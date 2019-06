Splićanka Tea Blažević otkriva da je konzultiraju kad planiraju godišnje i vjenčanja; Za ljeto prognoza nije najugodnija, ali bit će i gore, boji se meteorologinja: 'U Jadran će doći agresivne ribe'

'Split obožavam, prekrasan mi je grad, osobito u posljednje vrijeme, mnogo se razvio. Obožavam centar, male uličice, gradsku vrevu, klimu, ljude koji tamo žive, uostalom, tu mi je obitelj, mama, tata i sestra...'

Meteorologinja N1 televizije Tea Blažević (34) svakog jutra ulazi u domove gledatelja i u emisiji "Novi dan" uvijek iznova prezentira najnovije informacije o vremenskim prilikama. Ova Splićanka, inače diplomirana fizičarka, televizijsku je karijeru počela na RTL-u, da bi je nakon tri godine, koliko je tamo provela, nastavila na N1.



– Na RTL-u sam odradila prvo javljanje uživo i dobila priliku usavršiti svoje prezentacijske i komunikacijske vještine, što mi je poslije uvelike pomoglo u poslu – govori nam mama 10-godišnje Laure, inače velika zaljubljenica u putovanja i boks, ali i u rodni grad podno Marjana, u koji se rado često vraća.



Na RTL-u ste se često znali naći na meti kritičara zbog netipičnog, pomalo pjevnog, govora. Jesu li vas tada pogađale kritike?



– Naravno da su me kritike pogađale. I dandanas me pogađaju. Ljudi koji put znaju biti prekritični i zaboravljaju da sam ja prije svega diplomirana inženjerka fizike te da je televizijski posao nešto što sam morala učiti od nule. Jako sam se trudila korigirati naglasak, vježbala sam kod kuće, privatno sam posjećivala logopeda, radila sam s fonetičarkom. Još sebi tu i tamo pronađem manu, ali i dalje se trudim. Sve sam zadovoljnija.



Što je najviše presudilo tome da novu poslovnu sreću okušate na N1?



– Valjda ponekad dođe vrijeme da se okušamo i u nekim novim stvarima. Dok sam radila na RTL-u, uvijek sam priželjkivala raditi više javljanja uživo, biti više na terenu i na N1 sam dobila priliku ostvariti svoje želje. Moja ideja oduvijek je bila popularizirati meteorologiju, približiti je gledateljima, što nastojim svakodnevno raditi načinom prezentacije.



Ujedno se želim povezati s gledateljima kroz fotografije vremenskih (ne)prilika koje mi šalju. Sve to najviše radim uživo u jutarnjem programu, koji sam oduvijek htjela raditi i formatom mi najviše odgovara.



Koliko se razlikuje rad na ovim dvjema televizijama?



– N1 je, za razliku od RTL-a, news kanal i sadržaj je isključivo informativnoga karaktera, do gledatelja u velikoj mjeri dolazi kroz program uživo. Live smo u programu od ranog jutra, kad počinje emisija "Novi dan", nakon koje slijedi čitav niz sve gledanijih emisija uživo. U stanju smo uživo prenijeti sve najvažnije informacije tijekom dana, što su gledatelji prepoznali i gledanost je sve bolja.



U kojem ste se trenutku života zaljubili u meteorologiju?



– Meteorologiju sam zavoljela tijekom studija inženjerske fizike na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu. Tijekom studija prvi put sam dobila priliku detaljnije proučiti oblake, oluje, pijavice, sve ono s čime se gotovo svakodnevno susrećemo, osobito u posljednje vrijeme, kako je klima sve toplija i sve je više ekstremnih vremenskih pojava.



Volite li i vi, poput pokojnog Milana Sijerkovića, začiniti svoju prognozu nekim šaljivim dosjetkama?



– Volim biti bliska gledateljima, pa da, ako treba, ubaciti i kakvu šaljivu dosjetku, kako bih im svoje meteorološke izvještaje učinila zanimljivijima. Nije mi cilj govoriti o nečemu što nitko ne razumije, nego popularizirati meteorologiju. Imam svoj specifičan način prezentacije, stručan, ali jednostavan, zanimljiv i šarolik, za koji mislim da su ga gledatelji prepoznali.



Pitaju li vas ljudi kakvo će vrijeme biti sutra?



– Ljudi me svakodnevno ispituju informacije o vremenu i to sada već smatram dijelom svoga posla. Moj zadatak bude tako često i sugeriranje termina za godišnji, neke znam savjetovati i koji datum za vjenčanje da odaberu, ovisno o vremenskim prilikama.



Posljednjih dana najviše me ispituju o tuči i trebaju li skloniti automobile, zaštititi biljke, prekinuti radove na otvorenom ako nailazi oluja. Moram spomenuti i moju kćerkicu Lauru, koja me svakodnevno ispituje o vremenu i onda se u školi hvali kako ona zna kakvo će biti vrijeme.



Jesu li vam draži topliji ili hladniji dani?



– Znatno su mi draži topliji dani, ipak sam ja Dalmatinka, odrasla sam u toplijoj klimi. Obožavam ljeto i sunce, kad se mogu baviti svojim sportskim aktivnostima, na Jarunu, ili vikendima na moru. Uostalom, puno mi je lakše ustajati ujutro, kad je toplije, a ustajem rano, u pet, zbog jutarnje emisije. Sve mi je lakše ljeti, jer se nikako ne volim smrzavati. U šali znam reći da dvije stvari nikako ne mogu – smrzavati se i biti gladna.



Čini se da u našim krajevima više nema onog klasičnog prelaska iz proljeća u ljeto. Kako to?



– Da, klima se mijenja, u sve toplijoj klimi ekstremi su sve češći i izraženiji. Vrućina, hladnoća, sušna i kišna razdoblja. Čovjek je glavni uzrok promjena, klimatske su promjene posljedica antropogenog utjecaja. Tako je ove godine nakon ekstremno kišovitog svibnja, hladnijeg od prosjeka, dosta naglo stigao topliji zrak i preplavio nas je prvi ovogodišnji toplinski val, pa proljeća gotovo da nismo ni imali.



Što je uzrok sve češćem pojavljivanju morskih pasa u Jadranu? Imamo li razloga za paniku?



– Posljednji slučaj pojavljivanja morskog psa izazvao je veliku medijsku pozornost. Jasno mi je da su ljudi u strahu, ali mislim da nema razloga za paniku jer u Jadranskom moru obitavaju uglavnom modrulji, koji su potpuno bezopasni. No, ono o čemu trebamo voditi računa jest da se klima mijenja i da bi se i u Jadranskom moru u budućnosti mogle pojaviti agresivnije ribe. Trebali bismo mnogo više novca ulagati u znanstvena istraživanja, na što moji kolege klimatolozi već dulje vrijeme apeliraju.



Volontirate li još uvijek u sklopu Male meteorološke radionice, gdje radite s djecom?



– Volontiram koliko stignem. Volim raditi s djecom. Članica sam i Hrvatskog agrometeorološkog društva, s kojim sam nedavno gostovala u Osnovnoj školi Izidora Kršnjavog, koju pohađa moja Laura, i gdje smo razgovarali o požarima.



Gleda li vas Laura na televiziji i pokazuje li zanimanje za meteorologiju?



– Zasad mnogo više zanimanja pokazuje za slikanje i pisanje. Uči engleski i francuski, trenira tenis i jahanje, obožava životinje. Doma tako imamo hrčka Coco, a kod bake ima psa. Kad odraste, želi biti veterinarka. Kako je sad u fazi sklapanja prvih ozbiljnijih prijateljstava, vrlo rijetko je uhvatim da gleda televiziju, iako zna komentirati moj način prezentacije i ponekad je vidim kako se snima mobitelom dok govori kakvo će biti vrijeme sutra.



Je li teško biti samohrana mama?

– Majčinstvo nije laka životna uloga, ali ne osjećam se kao samohrana majka. Imam beskrajnu podršku ljudi koje volim, svakodnevno mi pomažu u svemu. Laura je vrlo samostalna i odgovorna djevojčica. Neopisivo sam ponosna na nju i na naš odnos.



Uspijete li uz posao pronaći vremena za ljubav?



– Nikad nisam bila tip osobe kojoj je važan isključivo posao. Naporno radim otkad znam za sebe i to me usrećuje, čini me sigurnijom u sebe, ali ona emocionalna životna komponenta mi je važnija: osmijeh, sreća kćeri, obiteljska podrška i da – ljubav. Za sve imam vremena, trudim se balansirati poslovno i privatno. Zasad mi ide od ruke.



Jednom ste rekli kako biste, da niste meteorologinja, bili – liječnica.



– Razmišljala sam o studiju medicine, i da, vjerojatno bih bila liječnica da nisam meteorologinja. Bilo bi prekrasno moći liječiti ljude, znati sve o ljudskom organizmu. Sestra Ana mi je liječnica i divim se njezinu svakodnevnom radu, za koji je potrebno ogromno znanje i puno hrabrosti. Kad vidim što liječnici čine kako bi pomogli bolesnima, osobito djeci, sretna sam što postoje takvi ljudi i hvala im na tome.



Rado putujete u daleke zemlje. Koja je iduća destinacija?



– Mnogo sam proputovala u posljednje vrijeme, obožavam putovati. Putovanja me stvarno ostavljaju bez riječi, čine me bogatijom i sretnijom. Baš sam razmišljala o potencijalnoj novoj destinaciji. Možda bi to mogao biti Singapur, nekad iduće godine. Zasad čekam godišnji i odlazak na našu obalu.



U slobodno vrijeme trenirate boks. Je li vam to dobar ispušni ventil u rješavanju stresa?



– Mlađa sestra Maja mi je boksačica pa znam ponekad s njom odraditi trening "na ruke", ali više sam se pronašla u veslanju na dasci ili stand up paddlingu. Gotovo svakodnevno treniram na Jarunu, ljeti i na moru. Počela sam ići na amaterske utrke u Hrvatskoj i Sloveniji. Nedavno sam bila na natjecanju u Poreču i bila sam najbrža veslačica na četiri kilometra. Htjela bih iduće godine izveslati elite utrku, 18 kilometara, ali za to još moram mnogo trenirati.



Koliko često dolazite u rodni Split? Nedostaje li vam?



– Split obožavam, prekrasan mi je grad, osobito u posljednje vrijeme, kako se mnogo razvio. Obožavam centar Splita, male uličice, gradsku vrevu, klimu, ljude koji tamo žive, uostalom, tamo mi je obitelj, mama, tata i sestra.



Najviše volim doći u Split ljeti, protrčati Marjanom, tamo odraditi trening, sjesti negdje uz more, na suncu, popiti čašu vina i pojesti nešto fino, a svi znamo da je tamo gastronomija sve bogatija.



Hoćemo li imati dugo toplo ljeto?



– Prema dugoročnoj prognozi, imat ćemo izraženije periode vrućine tijekom ljeta, koje bi trebalo biti i sušnije. Američka privatna firma Accuweather upozorila je i na mogućnost učestalijih oluja, osobito u Dalmaciji, Lici, Posavini. Riječ je, naravno, o dugoročnoj prognozi, koju ipak treba uzeti s dozom opreza.