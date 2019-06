ZAMP raspodijelio 99 milijuna kuna domaćim glazbenicima, na tronu iznenađenje: jedna pjesma potukla je Grašin hit, evo kako to objašnjava autor

ZAMP obara rekorde – da su autorska glazbena prava i u 2018. godini bila rastući izvor prihoda hrvatskim i svjetskim glazbenicima, svjedoči podatak Stručne službe Hrvatskog društva skladatelja, koja će autorima i nositeljima prava za prošlu godinu raspodijeliti gotovo 99 milijuna kuna autorskih naknada (precizno 98.968.275,99 kuna) što je čak 9,42 posto više nego u prethodnoj godini.

Najemitiraniji autori domaće glazbe, koji godinama ubiru najveći dio kolača od autorskih prava i lani su mahom ostali isti – u deset najemitiranijih su Ante Pecotić, Branimir Mihaljević, Denis Dumančić, Husein Hasanefendić, Miro Buljan, Neno Belan, Predrag Martinjak, Tonči Huljić, Vjekoslava Huljić i Zlatan Stipišić.

U TOP 10 ekipi mjesto su, u odnosu na godinu ranije, izgubili predsjednički kandidat Miroslav Škoro i dance skladatelj Boris Đurđević, a umjesto njih veći financijski dio dobili Branimir Mihaljević i Denis Dumančić.

"Potučeni" Grašo

Strani autori čija su djela zabilježila najveći broj puštanja na radijskim i TV postajama u kalendarskoj 2018. uglavnom su dobro poznata imena koja već desetljećima drže primat svjetske glazbene industrije: Bruce Springsteen, Bryan Adams, Ed Sheeran, George Michael, Sting, Mark Knopfler, Max Martin, Michael Jackson, Paul McCartney i Prince.

Najviše puštana domaća pjesma u hrvatskom eteru tijekom 2018. bila je "Nama se nikud ne žuri" Porinom ovjenčanog dueta Vatre i Massima Savića, koji je brojem emitiranja potukao hit "Ako te pitaju", autorskog tandema Vjekoslava&Tonči Huljić u izvedbi Petra Graše, dok je na trećem mjestu završila "Do posljednjeg retka" u kojoj su se Miji Dimšić autorski pridružili Damir Bačić, Vjekoslav Dimter i Branimir Jovanovac. Vatrin "Tango" autora Ivana Dečaka već je dvije godine u nizu, 2013. i 2014., bio najemitiranija pjesma, a frontmen virovitičkog benda sad je zasjeo na tron i s "Nama se nikud ne žuri". Očito zna pogoditi pjesmu za osvajanje etera...

- Presretan sam, prezadovoljan i zahvalan svima koji su vrtjeli pjesmu, puštali je u eteru radija, televizije, interneta. Drago mi je da je upalila, zapravo najavila naš deseti studijski album koji je izašao prije nepuna tri mjeseca. Već smo "skinuli" pet singlova s albuma, ove godine slavimo i 20 godina benda. Sve se nekako poklopilo - kazao nam je Ivan Dečak, kojega je ugodno iznenadilo što je Vatrina i Massimova pjesma na ZAMP-ovu brojaču za sobom ostavila drugi veliki hit iz 2018. Grašinu "Ako te pitaju".

- Grašo ima prekrasnu pjesmu, svaka čast. I njegova i Mijina pjesma su predivne, baš kao, usudim se to reći bez neke lažne skromnosti, i naša pjesma. To je jedno ozbiljno društvo autora. Jednostavno treba raditi, raditi i raditi... Mi smo bend koji je poznat po tome da se ne boji rada. Ja sam i sada, kad je izašao album, sjeo, zagrijao stolicu i počeo pisati nove pjesme. Držim samome sebi palčeve da nam se opet dogodi ovakav uspjeh - zadovoljno će Dečak.

Mia "bez teksta"

- "Život nije siv" nikad nije bila baš toliko puno emitirana, jer je bila prva pjesma, krčila je put. Možda se više od nje vrtjela "Bezimeni" - komentirala je ZAMP-ovo izvješće kantautorica Mija Dimšić presretna zbog činjenice što se i njezina pjesma našla u elitnom društvu skladbi koje su obilježile eter u protekloj godini.

- Evo, treću godinu u nizu među najemitiranijima... Super. Naći se u takvom društvu autora... Nemam teksta. Zahvalna sam svima koji su zavrtjeli pjesmu i čuli nešto u njoj što im se svidjelo. I to je to. Idemo dalje - zadovoljno će mlada Osječanka.

Od stranih pjesama na domaćem terenu najviše se slušala "These days" Rudimentala ft. Jess Glynne, Macklemore & Dan Caplen, slijede je "Feel it still" Portugal. The Man i "Girls like you" Maroon 5 feat. Cardi B.

Najveći udio u naplati, ukupno 88 posto, čine prava javnog priopćavanja glazbe (tzv. mala prava) među kojima su posebno rasle naknade od rastućih koncerata i priredbi. Rast od čak 93 posto zabilježila su online i digitalna prava što je posljedica izravnog licenciranja hrvatskog repertoara na online glazbenim servisima (YouTube, Google Play i Deezer) u 40 zemalja svijeta.

Zabilježen je i veći prihoda iz inozemstva, od 22,7 posto, a repertoar članova HDS-a najviše je zaradio u Sloveniji koju slijede Srbija, Mađarska, Ujedinjeno Kraljevstvo i Crna Gora. Strana pak društva čijim će autorima HDS ZAMP poslati najviše novca za korištenje njihove glazbe na teritoriju Hrvatske su iz Ujedinjenog Kraljevstva, SAD-a, Njemačke, Srbije i Francuske.

Prikupili 140 milijuna kuna autorskih naknada Rekordan rast autorskih naknada u 2018. ima, prema poslovnom izvješću HDS ZAMP-a, zahvaliti činjenici rasta turističkog i ugostiteljskog sektora u zemlji. Tako HDS ZAMP još jednu godinu u nizu bilježi rast iznosa prikupljenih autorskih honorara. Uz odbitke za troškove poslovanja i sredstva odvojena za socijalno-kulturne namjene, u prošloj je godini na ime autorskih naknada ukupno prikupljeno 137.617.108,51 kuna.

Više od 100.000 autora U obračunima autorskih naknada za prošlu godinu sudjelovalo je 105 tisuća domaćih i inozemnih autora i nositelja prava. Tijekom 2018., služba HDS ZAMP evidentirala je ukupno izvođenje 263.314 jedinstvenih glazbenih djela koja su emitirana putem medija ili uživo korištena sveukupno više od 7,3 milijuna puta.

Dnevno 19 novih pjesama Svoju punomoć HDS ZAMP-u za ostvarivanje prava u 2018. dalo je 461 novih autora i nositelja prava čime kadrovski sektor nastavlja pozitivan trend rasta. ZAMP-ovu online uslugu “Moj profil“ u prošloj su godini koristila 2449 autora koji su ukupno prijavili novih 7007 djela ili dnevno, u prosjeku, oko 19 novih pjesama.