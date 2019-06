Severina jutros šokirala otvorenošću: Otac koji navodno štiti 'interese djeteta' plaća vijesti o meni, o porniću, razvodu, mogu li ili ne mogu imati dijete...; Kako jedna pjesma kaže: Ti si loš!

MOJE JUTRO: Sudski pozivi stižu, prijatelji zovu rano ujutro radi svakodnevnih novinskih članaka s “novim provjerenim“ informacijama o meni u “svjetskim” medijima žute štampe koje prenose domaći. I tako počinje moje jutro. Jutro u organizaciji osobe koja se na sudu bori za ravnopravno roditeljstvo sa mnom, ali nažalost i očito ne samo na sudu već i izvan njega na sve dozvoljene i nedozvoljene načine bez biranja sredstava, a sve “radi zaštite najboljih interesa” maloljetnog djeteta. Plaćeni “oglasi“ u medijima, korištenje institucija i raznoraznih “tipova” i osoba u svojoj “časnoj roditeljskoj borbi i brizi”, sve za vrijeme trajanja sudskog postupka. I iza svega stoji otac koji bezgranično i bezrezervno navodno štiti “najbolje interese “ djeteta, servirajući redovito i stalno javnosti razne “informacije” o meni, o “porno uratku, fotografijama, uhićenjima raznih osoba, mojem navodnom razvodu, propasti karijere, ”informacijama” da li mogu ili ne mogu imati dijete”. Ja se bavim pjevanjem i nemam saznanja tko je uhapšen i kada i gdje se sada nalazi. Fotografije su davno objavljene i pitam se da li mediji do sada nisu došli do nekih “svježih i novijih “ od nekih drugih “zvijezda” da zabave javnost i dobre ljude! Želim jedino znati tko je hakirao moj telefon i tko je glavni i stvarni naručitelj i financijer cijele priče i da li je to ista osoba koja prvo naručuje takve nezakonite radnje i postupke, a kada ih iskoristi, tada ih odbaci i daje u medije! Radi činjenice da imam ispunjen život i privatno i profesionalno neću se baviti podnošenjem tužbi protiv onih koji ne zaslužuju niti takvu pažnju niti interes. U slobodno vrijeme sam obična žena i majka. Kako jedna pjesma slično kaže: “Nisam ja losha, Ti si loš....” - Severina

