Politička reporterka Nove TV raduje se ljetu na djedovini u Miljevcima, u muževom Stobreču i na Alpama, ali nam usput i otkriva: Kolinda nervira HDZ-ovce!

'Evidentno je da predsjednica ima svoje razloge zašto odugovlači s objavom kandidature, time šalje i poruku svojim glasačima...'

Dobri poznavatelji političkih (ne)prilika u zemlji sasvim sigurno dobro prepoznaju reporterku Nove TV Sabinu Tandaru Knezović koja je već 14 godina zaštitno lice informativnog programa ove televizije.



Nema tog političara, premijera i predsjednika, bilo s naših prostora ili iz dalekih zemalja, s kojima nije razgovarala, a iako je velika radoholičarka, priznaje nam kako ipak najviše voli kad je u društvu svoje obitelji, supruga Andrije i 3-godišnje kćeri Katije.



Kao i svakog ljeta, Sabina će se i ovog kolovoza jedan dio godišnjeg odmora provesti u Stobreču odakle joj je suprug, dok su im nezaobilazna destinacija tijekom vrućih ljetnih dana i planine u švicarskim Alpama.



- To je odmor za tijelo i dušu. Sama pomisao me veseli i ne mogu više zamisliti ljeto bez planina. Radujem se i što ću opet malo otići do moje djedovine Miljevaca - govori politička novinarka s kojom smo se dotakli i aktualne teme oko nadolazećih predsjedničkih izbora u Hrvatskoj.



Jeste li ikad poželjeli pratiti neke lakše teme ili je politika oduvijek bila u vašem novinarskom fokusu?



- Nedavno, nakon prenapornog dana u Saboru, to isto me pitala urednica. Dobro me nasmijala. Rekla sam joj da bi se prije uklopila u sportsku redakciju nego napravila prilog o vrućinama. Dakle, nema šanse! Politika je moja strast. Samo me samo ta vrsta novinarstva zanima.

Odakle tolika želja za informativnim novinarstvom?



- Političke rasprave bile su dio mog odrastanja. U mojoj obitelji ne propuštaju se informativne emisije. Kao klinka hodala sam po kući i imitirala tadašnje novinare i govorila "Za Vijesti - Sabina Tandara i Mišo Maoduš!“ I na kraju, što je sudbina, dobila sam Mišu za kolegu i zajedno radimo već 14 godina.



Tko su vam bili sugovornici kojih se najradije sjetite, a koje biste voljeli zaboraviti?



- Volim britke i temperamentne sugovornike koji u nekoliko rečenica kažu sukus stvari. Sugovornike koji ne ponavljaju jedne te iste floskule. One koji se vole kvalitetno prepucavati. A sada, neka se oni sami prepoznaju u ovom opisu. Ne bih nikoga izdvajala imenom i prezimenom.



Jeste li ikad doživjeli neku neugodnu situaciju s nekim gostom?



- Moram priznati da nisam.



Koga vam je najteže bilo privesti pred crveni mikrofon?



- S političarima nema problema kada je u pitanju dovođenje pred crveni mikrofon. Svi oni moraju komunicirati s medijima. Ipak, ima onih koji baš vole davati izjave i intervjue, no ima i onih koji taktiziraju s pojavljivanjem u medijima. Na takve se ponekad mora čekati.



Na koju ste svoju reportažu najponosniji?



- Uvijek se rado sjetim reportaže iz mlađih dana. I to je definitivno bilo nešto drukčije. Na jednom snimanju kamera je uhvatila šaputanje između aktualnih čelnika države, Mesića i Sanadera. Pregledavajući materijal, shvatila sam da govore o ZERP-u, tada vrlo aktualnoj i vrućoj temi, o kojoj nisu htjeli govoriti u javnosti.



Iz njihova došaptavanja doznala sam i za tajni sastanak u jednom zagrebačkom hotelu. Uglavnom, bila je to itekakva ekskluziva. No jako volim kad uspješno kao redakcija odradimo neki veći projekt. Sretna sam i nakon svakog dobro odrađenog intervjua.



Svojedobno ste se javljali iz Afganistana. Je li trebalo hrabrosti za odlazak u ratnu zonu?



- Kad sam čula da idem, nisam uopće puno razmišljala i odgovor je odmah bio DA! Usprkos svoj sili osiguranja koje je bilo s nama - na kraju opet ne možeš biti sto posto siguran. Hodala sam uokolo s kacigom i pancirkom, vozila se u blindiranim vozilima, spavala u vojnom kampu. Afganistan je uistinu teren za pamćenje.



Što mislite o tome da predsjednica još nije objavila odluku o kandidaturi na idućim izborima?



- Predsjednica neobjavom kandidature jednostavno otvara mjesto raznim spekulacijama. Od toga da je zainteresirana za neke druge pozicije do toga da se boji svojih protukandidata pa važe isplati li joj se uopće ulaziti u utrku. A sve je začinila izjava Vladimira Šeksa koji je u Dnevniku Nove TV kazao kako postoje priče o kompromitirajućim materijalima.



Evidentno je da ona ima svoje razloge zašto odugovlači, time šalje i poruku svojim glasačima, ali i nervira HDZ-ovce.



Očekujete li da će utrka za novog predsjednika biti s iznenađenjima?



- Bit će ovo vrlo vrlo zanimljiva kampanja. Moram priznati da joj se baš veselim. A mogao bi biti i neizvjestan ishod. Jako ovisi tko će ući u drugi krug.

Škoro za predsjednika: da ili ne?



- Svatko ima pravo tražiti svoju sreću pod zvijezdama. A građani su ti koji će odlučiti.



Kćer Katija uskoro će napuniti tri godine. Kako ćete proslaviti njezin rođendan?



- Katija će rođendan proslaviti s prijateljima u igraonici, a onda ćemo s bakama i didama otići na obiteljski ručak. Puhanje svjećica je obožavani ritual koji ćemo, već vidim, ponoviti preko nekoliko puta.



Kako malena reagira kad vas vidi na ekranu?



- Ovisi o njezinom raspoloženju. Nekada gleda i viče "mama, mama“. A ponekad kada je ljuta, a obično je ljuta jer me nema doma, samo odmahuje ručicom i okreće glavu.



Uspijete li uskladiti godišnji odmor s političkim zbivanjima? Ili ne marite za to?



- Uvijek nastojim uskladiti godišnji s političkim zbivanjima. Većina političara ide na odmor nakon obljetnice "Oluje" pa ću tako i ja. Nekako sam mirnija kada i oni miruju.



Planirate li se dugoročno baviti novinarstvom ili se imate želju okušati i u nekom drugom sektoru?



- Novinarstvo je moja velika ljubav i nadam se da ću pronaći način da i u poznim godinama radim ovaj posao, samo na mirniji način.