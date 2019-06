Zasitila se, jer nije bilo kruha, ali Lille sad sprema neviđeno izdanje za Šibenik; 'Objeručke je primamo, sve će iznenaditi!', evo što su nam sve otkrili insajderi

Perjanice Večeri novih skladbi 22. Dalmatinske šansone, koja će se održati 16. i 17. kolovoza na festivalskoj ljetnoj pozornici u Šibeniku, bit će dvanaest ženskih i jedanaest muških izvođača, a među njima i osam poznatih kantautora, dvije klape i novi, mladi izvođači i autori, koji će predstaviti dvadeset i tri nove pjesme.



Festivalski žiri, u sastavu Dušan Šarac (umjetnički direktor), Damir Marušić (voditelj festivalskog orkestra), Mate Anić (skladatelj i glazbenik), glazbenik Dalibor Mirčeta i direktor festivala Branko Viljac, odabir je napravio preslušavši 126 skladbi, zaprimljenih nakon raspisanog natječaja.



Među debitantima koji će prvi put nastupiti na šibenskom Trgu Republike Hrvatske su i javnosti već poznata lica – Nina Kraljić, Elis Lovrić, Singrlice, Alya, Branko Medak, Aleksandra, Duje Stanišić, klapa Contra, Božidarka Matija Čerina, Rockatansky i Kristina Boban, koji će na Šansoni zapjevati uz imena poput šibenskog veterana Nene Belana, Četiri tenora, Mije Negovetić, grupe Forum, Branimira Bubice & klape Sebenico, Saše Jakelića, skupine Bang Bang, Marka Pecotića Pece, Lidije Bačić Lille...



Kako je potonja pjevačica završila u redovima izvođača šibenske Šansone, objasnio je njezin direktor Branko Viljac, ističući kako je Splićanka za tamošnju publiku pripremila posebnu pjesmu.

– Lidija Bačić?! Pjevala je na kruzerima pa se vratila u Hrvatsku, osvojila nagrade na MIK-u i pobijedila na Zagrebfestu, da bi prije sedam-osam godina sudjelovala i na našem festivalu i bila proglašena najboljom debitanticom. Onda se Lille zasitila šansona i kancona, od kojih nije bilo kruha, i odlučila se za novi glazbeni pravac, ali ju je Šibenik opet primio objeručke s jednom urbanom pop-pjesmom, koja će mnoge iznenaditi.

Prvi put nakon 50 godina



Lidija u drugom svjetlu na Dalmatinskoj šansoni – najavljuje Viljac, napominjući kako će šibenska publika imati priliku upoznati i slovensku zvijezdu Alyu, te prva čuti autorski uradak mlade Mije Negovetić.



Prva festivalska večer rezervirana je za Večer talijanske kancone, u kojoj će se pjevati neke od najboljih talijanskih kancona izvedenih u proteklih šezdeset godina, i to u originalnoj talijanskoj verziji ili u varijanti hrvatskih prepjeva, čiju većinu potpisuje bard Arsen Dedić.



– Bit će to mahom pjesme Arsenovih prijatelja, kumova i uzora, ali i njegova "Vraćam se" iz 1969. godine. S njom je pobijedio na Splitskom festivalu, osvojivši prvu nagradu žirija u alternaciji s Ginom Paolijem, koji je pjevao na talijanskome. I ta će, talijanska verzija, prvi put, nakon 50 godina, ponovno biti izvedena na našoj Šansoni. Pjevat će je Tina Vukov...



Riječ je o verziji koja nigdje nije objavljena u Hrvatskoj, jedino još ta snimka postoji na Radio Splitu, a do nje smo došli uz pomoć Gorana Pelaića – zahvalno će Viljac, dodajući kako će na Večeri talijanske kancone, među ostalima, zapjevati i Đani Maršan, Helena Bastić, Šime Bubica, Nera Gojanović Kljajić, Uršula Najev, Marina Fernandez, Stijepo Gleđ Markos, Vlatka Burić...