Pamela Anderson oštro optužila dečka: On je čudovište! Živio je dvostruki život, a rugao se drugima koji su varali žene...

Pamela Anderson putem društvenih mreža optužila je dečka Adila Ramija za preljub. Pedesetjednogodišnja glumica nije skrivala razočaranje pa je na Instagramu oštro prozvala osamnaest godina mlađeg nogometaša.

- Teško je ovo prihvatiti. Posljednje dvije godine mog života bile su laž. Bila sam obmanuta, mislila sam da je ono što imamo velika ljubav. Živio je dvostruki život.

Znao se šaliti na račun ostalih igrača koji bi uz supruge imali i djevojke koje žive vrata do. Nazivao je takve muškarce čudovištima. Ovo je gore, on je lagao svima. Kako je moguće na ovakav način kontrolirati srce i um dviju žena? Sigurna sam da ih je bilo još. On je, jednostavno, čudovište - napisala je glumica.

Emotivnu objavu popratila je i njihovom zajedničkom fotografijom snimljenom za vrijeme sretnijih dana. Par se upoznao 2017. godine u Monacu, a Anderson se uskoro preselila iz SAD-a u Marseille kako bi bila uz Ramija koji igra za tamošnji nogometni klub.