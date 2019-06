Nekoć opjevana, a danas upokojena, Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija, čini se, i dalje je umjetnički intrigantna. Skoro tri desetljeća nakon što je država, negdašnji "dom svih naroda i narodnosti", otišla u ropotarnicu povijesti, "posthumno" ju je opjevao kontroverzni Hrvoje Vuco (42), brat poznatijeg i ništa manje kontroverznog splitskoga glazbenika Siniše Vuce.



A za razliku od potonjega, koji se u svojoj medijskoj strategiji odlučio za model "silenzio stampa", Hrvoje, inače bubnjar i frontmen benda "Psihijatrija" iz Splita, svoje planove i projekte velikodušno obznanjuje javnosti.



"Jugoslavija" je ujedno najavni singl novog albuma, po Vucinoj definiciji "hard-core-punk-rock" sastava koji je, podsjetimo, tijekom desetogodišnje karijere snimio "čak" jedan album maštovitog naziva – "Psihijatrija"...



– Ne muči me to šta nismo diskografski puno aktivni, ustvari, baš me briga. Neću štancat pisme zbog love, važno mi je da san dosljedan sebi i da iznosim misli koje mi dođu iz neke unutarnje potrebe. Za mene muzika nije biznis, nego ljubav – beskompromisno će Hrvoje Vuco, inače stolar zaposlen u splitskom škveru.

Još jedan kuriozitet veže se, pak, uz "kadrovsku sliku" benda.

'Ne mora svak bit moćan ka Siniša Vuco!'

– Pjevačica nam otprije nekog vrimena živi na relaciji Split – Njemačka, pa nam to malo otežava probe, ali Nera Dumanić (tako se zove) i dalje je s nama.



Ipak, ovaj raspad Jugoslavije odlučija san otpivat sam jer je pisma baš muška, brutalna – približava Vuco mlađi.



Singl "Jugoslavija", međutim, nije nostalgija za prošlim vremenima (kako bi neupućeni namah pomislili), a nije ni klasični epitaf jer ima i socijalno angažiranu komponentu sažetu u stihove "završio je rat, došao novi jad".



A kako bi kvalitetu skladbe, koje je upravo Hrvoje autor glazbe i teksta te vokal, podigao na višu razinu, angažirao je u uvodnom dijelu i klasične glazbenike. Dario Babić na harmonici i Aljoška Sreder na violini "Jugoslaviji" su dali pomalo apokaliptični zvuk...



– Ako se bend zove "Psihijatrija", onda priča ne može bit skroz normalna, valjda ti je to jasno, legendo, nisi glupa. Normalne stvari i ljudi nisu stvoreni za umjetnost – Vuco mlađi, koji je sa starijim Sinišom, inače frontmenom "Živog blata", svojedobno formirao još jedan zajednički bend-projekt znakovito nazvan "Klanje ljudi".

– Imali smo s "Klanjem" dosta nastupa, a sada Siniša radi najviše sam. Znaš da je snimija s Mrletom iz "Leta3" singl "Golub Vaso", a radi i vlastiti novi album, točnije drugi album "Živog blata", koji ima priko sto pjesama!



Inače, on sa familijom živi u Zagrebu, ustvari u okolici Zagreba, a ja san s mojima na Splitu 3. Siniši je muzika sve, on je baš profesionalac, a ja živin od stolarije u škveru, ali volija bi i ja danas-sutra živit samo od muzike. Ne triba svak bit moćan ka Siniša Vuco, najvažnije je ne iznevjerit publiku ka šta je nas iznevjerila politika.



Šta bivša, šta sadašnja – poručuje Hrvoje Vuco, prvi čovjek "Psihijatrije".