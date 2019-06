Odlazak 'splitske Liz Taylor': tri puta se udavala, omađijala je i Muhammada Alija, dugonoga Ana Reić bila je slavni model za čarape, njenu odjeću nosila je Cher

Cijeli ju je Split uvijek zamjećivao zbog njezine prezgodne figure, predugih nogu, stava, i zato je s tužnim osvrtom popratio vijest kako je na drugi svijet otišla Ana Reić, slavna manekenka, jedan od najpoznatijih američkih modela za čarape 60-ih godina, modna kreatorica, uspješna poslovna žena.



Ona za kojom su muškarci ludjeli, a među njima, govori se, i boksač Muhammad Ali. Preminula je tiho, iscrpljena višegodišnjom bolešću, kako neslužbeno doznajemo, u umirovljeničkom domu u Velikoj Gorici, u društvu čovjeka, suputnika, koji je s njom proveo posljednjih desetak godina života.



Da se nju ikako moglo pitati, na taj bi put otišla u svojem prepoznatljivom izdanju, savršeno isfenirane plave bob-frizure, utegnuta u dizajnerski trendy komad koji joj ističe noge, dio tijela kojem može zahvaliti na slatkom životu. I s onim što joj je postalo još jedan zaštitni znak – jarkocrvenim ružem na ustima.

Visoka, seksi, plava...

– Znam je kad je djevojka bila, i reći ću vam, i tada je bila zgodna, visoka, plava, seksi. Femme fatale. Magnet za muškarce. Imala je nevjerojatnu lipu nogu, beskrajnu. Krasila ju je posebna figura, uski bokovi, a kako je hlače znala vezivati iznad struka, čovjek bi imao dojam da joj je noga bila do neba.



Hrvatska, bijela Naomi Cambell, eto tako je pamtim. Hodala je sa stavom, uspravna, puna samopouzdanja. I eto, ta ju je lipa noga na kraju i proslavila, donila joj je lijep život – govori nam prof. Tonći Šitin, njezin prijatelj, poznavatelj podmarjanske društvene scene.



Tonći kaže kako je Ana sredinom 60-ih iz Zagreba na nagovor prijatelja otišla po svoj komad američkog sna, ravno u New York. Tom dugom nogom ušla je u modne agencije, i odmah postala jedan od najpoznatijih modela za čarape. Malo poslije toga već je krasila američke jumbo plakate, stekla je veliku slavu, no vrlo brzo je shvatila kako manekenstvo ima svoje trajanje.



Pa je paralelno uz karijeru modela počela raditi i brojne druge poslove, organizaciju modnih događanja, PR za kuću Dior, formiranje svoje modne kuće. I sama nam je u jednom intervjuu za Slobodnu Dalmaciju otkrila kako su joj klijentice bile Cher, Ivana Trump, Elizabeth Taylor...



– Voljela je život u punoj snazi. Bila je hrvatska Elizabeth Taylor, tri se puta udavala, prvi put za jednog Zagrepčanina, drugi put za peruanskog slikara, a treći za svoju veliku ljubav, jednog američkog crnog pijanista.



Povezivali su je i s Muhammadom Alijem, ali i sa slavnim redateljem Brankom Lustigom. Kažu kako je i u New Yorku bila uvijek okružena muškarcima, doslovce bi ih omađijala. Žena život, to je bila Ana. I zato je uvijek bila u centru pažnje, ali i zavisti koju su mnogi prema njoj pokazivali – vele splitski joj poznavatelji.

Ganuća i noćne more

Na određeni nam način to potvrđuje i njezin prijatelj Šitin, tvrdeći kako je, kao i mnogi drugi iseljenici, dugo živjela poput nomada, boreći se da modom ispuni svoju sudbinu. Shvatio je iz razgovora s njom kako joj je ulazak u gusti prostor sve vrijeme bio ispunjen zanosima, ganućima i noćnim morama.



Punoću slike nisu popravili ni brakovi iz kojih je naslijedila, veli, delikatnu sklonost prema slikarstvu. Ili ljubav prema jazzu iz veze s crnim glazbenikom.



– Zasigurno bi njezina osobnost kao modne dizajnerice s modnom etiketom Anya bila još uspješnija da je bilo blagovremene financijske podrške. Slobodna karijera naglo je prekinuta zdravstvenim problemima i povratak u Split oslobodio ju je obveza prema novim kolekcijama prêt-à-portera.



U vrijeme kad je moda u nas postala važna svim slojevima društva, vizualni identitet Ane Reić po splitskim ulicama, na brojnim eventima, u njezinim prostorima s čarolijama iz raznih dijelova svijeta, dokaz je da je moda umjetnost. I da pojedinci mogu biti lanterne kulture i drukčijeg okružja – veli Tonći Šitin.

Povratak u Split i bajkovite nekretnine



Onako sva temperamentna, srčana, povratak u rodni grad nije doživjela kao početak mirovine. Dapače, prvo je sredila svoj stan u luksuznoj gradskoj zoni, koji je cakum-pakum napunila lijepim stvarčicama, umjetninama, slikama, oslikanim paravanima, detaljima.



Stvarima koje je skupljala tijekom pečalbe i putovanja diljem svijeta. Bacila se potom u posao s nekretninama, pa je postala vlasnica vile u Mircima, maslinika u Ložišćima. A s njim u paketu stigle su i dvije bunje, stare pastirske kuće kojima je tijekom obnove dala luksuzno ruho. U tom trenutku vjerojatno nije bila svjesna činjenice da je stvorila novi trend.



– U vrijeme kad sam držao "Labud", dolazila je sa svojim društvom, fetivim Splićanima, ekipom iz Gage. Sjećam je se, uvijek zgodna, naočita. I visokog samopouzdanja, mišljenja o sebi. Uvijek je plijenila pažnju.



S godinama se promijenila, postala je povučenija, čudnija. Drukčija. Koliko se tada pričalo, izgleda da je bila u vezi s Muhammadom Alijem i Lustigom. Ipak je ona to najbolje znala – tako je se sjeća Pero Francuz, još jedan sudionik tadašnje burne splitske scene, koja malo-pomalo, životnim tijekovima, gubi svoje ikone.