Ona je poznata splitska skladateljica, 1971. je bila Miss Bačvica, a atmosfera u kojoj je pozirala Feđi više se nikad neće ponoviti; S drugim Splićankama odlazi u Beograd, evo i zašto

"Bila san još školarka kad san 1974. godine utjelovila Perinu Štramberu; tada se Ivo Tijardović osobno nakon predstave u splitskom HNK popeja na pozornicu i uručija mi buket cvića! Jednom mi je reka da, kad je pisa tu ulogu, točno je zamišlja mene, da san utjelovila tu maštariju.



Čak mi je posla telegram kad sam se udala, bija je negdi u novinama pročita za udaju. Onda mi to nije toliko značilo, bilo mi je ka ono normalno. Sad vidim da je to dio povijesti.

Pivala san svugdi, po baštama i pozornicama, i zapazili su me strani menadžeri. Oni šta su vodili grupu "Bonnie M" nudili su mi petogodišnji ugovor, i preseljenje za cilu moju familiju.



Meni je to tada bilo predrastično, cilu familiju izmučit i iselit iz Splita?!" - pričala je tako Helena Papić, sjajna i beskrajno talentirana splitska skladateljica, pjevačica, glumica, koja je na javnu scenu kročila 1971. godine kao - Miss Bačvica.

Snimio ju je tada na kultnom kupalištu Feđa Klarić, u neponovljivoj atmosferi kakva se može osjetiti stvarno samo u Fellinijevim filmovima.

Gledajući prizor u kojem prelijepa Helena pozira mladom Feđi, s motom u kojem nije svjesna svoje putenosti i draži dok cijelo kupalište oduševljeno, bez zazora i truda da se sakrije, prati prizor, toliko je mediteranski, sočan i iskonski, da čujemo cvrčke koji su se raspalili, vidimo sladolete koji se zaboravljeno tope...

Helena Papić jedna je od brojnih Splićanki koje će za 14 dana doputovati u Beograd. I sve na Feđinim fotografijama.

A Feđa je, naravno, Klarić. Kad nekoga samo po imenu prepoznajete, onda to dovoljno govori o njegovoj veličini.



Pitajte, uostalom, ove Splićanke što će za nekoliko dana navaliti u Beograd. One će vam sve reći. Pitajte ih tko ih je "slikao", u kojoj prigodi, koliko im je trebalo da pristanu, jesu li se i koliko namještale, a pitajte ih i drži li ih ponos što je baš njima Feđa prišao još i danas. Zapravo, to ih ne trebate pitati, bit će dovoljno da ih pogledate.



Ni cijele novine ne bi bile dovoljne da Feđine Splićanke kažu što imaju - i o sebi i o Feđi i o Splitu. Splitski je to festival strasti, eros koji s tanatosom ne želi imati nikakvu vezu, izvještaj iz drevnog no sillicon valleyja koji se čita kao neizvještačeni ljubavni roman.

A kome bude malo, neka se zaputi u Beograd, u Kapetana-Mišinu 6a. Tamo će se od 27. do 29. lipnja održati "Dani splitske kulture" u organizaciji Hrvatskog kulturnog centra Beograd.



Na pitanje zašto Feđa, čovjek koji stoji iza cijelog projekta samo se nasmijao.



- Čemu to pitanje... Ja sam splitsko dite, a Feđa je za mene Split.



- A zašto Splićanke?



- Jeste li vi to mene uhvatili u đir?!



Aleksandar Alač, potpredsjednik Hrvatskog kulturnog centra, brzo je shvatio.



A što je s vama?