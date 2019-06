Dokazuje li ova snimka da je Neymaru u hotelskoj sobi Brazilka sve namjestila kako bi ga optužila za silovanje? Procurio dio, policija traži ostatak videa

Brazilski nogometaš Neymar je s prijateljske utakmice protiv Katara izišao šepajući u 17. minuti, nakon što je izvrnuo desni gležanj.

"Neymar je pregledan i snimke su potvrdile da se radi o puknuću ligamenta u zglobu" - navodi se u priopćenju CBF-a.

Mediji navode kako je Neymarovom općem stanju nedvojbeno doprinijelo njegovo loše psihičko stanje zbog optužbi za silovanje, koje je protiv njega pokrenula brazilska manekenka Najila Trindade zbog događanja u hotelskoj sobi u Parizu 15. svibnja.

Komentirajući optužbe, Neymar nije porekao odnos s manekenkom, ali tvrdi kako su na odnos pristale obje strane. Potom je javno objavio i njihove prepiske s WhatsAppa.

''Ja sam žrtva nasilja i silovanja'', poručila je Najila za brazilske medije, no u javnost su iscurili podaci koji joj ne idu u korist, kao na primjer da se protiv nje vode neke parnice te kako duguje novac.

Brazilska je manekenka priznala da ima manje financijske probleme, da je izrazila želju da otputuje u Pariz na Neymarov račun, no tvrdi da je do seksualnog čina došlo bez njenog pristanka.

Sad se pojavila snimka iz hotelske sobe koja bi mogla rasvijetliti skandal.

EL VIDEO DE LA DISCUSIÓN DE NEYMAR Y NAJILA TRINDADE EN EL HOTEL DE PARÍS pic.twitter.com/lpfil3rYLD — RODRIGO CALIZAYA VILLCA (@RODRIGO79967635) June 6, 2019

Kameru je, prenose mediji, očito pripremila sama manekenka prije nogometaševa dolaska. Na snimci se vidi kako se prvo baca na njega, a onda počinje s nasilnim ponašanjem.

''Smiri se, smiri se. Ne udaraj me, ne, ne...'', čuje se kako joj govori nogometna zvijezda.

Potom mu ona odgovara: ''Jučer si ti mene napao.''

''Ma kako? Gdje?'', odgovara joj Neymar, na što mu manekanka kaže: ''Ostavio si me ovdje samu.''

Potom se snimka završava i izgleda kao da Neymaru nije jasno o čemu Najila priča. Snimku je objavila brazilska postaja Record u čiji se program javio Neymarov otac, koji tvrdi kako snimka upravo dokazuje nevinost njegovog sina.

''Mislim da ni ne moram braniti sina. Snimke govore sve. Jasno je da je video namjerno snimljen, no jedino što može dokazati da je moj sin napadnut. Ona je izazvala nasilje, a on je odgovorio. Shvaća i on da je sve ovo namješteno. Bilo bi dobro za sve nas i istragu da vidimo cijelu snimku. Koliko znam, to i policija pokušava naći'' - komentirao je Neymarov otac.