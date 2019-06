Pogledajte tko je sve sinoć u Vodicama konkurirao Lilli: je li neka od njih privukla više pažnje? Splićankin nastup ocijenjen kao 'par minuta čistog seksipila'...

Sedam dana na moru.. Live! 💗🎀🎈🏖 • • • #cmcfestival #vodice #alya #alyamusic #alya #sedamdananamoru #dalmacija #dalmatia #croatia #hrvatska

A post shared by ALYA [Official Site] 🔹 (@alyamusic) on Jun 8, 2019 at 12:38pm PDT