'Balet o mladosti' razjario nasljednike, Runjićeva kćer razočarana: Uzeli su pjesme, nitko nas ništa nije pitao, to je Divlji Zapad!; Golovko: Neće ostati zakinuti...

Nakon što je plesna predstava splitskog HNK "Balet o jednoj mladosti" uoči premijere prošloga petka preimenovana u "Balet o mladosti" zbog pisma odvjetnika pjevačice Josipe Lisac upućenog u splitski teatar (zatražena je zabrana izvedbe pjesme "O jednoj mladosti" pokojnog Karla Metikoša na koju pjevačica polaže autorska prava, kao i zabrana naslova koji na pjesmu asocira), oglasili su se i iz Josipine diskografske kuće Croatia Records.



"Slijedom informacije da splitski HNK namjerava izvoditi balet naziva 'Balet o jednoj mladosti' te da u njemu imaju namjeru koristi autorsko djelo 'O jednoj mladosti' (Karlo Metikoš – Ivica Krajač), sukladno uobičajenom postupku upit je proslijeđen nositeljima autorskih prava, Josipi Lisac i Ivici Krajaču. Upit od strane HNK Split stigao je tek u tjednu premijere, a predstava je uvježbana, producirana i oglašavana bez ikakve prethodne dozvole nositelja prava", stoji u priopćenju Croatia Recordsa.



U "Baletu o mladosti" koristi se i niz drugih pjesama iz CR kataloga poput "Ti si moje proljeće" Bijelih strijela, "Crne marame" Anice Zubović, "Dalmatinke male" Zdenke Vučković i Marke Novosela, "Samo jednom se ljubi" Ive Robića, "Balada" Ane Štefok... o čemu u sljedniku nekadašnjeg Jugotona, vele, nisu imali pojma sve do tjedna u kojemu je održana premijera.



- Kontaktirani smo, ali, nažalost, prekasno, i to u vrijeme kada je na rasporedu kazališta i u medijima već objavljeno ime baleta i sva djela koja se u njemu koriste.



Budući da se predstava producira i uvježbava mjesecima prije same predstave, potrebno je pravovremeno regulirati autorska prava na autorskim djelima kontaktom s autorima ili njihovim nakladnicima, te regulirati prava na svakoj snimci koja se koristi s vlasnikom snimke (diskografom) – kazali su nam u Croatia Recordsu, uz napomenu kako ne znaju jesu li regulirana prava na drugim djelima i postoji li problem i s drugim autorima, te ujedno ustvrdili kako splitskom HNK neće zabranjivati korištenje djela iz svojega kataloga.

'Super mi je zvučalo'



- I ja sam nekoliko dana uoči premijere vidjela plakat za balet. Super mi je zazvučalo kao tema, zaguglala sam i vidjela da su naše dvije pjesme unutra.

"Što učinila si ti" i "Potraži me u predgrađu". Trebalo nas je pitati za dopuštenje jer je u pitanju scensko djelo. Nikad ne znate u kakav kontekst će netko staviti te skladbe – kazala nam je Ivana Runjić, kći skladatelja Zdenka Runjića, koja je s majkom Vedranom nasljednica očevih autorskih prava. I kći glazbenog velikana začuđena je što im se nije obratio nitko iz HNK...



- Nećemo reagirati na ovo, premda me čudi ta praksa. I dandanas mi je nevjerojatno da ljudi u kulturnim institucijama ne razumiju izdavačka prava. Treba raditi na tome da ljudi znaju što treba napraviti. Općenito je oko tih stvari Divlji zapad.

Nije u pitanju samo eter niti je u pitanju situacija da se pjesma izvodi na nekom koncertu, jer u tom slučaju autori i izdavači realno ne mogu ništa. Riječ je o scenskom djelu, postoji kontekst koji je potrebno odobriti kako se ne bi narušilo određeno autorsko djelo (pjesmu). Odobrenje se mora tražiti.

Bilo bi divno da je netko pozvao na premijeru



O.K. mi je kad netko tko se time ne bavi nema pojma o tome, ali institucije poput nacionalne kazališne kuće... Bilo bi divno da nas je netko barem pozvao na premijeru – ironično je dometnula Ivana.



O "Baletu o mladosti" oglasili su se i iz HDS ZAMP-a nakon što je Goran Golovko, v.d. intendanta splitskog HNK, izjavio da su "ZAMP-u, stručnoj Službi zaštite autorskih i muzičkih prava, prijavljene sve kompozicije koje su se trebale koristiti u 'Baletu o jednoj mladosti' u svrhu reguliranja kolektivnih i individualnih autorskih prava".



Uz opasku kako bi "kulturne institucije trebale znati postupak pribavljanja svih prava za glazbu koju planiraju koristiti u novim produkcijama", u HDS ZAMP-u naglašavaju kako "mogu izdati odobrenje samo za korištenje kolektivnih prava (javnog priopćavanja), ali ne i individualnih autorskih prava".



"Takvo odobrenje svatko tko postavlja novo glazbeno-scensko djelo treba ishoditi od autora i nositelja prava na glazbenom djelu, i prije nego što se ZAMP-u izvrši prijava za reguliranje prava javnog priopćavanja", kažu u HDS ZAMP-u.

"Da bi se postojeća autorska djela (pjesme) zakonito koristila u novom autorskom djelu (balet), potrebno je regulirati, ili kolokvijalno, 'očistiti' sinkronizacijska prava sa svakim autorom/nositeljem prava za svaku pjesmu posebno, ili putem njihovih zastupnika. Najčešće su to tzv. glazbeni publisheri/nakladnici", podučavaju iz HDS ZAMP-a nadležne u splitskom teatru.