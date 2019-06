Vlatka Pokos diplomirala i stigla na krstarenje Jadranom, u Splitu nam je otkrila što je sve ovdje i dalje neopisivo vrijeđa, ali i otvorila dušu: Sanjam borove i plačem...

– Trebalo mi je puno hrabrosti i odvažnosti da prije tri godine cijeli svoj život spakiram u samo dva kofera i preselim se u Kanadu. Nisam željela ostati ovdje i biti Instagram zvijezda – govori mi na početku razgovora Vlatka Pokos (49).



Zatekao sam je u Splitu, dan prije nego što će se uputiti na krstarenje Jadranom, jer ju je nedavno američka turistička agencija Adventures Croatia angažirala da za njih napravi promotivne videomaterijale Lijepe naše. Poseban je to osjećaj za Vlatku, pošto je za Dalmaciju veže puno emocija i nezaboravnih uspomena.



Kaže mi kako joj u snove često dolaze mirisi Mediterana, naše more i borovi. Sanjala ih je više od 30 puta, pa se probudi sva u suzama. Jer koliko god joj život u Kanadi bio ispunjen, nostalgija za domovinom i dalje je velika.



Vlatka zasad ne razmišlja o povratku jer bi se za to prvenstveno morali ispuniti neki uvjeti, poput ukidanja, kako nam kaže, apsurdne sudske presude koja joj je onemogućila normalnu egzistenciju u Hrvatskoj.

Bila sam očajna

– Žao mi je da se mnoge zlostavljane žene, među kojima sam i sama, ne mogu u Hrvatskoj izboriti za svoja prava. Godinama se protiv mene vode razni sudski procesi, ovrhe...



Tužna sam jer imam osjećaj da se stvari ne mjenjaju i to je porazno. Zbog toga sam i pobjegla odavde i u srednjim godinama napravila toliku životnu prekretnicu što je puno teže nego da sam se na to odlučila u dvadesetima. To samo govori koliko sam bila očajna zbog svoje situacije. Bilo je to neizdrživo.



Uz sve to nikad nisam dobila adekvatno priznanje za svoj rad i talent. Godinama sam trpjela javno zlostavljanje zbog svega što se događalo nakon mog razvoda. U jednom sam se trenutku uistinu zabrinula za svoje psihičko i fizičko zdravlje. Ne može se čovjek s time boriti.

Puno je zla oko nas



Naprosto postanete nemoćni. Puno je zla i negativne energije prisutno oko nas. Željela sam pobjeći od toga jer sam se vrtjela u istom krugu. Nisam osoba koja se stalno žali ništa ne mjenjajući. Ja djelujem! Kad sam tek došla u Kanadu bila sam jako usamljena, no sad se u Torontu osjećam kao doma. Sigurnija sam u sebe, ističe Vlatka.



Nedavno je na studiju oglašavanja i marketinških komunikacija diplomirala s počastima i ujedno proglašena jednom od najboljih studentica na fakultetu. Svoju kanadsku diplomu sa sveučilišta Sheridan posvetila je preminuloj baki Ljubici koja ju je odgojila.



– Od malena me učila da pomažem svima, slabijima od sebe. Da ne budem ohola već skromna, zahvalna i vrijedna. Odgajala me u konzervativnom i religioznom duhu, ali s puno ljubavi.



Na promociji je bilo vrlo emotivno. Uz nju je bila dobra prijateljica Ana Ganza, profesorica i samohrana majka trojice sinova., koja je odgojila brojne generacije mladih Kanađana. S vremenom su se jako povezale i postale vrlo bliske.

Drugi svijet

- Ana mi je velika podrška u Kanadi. Obje smo se rasplakale od sreće i zagrlile jedna drugu. Bilo je teško istodobno raditi i studirati, no imala sam čvrsto zacrtani cilj. U Hrvatskoj ismijavaju one koji u zrelim godinama upišu fakultet iako je to u zemljama poput Kanade potpuno normalno i poželjno.



Slušam i čitam razne komentare utemeljene na neznanju i zlobi, čak i od ljudi koje smatram prijateljima. Ja sam jako ponosna na svoju kanadsku diplomu stečenu na, po mnogima, najprestižnijem koledžu u Kanadi, s bogatom tradicijom i međunarodnim ugledom.



Uostalom, lako je na internetu provjeriti sve ovo što govorim. Hrvati vrlo često žive u nekoj vrsti nadmenosti i arogancije i imaju mišljenje o svemu, utemeljeno ni na čemu. Na takav način ne može se naprijed. Namjerno sam objavila fotografije s kolegama iz cijelog svijeta iako internacionalnih studenata ima možda 15 posto na fakultetu.



Doista uživam u kanadskom multikulturalnom društvu. Prekrasan i obogaćujući osjećaj koji mi je promijenio život i otvorio neke nove vidike. Osjećam se kao građanin svijeta, u pravom smislu te riječi. U Kanadi me ne gledaju kroz bilo kakve predrasude i osude, niti ih zanima moj prijašnji život. Doživljavaju me onakvu kakva jesam.

Nitko me ne procjenjuje na račun mog braka



Nitko me ne procjenuje na račun bivšeg braka i to mi je veliko olakšanje. Sustav u kojemu sve funkcionira osvoji te na prvu. Nema tu skandala, korupcije, nepravde. Ne diraju se u vašu intimu. Ljudi se ne bave politikom, onaj tko želi raditi može jako dobro zaraditi. Ali, ukoliko očekujete da ćete tamo pronaći Hrvatsku, nećete! To je drugi svijet, tvrdi Pokos.



Vlatka tečno govori četiri svjetska jezika i dosad je proputovala mnoge zemlje. Žalosti je i ljuti što su neke stvari kod nas ostale iste ili se kreću nagore.



- Prije neki dan šetala sam Zlatnim ratom na Braču i čula jednu hrvatsku cajku, ne želim je imenovati. Nespojivo s onom ljepotom... Mene to neopisivo vrijeđa jer u mojim očima to nije Hrvatska. Hrvatska su Oliver, Gibo, Arsen... Kad sam čula da je umro Oliver ne mogu vam opisati koliko sam bila tužna. Bio je jedinstven, utjelovio je sve ono najljepše i najtoplije u Dalmaciji.



To nije smrt jednog čovjeka već odlazak cijele jedne ere. Sretna sam i privilegirana jer sam bila prijateljica Olivera, Arsena i Zdenka Runjića koji su obilježili povijest glazbe u cijeloj regiji. Znate da bih bila najsretnija da sada imam 70 godina i da sam se rodila prije. Jer pripadam jednom drugom vremenu kad je sve imalo nekog smisla.



Društvene mreže su toliko uzele maha u negativnom smislu. Sama sam na svojoj koži nedavno doživjela uznemiravanje i vrijeđanje od strane jedne osobe. Odvratne stvari mi piše i liječi svoje komplekse. Pitaju me hoću li prijaviti slučaj policiji? Čemu? Zar se netko time bavi? Nikad dosad nisam dobila pravdu i zadovoljštinu. Bila sam zlostavljana i nitko mi nije pomogao. Čak nisu problem sve te silne tužbe koliko čudne sudske odluke. Ponavljam, nisam u svojoj 46 godini otišla bez razloga.

Vidim se isključivo u turizmu

Kaže mi da je znaju kritizirati kako ne voli Hrvatsku. Vlatka me uvjerava, baš naprotiv, da Hrvatsku itekako voli i kad god može reklamira u svijetu. Trenutno joj je cilj dobijanje radne dozvole u Kanadi, a onda će svoj život nastaviti dalje planirati. Zasad se ne opterećuje toliko budućnošću.



- Ne želim raditi dugoročne planove, ovo s Kanadom mi je jedno super iskustvo i sretna sam da sam to napravila. Nema povratka na staro, ne maštam o tome. Vidim se isključivo u turizmu. Nadam se da cu ostvariti uspješnu suradnju s Adventures Croatia jer iznad svega obožavam Dalmaciju!



Smatram da imam još itekako prostora za učenje i osobni rast, a strancima želim dati samo najbolje od sebe, pokazati im našu predivnu obalu i jednu drugu, još ljepšu i čarobniju stranu Hrvatske, zaključuje Vlatka Pokos.