'Svima nam je pala vilica kad smo ih čuli!': ova petorka večeras pjeva za lovu i Prokurative, ali samo će dvoje dobiti priliku na nespecifičan način izboriti pobjedu

Od čak šezdeset kandidata koji su u glazbenom showu "Zvijezde – ljetni hit" tražili svoj put prema zvijezdama, njih pet plasiralo se u finalnu večer te će večeras od 20.15 sati zapjevati pred Tončijem Huljićem, Ninom Badrić, Petrom Grašom, Andreom Andrassy i Brankom Đurićem Đurom, a samo će jedan od njih kući otići s Tončijevim ljetnim hitom, 50 tisuća kuna te nastupom na Splitskom festivalu, javljaju s RTL-a.



A da su u finalu najbolji od najboljih, svjedoče i komentari žirija, koji je složan – baš svatko od top 5 kandidata može odnijeti pobjedu!



"Tijekom ovog vremena što smo mi u žiriju proveli zajedno, zadali smo sebi nekoliko parametara koje kandidati moraju zadovoljiti. Svi finalisti imaju i osobnost, i mladost, i skromnost, koja je važna, ali, što je najvažnije, fenomenalno pjevaju!", kazao je Grašo, a s njim se slaže i Nina.



"Ovih petero natjecatelja stiglo je do kraja zbog količine svoga talenta, upornosti, volje i strašne želje – i zasluženo su tu. Osim toga, ne mogu vjerovati da smo nakon prošlogodišnjeg serijala uspjeli pronaći još ovoliko puno skrivenih dragulja. Svima nam je vilica pala kad smo čuli neke od njih kako pjevaju."



Lina Pejovska, Ivan Vidović, Lucijan Janko Krnic, Armin Malikić i Andrea Kadić – kandidati su koje je žiri svrstao među pet najboljih.



"Ja bi tija bit", ime je Tončijeva ljetnog hita koji će pripasti pobjedniku showa, a koji će u emisiji premijerno otpjevati dvoje superfinalista u borbi za veliku nagradu.



ANDREA KADIĆ



Sebe je opisala kao pametnu, zabavnu i duhovitu osobu. Ima 18 godina i dolazi iz Gundinaca pokraj Slavonskog Broda. Nakon srednje škole željela bi upisati psihologiju. Voli blues, RnB i pop-glazbu, a najdraže pjevačice su joj Beyonce, Aretha Franklin i Amy Winehouse. U show se prijavila jer se želi zabaviti i steći nova iskustva, a očekuje da će uživati u svakom trenutku tijekom natjecanja. Za pet godina, ističe kratko, vidi se na – pozornici.



IVAN VIDOVIĆ



Gradi se kao influencer i ima čak fotografkinju koja prati svaki njegov korak ne bi li ga fotografirala. Ima 20 godina i dolazi iz Metkovića. Nakon srednje škole, godinu dana proveo je na vojnoj obuci i postao profesionalni vojnik. Shvatio je kako vojska nije ono što želi pa sada studira građevinarstvo. Ima tri mlađe sestre, od kojih je najpovezaniji s najmlađom, zbog koje često putuje kući. Svira gitaru i pjeva u različitim bendovima. Snima obrade popularnih pjesama i spotove za njih. Bavi se ekstremnim sportovima, ronjenjem i trčanjem maratona.



ARMIN MALIKIĆ



Do sredine 2018. radio je na brodu kao pjevač i priznaje da mu je to vrijedno iskustvo koje ga je promijenilo. Ima 27 godina i dolazi iz Tuzle. Apsolvent je na Medicinskom fakultetu, a za sebe kaže da je oduvijek bio drukčiji od ostalih. Armin piše i sklada svoje pjesme i sebi je najomiljeniji pjevač. Iako trenutačno nije u vezi, kaže da uvijek boluje od ljubavi.



LINA PEJOVSKA



Svoje obrade glazbenih hitova redovito diže na YouTube, a cover pjesme "Savršen par" apsolutni je hit, pregledan je već 2,2 milijuna puta! Ona je 16-godišnjakina koja dolazi iz makedonskog Skoplja, gdje je već nastupala na festivalima, a sudjelovala je i u Pinkovim zvjezdicama u Srbiji.



Za pet godina vidi se na pozornici kao slavna pjevačica, a nada se da će nakon toga ostvariti i svjetsku karijeru. Na ovaj show prijavila se jer se voli natjecati te smatra kako je to dobar način da se za nju i njezin glas daleko čuje. Cijeli je svoj život, rad i trud usmjerila prema jednome cilju – da postane popularna pjevačica.



"Društvena, pozitivna i interesantna osoba", riječi su kojima se ova 16-godišnjakinja opisuje. Iako priželjkuje pobjedu, kaže kako je poraz ne može zaustaviti na njezinu putu. "Ako je poraz fer, to mi je samo motiv da radim što više", kaže.



LUCIJAN JANKO KRNIC



U show "Zvijezde – ljetni hit" prijavio se jer smatra da je to dobra prilika za izlazak na glazbenu scenu. Dolazi iz Zagreba te je završio školu za kemijskog tehničara, ali sebe u budućnosti vidi na muzičkoj akademiji te kao uspješnog pjevača. Inače je ljubitelj rocka, jazza i klasike, a omiljeni glazbenik mu je Alex Turner. Svira gitaru i saksofon, a nedavno je počeo svirati i klavir. Prva asocijacija na ljeto mu je more, zabava i dobro društvo.