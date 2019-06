'Visoko sam bez lifta, što je garancija da će moja mala obla guza to i ostati!': Anezi nam je otvorila vrata svog doma, svog prvog nakon 12 godina podstanarstva i 15-ero cimera

Nakon 12 godina podstanarskog života u Rijeci, pa onda u Zagrebu, pjevačica Anezi promijenila je osam stanova i imala čak 15 cimera i cimerica.



Takav život zahtijeva dosta tolerancije i skromnosti, ali i debelih živaca zbog različitih situacija poput onih "izbacili me iz stana" ili "pucnjava u mom stanu", koje je finalistica Big Brothera i natjecateljica Gospodina Savršenog opisala i na svom youtuberskom kanalu "Anezi analizira".



"To sve umori čovjeka. I tako, nakon jedne podstanarske godine u Zagrebu, zbog pozitivnih iskustava oko početka javne karijere, shvatila sam da mi je najpraktičnije napokon imati svoj mir u svom stanu baš u Zagrebu.



Uvijek sam u životu u svemu željela hodati stepenicu po stepenicu, iskusiti niže prema višim sferama da znam cijeniti što steknem, ali i razumjeti sve vrste ljudi oko sebe, zato to nisam poželjela prije.

Obećala sam im trostruko vratiti



No, sada sam napokon zaslužila stančić u svom vlasništvu. Sa svojim prosječnim dotadašnjim primanjima, zarađenim uglavnom na ljetnim nastupima, nisam ga mogla u cijelosti priuštiti. No, sreća da su moji roditelji privatnici koji su nešto stekli u životu, pa su odlučili pomoći u kupnji. Doduše, obećala sam im trostruko vratiti kada uspijem u javnoj karijeri" - smije se Anezi.



I tako je pretraga po oglasima mogla početi. Htjela je nešto što će biti dobra investicija, svjesna da će jednog dana morati seliti u veći stan. Međutim, mjeseci su prolazili i frustracija se nagomilala, jer te prilike jednostavno nije bilo. Ali, jedan dan zaslužena sreća napokon joj se osmjehnula



"Naišla sam na oglas star svega dva sata! Vidjela sam da je taj stančić u katastrofalnom stanju, ali odmah shvatila da je s renovacijom u mom budžetu i super investicija. Znala sam da će i drugi to shvatiti jako brzo, pa hitno nazvala.

Bila sam druga na redu za razgledavanje. Kada sam došla, djevojka koja ga je prva pogledala je već izlazila s majstorom za procjenu. Kvart je odisao mirnom i pozitivnom energijom, s puno zelenila. Jedina mana stana je bila što je visoko bez lifta.



Ali sam pomislila da je to, ako ništa drugo, garancija da će moja mala obla guza to duže i ostati!



I tako, ostalo je samo jedno pitanje agentici: Kupuje li djevojka koja je bila prije mene s majstorom na kredit ili ima gotovinu? U sekundu do odgovora 'zamantrala' sam: Daj Bože da nema gotovinu!. Agentica je odgovorila Kredit! i tako sam znala da je to moj budući stan. A tako je i bilo samo dva dana poslije" - smije se pjevačica.



Trebalo se sada baciti na ogroman posao kompletne renovacije. Od izbacivanja svega starog do postavljanja novih instalacija, etažnog grijanja, nove stolarije, namještaja...

Nesvakidašnja taktika



"Sama si u tom poslu, a žensko si i zacrtala si sebi da ćeš za mjesec i pol useliti u stan?! Nemoguća misija! - rekli su mi gotovo svi. Joj što volim nemoguće misije, a tek kad mi kažu da nešto ne mogu, jer sam žensko! Odmah mi debelo skoči motivacija!" - temperamentna je u prepričavanju istarska pjevačica.

"Sve sam uspjela izorganizirati s majstorima, s narudžbama stolarije, s kupnjom po centrima. Bio je to svakodnevni i cjelodnevni posao, ali bilo je gotovo točno kada je trebalo biti! S namještajem!" - ponosna je.



Upitana kako je dizajnirala interijer, odgovara otkrivajem neočekivane taktike:



"Izabrala sam firmu s kojom sam ispregovarala da će naplatiti dostavu punog kombija namještaja za cijeli stan kao da dostavlja jedan komad, a montažu dati za minimalnu cijenu, a onda sam išla vidjeti kakav namještaj nude. Sreća, sve unaprijed zamišljeno su imali, plus sve na ogromnom popustu taj tjedan u kojem sam naručivala.

Odlučila sam se za bijelo da se dobije dojam većeg prostora, u kombinaciji s crvenom, mojom najdražom bojom. Ne mogu ni opisati kako se prelijepo osjećam u svom malom stanu. Cijenim i zahvalna sam na svakom njegovom kutku.

Volim i želim ići stepenicu po stepenicu, zato ga u ovom trenutku života ne bih mijenjala ni za kakav ogroman i fancy stan. Nisam to zaslužila, još. Ali, i ne fali mi, jer osjećam se jako sretno, spokojno i ispunjeno u svom stančiću" - ne može skriti zadovoljstvo pjevačica proslavljena sudjelovanjem u reality showovima Big Brother i Gospodin Savršeni.