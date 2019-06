'Naravno da bih mu pjevao u kampanji. Mukte!': Splićanin oduševljen Škorinom kandidaturom, a i još jedna domaća pjevačica; Oglasio se ostatak estrade, evo što kažu

Već i vrapci na grani pjevuše kako se slavonski slavuj Miroslav Škoro, glazbenik, čovjek koji se u svojim skladbama te nastupima dotiče hrvatskih aktualnosti, od socijalnih momenata do iseljeničkog slavonskog egzodusa, odlučio na ozbiljan politički angažman, kandidaturu za predsjednika države. Vijest je objavio snimkom na društvenoj mreži, stvorivši informaciju koja je u tren oka postala viralna.

– U Republici Hrvatskoj vlast proizlazi iz naroda i pripada narodu kao zajednici slobodnih i ravnopravnih državljana. To je zapisano u prvom članku hrvatskog Ustava. Jedini predstavnik koji u političkom sustavu predstavlja cijeli narod i jedini koga narod još uvijek neposredno bira je predsjednik Republike. Dok sam razmišljao o kandidaturi na predsjedničkim izborima, ta ustavna odredba bila mi je neprestano u mislima – vlast proizlazi iz naroda i pripada narodu.

Hrvatskom danas vlada kontrolirani stranački sustav u kojem se na vlasti izmjenjuju dvije najjače stranke sa svojim trgovačkim partnerima. Dogodine nas možda čeka i velika koalicija. Birači na parlamentarnim izborima mogu svojom voljom izabrati samo jednog kandidata, a svi ostali u Hrvatski sabor ulaze po volji šefova stranke. Političke elite potpuno su se otuđile od naroda. Bahatost i arogancija idu toliko daleko da se raznim smicalicama i manipulacijama ne dopušta održavanje referenduma.

Gubitak povjerenja u državne institucije poprimio je zabrinjavajuće razmjere. Neki čak govore o Hrvatskoj kao o neuspješnom projektu. Stotine tisuća hrvatskih kćeri i sinova svojom pameću i radom već izgrađuju neke druge države jer ovdje nisu imali šansu bez stranačke iskaznice. Jednostavno, nisu više željeli živjeti u državi u kojoj spirala mržnje i netolerancije nagriza njezine same temelje. To nije Hrvatska koju su sanjali naši preci, koju je stvarao dr. Franjo Tuđman i za koju su ratovali i ginuli hrvatski branitelji. Pobjeda u Domovinskom ratu i ostvareno jedinstvo u tom vremenu moraju biti polazna točka u izgradnji moderne hrvatske države. U takvim okolnostima Hrvatska treba predsjednika koji će biti oruđe naroda za odlučni zaokret. Hrvatska treba osnaženje ustavnog položaja predsjednika Republike.

Zato sam donio odluku da ću se kandidirati za predsjednika RH, a srž mog programa je savez s narodom nasuprot vladavine stranačkih elita i kompromisa sklopljenih daleko od očiju javnosti i volje biračkog tijela. Želim biti narodni predsjednik i samo ću vama polagati račun. Moj prvi predsjednički potez bit će upućivanje inicijative prema parlamentu za promjenu Ustava. Ako tu inicijativu potrebna većina ne prihvati, predložit ću predsjedniku Vlade raspisivanje ustavnog referenduma, a ako on odbije taj prijedlog, pozvat ću građane na prikupljanje potpisa za provođenje referenduma, a tada bih volio vidjeti onoga koji će pokušati izigrati volju naroda.

Predsjednik Republike jedini je dužnosnik koji predstavlja cijeli narod i koji mandat dobiva neposredno od tog naroda. Njegov utjecaj u političkom sustavu stoga treba biti razmjeran toj činjenici. Ja ne želim biti predsjednik, kako vele, fikus, nego predsjednik koji će imati dovoljno ovlasti za provođenje onih politika za koje će me narod odabrati – kazao je, među ostalim, u videu kojim je službeno najavio bitku za Pantovčak.

Škoru će tijekom idućih mjeseci dočekati brojne obveze iz predstojeće kampanje, koje bi se mogle odraziti na njegov koncertni planer. A on je velikim dijelom napunjen i za sljedeću godinu, što će Škorin tim iz glazbenih voda vjerojatno dovesti pred niz poslovnih dvojbi.

Na određeni način nam to potvrđuje i Miljenko Ćurić, Škorin izvršni producent, koji navodi kako će vrlo skoro morati sjesti s koncertnim partnerima te vidjeti hoće li se sve dogovorene obveze moći isposlovati. Jer kada se kampanja zahukta, nove obveze stignu, tada će neki koncerti možda biti upitni. A ako Škoro "zauzme" Pantovčak, tada iz igre definitivno otpadaju svi nastupi koje je rezervirao za iduću godinu. Na to, kaže Ćurić, već sada treba polako početi misliti.

Škoro je u svojem obraćanju narodu dao i glavne postulate na kojima će temeljiti svoj rad. Naravno, prostora za puno sočnih detalja još ima, a među njima je i pitanje tko će pjevaču u kampanji dati "pjevačke ruke". O tome naznaka još nema, kandidati mudro šute, a ono što odzvanja u javnosti jest i razmišljanje kako bi Škoro mogao tu odigrati dvojnu ulogu. Biti 2 u 1, istodobno i kandidat i pjevač, koji će se pametno predstaviti narodu, ali i znati ga pjesmom razveseliti. Bit će u svakom slučaju zanimljivo, a, kako je Škoro pokazao već u objavi kandidature, i vrlo intrigantno.

Kolege o Škori

Zoran Škugor: Vrlo ozbiljan kandidat

– Malo jesam iznenađen njegovom kandidaturom, ali mora se uzeti u obzir da je već i do sada bio politički aktivan, i kao konzul u Mađarskoj, i kao saborski zastupnik. Odluku nije donio preko noći, u to sam posve siguran. A sada, tko će mu pjevati, to je zanimljivo pitanje. Ne bi me čudilo da bude baš 2 u 1, i kandidat i pjevač u jednom. U svakom slučaju vrlo je ozbiljan politički igrač, i jako me zanima koliko će i u kakvoj mjeri njegova razmišljanja Dalmacija progutati.

Ibrica Jusić: Ja obožavam Kolindu

– Vjerujem mu, kao i njegovim pjesmama. Mislim da će imati podršku kolega, siguran sam u to. E sada, hoće li imati i moju podršku, to ovisi o tome hoće li Kolinda, koju obožavam, također ući u predsjedničku kampanju. Treba mi još vremena, lomim se. Škoru treba gledati ne samo kao glazbenika, nego i kao doktora znanosti. I kao ekonomista, sjajnoga gospodarstvenika. I zato mu vjerujem, jer se profilirao na nizu planova, ima financijsku neovisnost i od svog posla, i od glazbenih tantijema. Ta sigurnost koju je stekao daje mi vjere da u politiku nije ušao zbog sebičnih, prizemnih razloga. Zbog želje za stjecanjem novca. Vjerujem da ulazi iz poštenih motiva. Bih li mu pjevao u kampanji? Pa ja sam profesionalac, i držim se prakse – koliko para, toliko muzike. Besplatno sam pjevao samo pokojnom predsjedniku Tuđmanu.

Neno Belan: Moja stranka je HDS

– Ja ne bih nikako ulazio u političke vode, niti sam to do sada radio. Moja stranka su HDS – Hrvatsko društvo skladatelja i HGU – Hrvatska glazbena unija. Ali nemam ništa protiv toga da se bilo tko, tko osjeća taj nagon, kandidira. Upravo kao i cijenjeni kolega Škoro. Uostalom to i jest smisao demokracije. Što se tiče moje podrške nekom od kandidata, ne bih se ovdje, a ni bilo gdje, izjašnjavao po tom pitanju. Zato jer se nemam običaj politički ni svrstavati, ni izjašnjavati.

Mladen Grdović: Mogao bi i ja za predsjednika

– Ja Škoru volim kao pjevača, stari smo prijatelji i uvijek ćemo biti prijatelji, ali za predsjednika... Mogao sam ja bit, ja bi dobio odmah. Mislim da bi se trebao povući jer imamo odličnu predsjednicu, Kolindu Grabar-Kitarović, koja je svjetska zvijezda – rekao je Grdović za RTL.

Neno Ninčević: Superinteligentan i sposoban čovjek

– Svakako ne treba ljude zavarati njegova duhovitost, on je jedan superinteligentan i sposoban čovjek. Mislim da apsolutno ima velike šanse. Koliko ja poznajem Škoru, da je njemu netko, u jednom trenutku, dao u ruke "Uljanik" ili "3. maj", ili nešto treće, znam da bi svi sigurno bili spašeni. On nema kandidaturu bez pokrića, apsolutno je pokriven u svim segmentima. Vrlo je ozbiljan kandidat i ne bi se dogodilo ništa loše da i pobijedi. Dapače, smatram da bi bio vrlo sposoban predsjednik. Nezahvalno je prognozirati, apsolutno sam apolitičan i izvanstranački tip, ali poznavajući Škoru, znam da je sve što je uzeo u ruke napravio dobro i do kraja.

Bih li mu bio glazbena podrška u kampanji?! Škoro je jedan izvrstan autor, jedan od rijetkih ljudi koji je ušao među velike autore, i to na terenu koji je vrlo kompliciran, u tamburaškoj glazbi. Nije baš odabrao lagan segment scene za ući u kategoriju velikih autora, ali to mu je pošlo za rukom. Naravno da bih mu bio podrška... Za honorar?! Neee, nismo mi na toj relaciji. Mi smo cijeli život dvojica ljudi koji se vole i poštuju i koji su prijatelji. Ovo što govorim govorim iz uvjerenja – Miroslav Škoro je megapametan, megasposoban i megauporan čovjek.

Alka Vuica: Predsjednik s dušom

– Drago mi je da se Škoro kandidirao jer je umjetnik, muzičar, i ima dušu, a predsjednik s dušom je uvijek bolja opcija od predsjednika bez duše. Još da je ljevičar, gdje bi mu bio kraj! Sad mi je žao što se nisam opet kandidirala (smijeh)... Ma, zapravo, ne bih. To je takav stres ako nemaš jaku stranku iza sebe. Dobro, ja sam imala Zelene, ali opet je to bio veliki stres. I treba puno novca da biste polučili bilo kakve rezultate. Bez obzira koliko ste popularni. Znate kako sam se ja svojedobno zezala na tu temu?!

Govorila sam da mi je Vidoviti Milan rekao da će pobijediti neki muzičar. A tada je pobijedio dr. Ivo Josipović. Ha-ha... Uistinu mi je drago što se Škoro kandidirao, ali mislim da ne može puno pripomoći ovom brodu koji tone. Čak i da pobijedi. S obzirom kakav imidž ima među narodom i koliko puni dvorane, mislim da čak i ima šanse. Bih li mu pjevala u kampanji?! Pa bolje da mu ja pjevam nego on (smijeh). Prijateljski, a ako ima para, bilo bi dobro i da uplati honorar. Ha-ha... Ali ne vjerujem da će me zvati, ipak sam ja ljevičarka.

Tony Cetinski: Politika i glazba se ne miješaju

– Meni je Škoro drag i simpatičan čovjek i glazbenik, može dobiti puno glasova jer ga puno nas voli. Ali nekako sam uvijek više za ono da se politika i glazba ne miješaju. Naravno da ću ga podržati ako on, u bilo kakvom smislu, može iskoristiti svoje iskustvo da država ide u boljem smjeru, premda mislim da je on nekako puno više muzičar nego političar. Ali dobro... Ima moje simpatije. Ne znam bih li ga podržao u kampanji, dovoljno dobro radimo, pa ne bih ni za honorar ni iz uvjerenja. Davno sam to odlučio, ne bih se više vezivao ni uz što što ima veze s politikom.

Jasmin Stavros: Intelektualac s tri fakulteta

– Obavezno ga podržavam, Škoro je jedan veliki intelektualac, čovjek koji ima tri fakulteta. Vrlo je sposoban, omiljen među ljudima i muzičarima. Mislim da je osoba za koju treba glasati. Naravno da bih mu pjevao u kampanji. Mukte!!!

Ivana Kovač: Iznimno pozitivan lik

– O da, pjevala bih mu u kampanji. Škoro mi je iznimno pozitivan lik, ono baš baš. Inteligentan je, a uz to dobar čovjek. Što se tiče politike, uopće ne znam što bih rekla jer sam totalno apolitična osoba. Ali ako pobijedi, stvarno bih voljela da mu pođe za rukom provesti sve ono što je naumio. Da predsjednik ima veće ovlasti i sl. Uistinu mu želim sreću, premda mi je Škoru teško spojiti s politikom, ali samo zato što je meni politika nešto strano. Škoro mi je pozitivan, a politika općenito negativna, pa eto... Možda on sve prebaci u pozitivu, ali znamo da predsjednik nema baš toliko velike ovlasti.