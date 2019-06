'Doktor mi je rekao da se ne smijem nadebljati. Ali, nisam zato smršavjela...': Seve odgovorila na pitanja od kojih izgaraju njeni fanovi, objasnila i kako su je institucije izdale

Severinino gostovanje u emisiji "U svom filmu" Tončice Čeljuske na HRT-u zacijelo je, u svjetlu najnovijih afera, pratio mnogo veći broj od onog samih fanova najpopularnije pjevačice na Balkanu.

Splićanka je, dakako, stigla kako bi promovirala svoj novi album "Halo", no razgovor o glazbi isprekidale su mnogima "napetije" teme, počevši od izgleda, sve do parnice za skrbništvo nad djetetom koju Severina dugih pet godina razvlači po sudovima zajedno sa svojim bivšim partnerom Milanom Popovićem.

Ženski razgovor u emisiji isprekidala su samo javljanja dugogodišnjih Severininih suradnika i prijatelja, poput Petra Graše, stilista Petra Hrgovića i najbolje prijateljice i "kolegice mame" iz škole njenoga sinčića Aleksandra, Ive Radić.

Od početaka karijere sve do najnovije mješavine stilova, Čeljuska je u razgovoru sa Severinom krenula od "starta", pa je Seve ispripovijedila i nešto o traumama iz djetinjstva. O ljubomori malih prijatelja što je pjevačica, drugačija od drugih po svemu, pa i o imenu. Svakako su je zvali, kaže, i Suvenira, Šuvenira, Svemerina...

"Bila sam tužna što nisam neka Ivana, Ana ili Tamara... To mi je uvijek bilo super ime", zaključila je.

Ispričala je Čeljuski i anegdotu sa snimanja spota "Virujen u te". Djevojčice koje u njemu gledamo su tu, doista, sasvim slučajno.

"Kad sam došla na Hvar snimati spot, ugledala sam djevojčicu na plaži kako se igra. Pitala sam je hoće li doći sutra da snimimo video - mama joj, kod kuće, dakako, nije povjerovala. Sutra je došla vidjeti o čemu se radi s drugom kćerkom... Obje su u mom spotu", kaže.

Trening, rutina...

Prvo skretanje s glazbenih tema nastupilo je kad je voditeljica upitala Severinu pitanje koje je vjerojatno čula mnogo puta, ali koliko god puta da je zapisano - gledatelj(ic)e će zanimati...

Postoji li neka tvoja rutina? Treniraš li?

"Pa moram za nastupe, puno je to trčanja. Zamisli nogometaše da trče dva sata u štiklama... To je meni postalo normalno. No, evo, nisam vježbala dva mjeseca. Ipak, trebaju mi treninzi zbog kondicije. Prije sam išla dva do tri puta u teretanu", odgovara.

"Imala sam tri operacije na nozi, potkoljenica mi je pomaknuta naprijed. Doktor mi je zato i rekao da se ne smijem baš ni nadebljati, haha. Ali nisam zbog toga smršavjela, postoje jednostavno dani kad si bolestan, kad te ne ide", otkriva.

"Uvijek sam imala plemeniti trbuščić", nastavlja. "Prošle godine sam prvi put počela raditi trbušnjake, oduševilo me, pa ja prvi put iman trbušnjake!", rekla je oduševljeno. Zaključila je i da dobar izgled održava - zbog sebe.

Uloga majke

Najvažnija životna uloga ona je majke, potvrdila je Čeljuski Seve.

"I pričati o tome je suvišno, svaka mater to zna i osjeća. Ja sam odrasla uz dalmatinsku mater, njoj su dica uvik na prvom mistu, a onda ćemo sve ostalo. Vremena se, naravski, mijenjaju, ali sretna sam što sam mater tom predivnom biću...", zaključuje.

Prirodno je razgovor skrenuo i na onaj o parnici koju pjevačica vodi za skrbništvo nad djetetom.

"Možda nije za ovu emisiju, ali i to je život. To je teško, to je pet godina mučenja i odlaženja po raznim institucijama. Ne bih sada pričala o razlozima, već sam sve ispričala... Morate se suočiti sa situacijom, to je jako teško", neodređena je bila Severina.

"Ja o tome nikada nisam govorila", istaknula je poslije. "Institucije su zakazale. Ljudi koji su na vlasti su osobe koje sjede na klupama i odgovaraju za svoja djela - to samo kod nas ima. I onda kada dođete do njih, sve je jasno. Bila sam na razgovoru u nadležnim institucijama, da ne pričam o tome na dugo i široko... Drago mi je što je Jelena Veljača pokrenula ovu akciju... Ja sam se povukla iz toga zbog brige oko djeteta. To nisu lijepe priče".

"Napokon sam odlučila progovoriti jer mislim da se o tim stvarima treba pričati. Naš sustav ne valja. Floskula da institucije rade svoj posao nije točna. Vjerujem u pravdu bez obzira na sve, ali u ove neke socijalne službe, ne, mislim da su podbacile", oštro će na kraju.

Na javnoj televiziji imamo pravo izartikulirati probleme koji muče sve, a ne samo Severinu, podvukla je uz to Čeljuska.

Poruka za kraj

Koju poruku bi poslala mladim nadama estrade?

"Da idu svojim putem. Pokušaju iz osobnosti izvući ono što im paše, a ne ono što im drugi kažu. Najbolje možemo sami odlučiti o tome. Naravski, kad si mlad, mama će ti reći, otac će ti reći... Kad sam prvi put išla na Sedmu noć pjevat Dalmatinku, mama mi je pripremila čipkanu bijelu haljinu, kako i priliči, a ja rebatinke i bijelu košulju. Kad sam izašla u tome na pozornicu, strašno je to bilo...", našalila se.

"Mislim da uvijek treba slušati sebe. Koliko god vas kritizirali, išli vam na živce, tu osobnost koju imate, trebate pokazati. Raditi sa srcem", poruka je za kraj.