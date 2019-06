Seve otkrila kako ju je Huljić prvi put izabrao, a mi se sjećamo kako je Ljilja tada fenomenalno izgledala, a Tonči pjevao puno prije 'Madre Badesse'

Svi koji su odrastali, zaljubljivali se, voljeli, hodočastili na koncerte u 80-ima složit će se da nema uzbudljivije dekade.



Kad bi modno pisali o njoj, epiteti bi bili još raskošniji i živopisniji, jer tko može zaboraviti mini val i "repe", goleme plastične narukvice i naušnice, "kričave" džempere, isprane traperice preko kojih se navlače "štucne na rige", a tenisački se "znojnici" nose kao poželjan modni detalj?

Svakako, u 80-ima je stasala i Severina, sa svojim glazbenim željama i snovima koje je obilato krojila i njezina mentorica Lepa Smoje koja ju je, kako je Seve sinoć ispričala Tončici čeljuskoj, gostujući u emisiji "U svom filmu", "uvik gurala u prvi red", i u onim godinama kad je Splićanka bila još sramežljivica.

"Zašto je to radila, zašto me je izabrala i poticala, šta je vidila u meni, Lepa je meni tek puno kasnije pričala, ali nije sad na meni da to govorim..." - kroz osmijeh je rezonirala popularna Splićanka, otkrivši i kako je prvi put završila na pozornici Splitskog festivala.

"Tonči Huljić je doša u Lepin Mozaik i tražio plesačice koje će nastupit s Magazinom na Splitskom festivalu s pjesmom 'Sve bi seke ljubile mornare'. Ja sam stala tamo u kantunu, a Lepa me pogurala, uvik sam joj bila, ka, i dobra plesačica.

Tako smo se Tonči ja upoznali i znali dugo, dugo godina prije nego mi je tek nedavno napisao prvi put pjesmu" - ispričala je Seve.

Podsjetimo, Huljić je autor pjesme "Oću s tobom živit", koju je za svoju slavnu kolegicu napisao neplanski, "pala mu je na pamet", kako je pojasnio "na plaži u Stanićima".

YouTube servis, nažalost, svevremenski hit "Sve bi seke ljubile mornare" ne nudi u originalnoj varijanti sa Splitskog festivala sa sramežljivom Severinom kao plesačicom, tek u verziji spota, koji je tada, kao plesačice, proslavio dvije tamnopute splitske seke.

Nastup "Magazina" u show programu festivala iduće godine, 1987., podsjeća na barem tri stvari: koliko je Ljiljana Nikolovska bila sjajna pjevačica, kako je fenomenalno izgledala, a i da je Tonči pjevački debitirao puno prije "Madre Badesse"...