Kršili zakon po svim točkama: zabrana Thompsona u Sloveniji proglašena ilegalnom!; Fanovi reagirali strastveno, evo što s novim koncertom i obeštećenjem

"Čim prije koncert"; "Čekamo novi datum"; "Predlažem koncert na većem prostoru, jer su Thompsonu napravili odličnu reklamu, samo je dobio još više sljedbenika"; "Thompsona u Arenu Stožice"; "Svaka čast, organizirajte koncert pod Pohorjem"; "A sad im svo to blaćenje lijepo naplatite"... – samo su neki od komentara slovenskih obožavatelja Marka Perkovića Thompsona, čije je otkazivanje koncerta u Mariboru, u svibnju 2017., Upravni sud Republike Slovenije proglasio – nezakonitim po svim točkama!



Milan Trol, ptujski organizator rasprodanog Thompsonova koncerta u Sloveniji, obznanio je vijest o sudskoj odluci na svojem Facebook profilu, navodeći kako mu je zbog zabrane Perkovićeva koncerta prouzročena "velika poslovna i materijalna, kao i moralna šteta", ali navodno neće tražiti financijsko obeštećenje, nego će organizirati novi Thompsonov koncert.

'Sve ovo je bilo nepotrebno'

– Normalno da će biti koncerta, sve ćete saznati na vrijeme. Od samog početka imao sam povjerenja u sud. Sad sve imamo crno na bijelo. Došlo je do epiloga, ova sudska odluka dokazuje da živimo u demokraciji u kojoj zakone moraju poštovati i mali i veliki ljudi. Sve je ovo bilo nepotrebno.



Ni Marko ni ja nismo to trebali proživljavati. U ovoj priči sud je potvrdio da smo, po svim točkama, u pravu. Drago mi je što, vidim to po brojnim komentarima na raznim stranicama, ljudi žele taj koncert u Sloveniji. Thompson još nije bio u Sloveniji, ali trebate znati da nisu bili ni Rolling Stonesi – kazao nam je Milan Trol, napominjući kako će koncertu prilagoditi novu lokaciju gdje će biti moguće dobiti sve potrebne dozvole i gdje se u cijelu priču neće uplitati politika.



– Postoje krajevi i lokacije na kojima možda nisu naklonjeni Thompsonovim koncertima i na osnovi toga organizatori ne mogu dobiti sve moguće suglasnosti u lokalnoj zajednici. To se događa i u Hrvatskoj i u Sloveniji, ali treba znati da to ne znači da je Thompson zabranjen.



Uoči koncerta obišao sam sve institucije u Mariboru na koje se mi kao organizatori trebamo obratiti, sve moguće papire sam napravio. Sad se pokazalo da su Upravna jedinica, policija i Ministarstvo unutarnjih poslova kršili zakon po svim točkama. Kao običan, mali čovjek ne bih to očekivao od ljudi u koje bismo trebali imati povjerenja – rekao nam je Trol.



Rasprodani Thompsonov koncert u Mariboru je, podsjetimo, prije dvije godine otkazan na intervenciju Ksenije Klampfer, tadašnje načelnice Upravne jedinice Maribor, današnje ministrice rada, obitelji, socijalnih pitanja i jednakih mogućnosti, koja je odlučila o zabrani održavanja koncerta na prijedlog mariborske Uprave policije.

Prijetnja za živote, zdravlje i imovinu



Klampfer je posvjedočila da je tamošnja policija napravila sigurnosnu procjenu događaja, uz zaključak kako se u slučaju održavanja koncerta "mogu počiniti kaznena djela, te su tada mislili kako bi mogla postojati prijetnja za živote, zdravlje i imovinu ljudi", a svoju zabrinutost izrazio je i tadašnji gradonačelnik Maribora Andrej Fištravec.



"Ako bi se i danas utvrdila sigurnosna procjena koja bi za posljedicu imala počinjenje kaznenih djela ili pozivanje na počinjenje kaznenih djela kako bi se na bilo koji način ugrozilo javni poredak, zdravlje ljudi i imovina, postupilo bi se isto ", izjavila je Klampfer u slovenskom dnevniku "Večer".



Na ustrajnosti je Milanu Trolu na svojem Facebook profilu čestitao i sam Marko Perković Thompson.

'Izvođač će potaknuti pojedince...'

"Tužba je utemeljena. Svatko ima pravo organizirati javne događaje, priredbe i druga okupljanja, nitko nema pravo zabranjivati okupljanja, osim ako je zakonom drugačije odlučeno. To jasno navodi 39. član Ustava RS i Konvencija o ljudskim pravima.



Činjenično stanje je da je organizator uradio sve što je Zakonom o javnom okupljanju navedeno, da nije bilo nikakvog utemeljenog razloga, da se unaprijed zaključi, da će pjevač Marko Perković Thompson ili grupa gostiju počiniti krivično djelo", stoji u Thompsonovu javnom obraćanju, uz napomenu kako je riječ o "nekoliko detalja iz odluke Upravnog suda Republike Slovenije".



"Sud navodi i mišljenje Europskog suda u smjeru pluralizma i tolerancije. I zaključuje, da nije jasno na osnovu kojih činjenica je Upravni organ Maribor tvrdio, da je koncert organiziran, kako bi se počinila krivična djela. Čak navodi neobrazloženu tvrdnju, da će izvođač potaknuti pojedince, da počine kažnjeno djelo. Takvih dokaza Upravni organ nije imao.



Policija ni Upravni organ nije s nikakvom odlukom država Austrije, Hrvatske, Kanade i drugih država dokazao, da su koncerti zabranjivani zbog veličanja ustaštva. Sud se apsolutno slaže, da su radnje veličanja ustaštva po 297 članku Krivičnog zakona nedopustive i kažnjive. To u ovom slučaju nije dokazano. Nije bilo nikakvih simbola na kartama, ulaznicama i slično. Sud napominje, da javno ročište nije potrebno, jer je u osnovi trebalo ovako odlučiti", ističe se na službenom Thompsonovu Facebook profilu.



Objava je izazvala lavinu komentara, poput onih "eto tako se to radi u zemlji u kojoj se poštuju zakoni"; "pridružujem se predlagateljima da tužiš sve druge koji su ti zabranili nastupe u RH i ostatku EU"; "ajmo sad svi u Sloveniju na koncert! Sada tražiti odštetu za otkazivanje koncerta, ali i za blaćenje"; "sada tražiti odštetu do zadnje lipe od grada Maribora"; "tako treba tužiti i grad Pulu jer brani Thompsonu pjevanje u Areni"...