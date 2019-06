Kritičari su joj zamjerali što tako obrazovana piše 'trash ljubiće' iz svijeta slavnih, ona se nije obazirala: umrla je u 92. godini kao jedna od najimućnijih autorica na svijetu

Judith Krantz, autorica brojnih književnih ljubavnih blockbustera, uključujući "Skrupule" i "Princezu Daisy", koja je prodala 80 milijuna primjeraka romana u svijetu, umrla je u dobi od 92. godine u Los Angelesu, objavio je LA Times.



Knjige "najradišnije žene 'trash' literature", kako su nekoć nazivali Judith Krantz, prevedene su na više od 50 jezika. Na hrvatski ih je prevedeno 14.



Sedam romana pretvoreno je u televizijske miniserije, kojima je producent bio njezin pokojni suprug Steve Krantz.



Judith Krantz je rođena 1928. u New Yorku, a nakon diplome se preselila u Pariz, gdje je radila kao novinarka zadužena za praćenje mode, prvo za časopis Good Housekeeping, a potom i za Cosmopolitan.



Prvi roman "Skrupule" napisala je u 50. godini na suprugov poticaj. Nakon četiri mjeseca knjiga joj je završila na prvom mjestu 'best-sellera' New York Timesa.



Slijedila je "Princeza Daisy" koja je ostvarila isti uspjeh.



Potom je napisala "Mistralovu kći", "Osvojiti Manhattan", "Do ponovnog susreta", "Ljubavnike" i brojne druge, a njezini romani o životnom stilu bogatih i lijepih, kojeg je očito jako dobro poznavala, publika je dočekivala željno i s obožavanjem.



Krantz je inače bila poznata i po nevjerojatnoj radnoj disciplini.

Naime, tjedno je pisala 10 tisuća riječi, a povijesna razdoblja u koja je smještala svoje romane besprijekorno je istraživala.



Kritičari su joj znali zamjerati što je, s obzirom na svoje kapacitete i obrazovanje, izabrala pisaje romana u žanru koji su zvali "trash fikcijom".



Kraljica blockbustera na to se nije osvrtala...