Boćarica iz Solina, vozačica u štiklama, meštar soparnika iz Podstrane: upoznajte ekipu koja će na RTL-u braniti kulinarske boje Dalmacije

Show 'Večera za 5 na selu' seli se u Dalmaciju! Nakon što su se gledatelji prvi tjedan prikazivanja kulinarskog showa „Večera za 5 na selu“ upoznali s okusima Istre, a u drugom su se pripremale sisačko-moslavačke delicije, u idućem tjednu na redu je Split i okolica, javljaju s RTL-a.

Evo kojih će petero kandidata pripremati tradicionalnu dalmatinsku spizu, od ponedjeljka do četvrtka u 21 sat te petkom u 20 sati.



NIKOLINA KEVO (29)



Nikolina je prava gradska djevojka rođena u Splitu, koja se s obitelji odlučila preseliti na selo. Trenutačno sa suprugom i dvoje djece živi u Kaštel Starom, a večeru će poslužiti u selu Radošiću, gdje je rođen njezin suprug, koji će joj biti asistent u emisiji.



Nikolina toliko voli svoj život na selu da se planira baviti seoskim turizmom i iznajmljivati svoju kuću. Autohtona kuća karakteristična za to podneblje ima kamin, veliku terasu, veliki vrt, a okružuju je druge prekrasne kamene kuće. Premda nemaju životinje, susjedi imaju kokoši, ovce, krave i mačke, koji trčkaraju i po njihovu dvorištu kao da su u svome.



JAGODA NIKOLIĆ (66)



Umirovljena računovotkinja Jagoda rođena je u Solinu, a živi u Splitu. Hobi joj je fotografiranje, čime se počela baviti zbog RTL-ove vremenske prognoze pa se našla u snimanju oblaka, sunca, brodova, šuma…, a time je željela pokazati i sve ljepote naše zemlje.



Osim fotografije, velika joj je ljubav boćanje i kao članica Udruge branitelja Blatina-Škrape osvajala je razne nagrade. Voli raditi tapiserije, ples i kuhanje, baš kao i provoditi vrijeme s unucima i prijateljima. Kuhat će u kući koju je koristila Udruga hrvatskih branitelja jer ih želi uključiti u emisiju, a možda se čak „odigra partija na balote“ između natjecatelja i veterana.



ZRINKA MANDIR (43)



Zrinka je po zanimanju ekonomistica, koja je prije radila u autosalonu svog supruga, no trenutačno je nezaposlena. Bila je prava atrakcija među zaposlenicima jer je uvijek vozila u visokim potpeticama. Ta domaćica za sebe kaže da je "povremena“ vegetarijanka, voli pletenje i šivanje, provodi najviše vremena s kćeri s kojom najradije ide u šoping.



Rado eksperimentira u kuhanju, a voli i izazove pa se zato prijavila u kulinarski show "Večeru za 5 na selu“. Priznaje da prije nije voljela boraviti u kuhinji, no s vremenom se to promijenilo. Najbolji kompliment koji je dobila jest taj da kuha bolje od svekrve.



MARIN MARIĆ BANJE (48)



Jedini džentlmen među damama je Marin, umirovljeni hrvatski vojnik iz Podstrane, koji se trenutačno bavi turizmom. U slobodno vrijeme s ekipom najviše voli "ribanje i ribarsko prigovaranje“, nogomet, a i član je Kulturno-sportskog društva "Artorius", koje se bavi zaštitom kulturne baštine i spomenika.



Vrlo je aktivan član zajednice, sudjeluje u lokalnim manifestacijama i čak je osvojio nagradu za najbolji soparnik - tradicionalno dalmatinsko jelo. Voli kuhati za obitelj i prijatelje, priprema uglavnom tradicionalna jela na kojima je odrastao.



JELICA JURIŠIĆ (46)



Konobarica Jelica rođena je u malom selu pokraj Trogira, a u Split se preselila zbog ljubavi. Živi u kući udaljenoj samo pet minuta od plaže. Svoj je život posvetila obitelji - ima troje djece i živi u istoj kući s roditeljima i bratom svog supruga.



Za pomagačicu je odabrala svekrvu s kojom se savršeno razumije, ali vole glasno i žustro raspravljati. Premda je jako zaposlena, uvijek nađe vremena za opuštanje s prijateljima, kojima često spravlja razne delicije uz domaću čašu vina.