'To je Tončev teren i trebat će mi upute!' Armin je sinoć 'razvalio' Zvijezde i ima velike planove za Split, na Prokurativama će zvučati drukčije

U RTL-ovu showu "Zvijezde-ljetni hit" sinoć je pobjedu odnio 27-godišnji Armin Malikić, inače apsolvent na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Iako je utrka između njega i sedam godina mlađeg Ivana Vidovića bila tijesna, žiri je procijenio da je Armin ipak bio za nijasnu bolji.

Naime, oba su kandidata u završnom krugu showa dobila zadatak otpjevati Huljićev hit "Ja bi tija bit" s kojim će Armin 6. srpnja stati pred publiku na splitskim Prokurativama. Osim nastupa na 59. izdanju Splitskog festivala, Armin je osvojio i pedeset tisuća kuna, a evo što nam je kazao nakon završetka showa.

Kako se osjećate sada kada je poznato da ste upravo vi pobjednik showa "Zvijezde-ljetni hit"? Kakve su reakcije okoline, stižu li čestitke?

- Osjećam se super. Jako sam sretan što sam pobijedio, iako sam se prvenstveno prijavio da pokažem svoj talent i promoviram se malo i hrvatskoj publici. Čestitke stižu sa svih strana, prijatelji su uz mene, podrška na društvenim mrežama je velika - predivno iskustvo.

Kako ste proslavili pobjedu?

- Proslavio sam pobjedu na vrhu jedne zgrade u super restoranu. Jeo sam pizzu i popio džin-tonik, onako simbolično da proslavim uz piće koje se spominje i u stihu Tončijevog ljetnog hita. Bilo je super vrijeme, zvijezde, povjetarac, statua zvijezde u rukama...

Možete li nam reći nešto više o Huljićevoj skladbi "Ja bi tija bit"?

- Radi se o pop pjesmi koju ste već imali prilike čuti u finalu, a aranžman je sada malo izmijenjen, prilagođen festivalu. Tonči je ubacio i nove gitare i back vokale, pa čekam da čujem konačni proizvod. Sve u svemu, zabavna pjesma s pozitivnom porukom i energijom. Uživo me slušajte ubrzo, na Splitskom festivalu.

Kakav nastup pripremate?

- To ne ovisi samo o meni, nego i o Tončijevu savjetu, to je njegov teren i trebat će mi upute, ali sve u svemu, nastojat ću biti opušten, veseo i nasmijan, jer je to super prilika da zapjevam pred splitskom publikom, a i ljeto je...plus more! Tko ne voli more?! Bit ću svoj i nastojati prenijeti dobru energiju na publiku.

Kakve planove imate za dalje, odnosno kakva očekivanja imate od svoje glazbene karijere?

- Ja imam velika očekivanja, jer sam spreman raditi i konstantno napredovati. Nadam se zanimljivim pjesmama, suradnjama, albumu... Sada se nastojim fokusirati na jednu obavezu, pa onda drugu i tako, jer ukoliko se razbacam na sve strane, bit će kaos. Jedva čekam doći u Split, to me jako veseli!