Njegovo ime se vješto krije, ali sve upućuje na to: bivši nogometaš i vatrogasac novi je 'Gospodin Savršeni', steroidi mu nisu strani, a ni ljepotice; Evo što smo saznali o njemu...

Čovjek se može zaštiti od djelovanja (disciplinirati, kontrolirati pa čak i robovati navikama), ali se ne može zaštiti od razmišljanja. U razmišljanju, svi su ranjivi.- Zapamtite nijedna misao nije vaša, ni jedna misao nije originalna- sve su misli posuđene. - Dok ne budete znali prirodu uma, nećete moći riješiti ni jedan problem u svom životu. Ne pokušavajte riješiti izdvojene, pojedinačne probleme, takvi ne postoje. Nije problem društvo, roditelji, posao, novac, televizija ni ugljikohidrati, a ni masti. Sam um je problem. Um je skriven, nije vidljiv. Upamtite zauvijek: vidljivo nikad nije uzrok, uzrok uvijek ostaje nevidljiv, korijen (um) je uvijek skriven. Nemojte se nikad boriti s vidljivim-borit ćete se sa sjenama. Ostavite raspravu intelektualcima, "političarima". Istrošit ćete se uzalud, jer tako ne može doći do dugoročno održive transformacije u životu, isti će problemi nicati ponovo i ponovno. Ako pažljivo promotrite svoj život, vidjet ćete što pod tim mislim. Ja ne govorim o nikakvoj teoriji uma, samo o "činjeničnom stanju". - Ustvari slučajnost ne postoji, sve ima svoj uzrok. Vaše misli oblikuju svijet oko vas. Postupajte s njima pažljivo. #do #you #understand #that #you're #the #only #one #that #controls #everything #about #you

