahtama po svijetu. I veći dio posade jahte je baš iz Zadra.



Nije stoga čudno da se "Rarity" sa slavnim rokerom prije Zadra uputila do otoka Ista. A i tamo se Jon Bon Jovi susreo sa zanimljivim društvom - golmanom "Intera" Samirom Handanovićem i bivšim košarkašem s međunarodnom karijerom Jasminom Hukićem, koji je prije nekoliko godina jednu sezonu odigrao u "Ciboni".



Tamo je i nastala fotografija na kojoj je uz njih trojicu i kapetan jahte Toni.



Jon Bon Jovi je cijeli dan uživao u miru Ista i tamošnjoj netaknutoj prirodi, a svoje krstarenje Jadranom slavna zvijezda nastavlja plovidbom prema sjevernim hrvatskim otocima.