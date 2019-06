'Ni Seve ni Igor nemaju pojma kako napraviti urok, znam što je 'crna svijeća', ali se time ne bavim...': poznati astrolog prokomentirao nam je dramu pred kućom Milana Popovića

- Odgovorno tvrdim da ni Igor Kojić ni Severina nemaju uopće pojma kako se radi urok, a pogotovo crna magija. Urok se ne radi ovako kako je to zabilježila kamera. Smatram da je netko bio plaćen da to postavi... Ne vidi se baš na snimci je li to Kojić ili nije, ali to će već utvrditi policija – komentirao je Theo Ljubić, poznati astrolog i Crveni Mag s malih ekrana slučaj "crna svijeća", koji se izrodio nakon što je pred ulazom u zagrebačku kuću srpskog poduzetnika Milana Popovića ostavljen nepoznat zapaljeni predmet.

Srpski kralj bakra, kako mu tepaju mediji, odmah je to prijavio policiji, posumnjavši da je riječ o eksplozivnoj napravi, te priložio snimku videonadzora s kuće na kojoj se, tvrdi, vidi kako pred njegovom kućom nepoznat zapaljen predmet ostavlja Igor Kojić, suprug njegove bivše partnerice Severine, s kojom na sudu vodi dugogodišnju bitku oko skrbništva nad njihovim sinom Aleksandrom.

No, iz policije su tek šturo izvijestili da rade na slučaju, te da su utvrdili kako nije bila u pitanju eksplozivna naprava, već je riječ o bezazlenom predmetu koji se, ipak, može shvatiti kao neka vrsta zastrašivanja obzirom na način kako je ostavljena. Popović je ispričao da je riječ o napravi nalik na svijeću ispunjenoj nečim crnim nalik na katran, što je curilo iznutra i bilo dosta teže od svijeće, te je gorjelo sve dok vjetar nije ugasio plamen.

Mašta javnosti odmah se uzburkala. Ima li tajanstvena "crna svijeća" ostavljena pred Popovićevim ulazom veze s crnom magijom i urocima, počela su naklapanja, za koja, pita li se Tea Ljubića, nema nikakve osnove.

- Magijske opasnosti nema ni za koga, Severina zbilja nema pojma o tome. Ona i ja smo davno, davno razgovarali o tim stvarima, ona se svega toga boji. Ni ona ni suprug nemaju veze s tim, to netko "brije". Na takav način se to ne radi – veli Ljubić, koji je pogledao i videosnimku koju je Popović priložio policiji. Naslov objavljen u Srpskom telegrafu “Seve pokušala da ubije Milana” dobro ga je pak nasmijao.

- Držim da je policija u ovom slučaju u pravu, da je riječ o samo jednom obliku zastrašivanja, tu apsolutno nema nikakve crnomagijske opasnosti za bilo čiji život – ponavlja astrolog i Crveni Mag, navodeći kako inače, "na prostorima Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine, Slovenije, sve dolje do Grčke", ne postoji osoba koja može napraviti ubitačan crnomagijski urok. Ili barem nije poznata u javnosti.

- Za takvo što definitivno postoje ljudi u Rumunjskoj, osobno imam kontakt s nekakvom Rumunjkom koja živi u Bukureštu, a koja se baš bavi time. I ja znam kako se to radi, ali se time ne bavim – ističe Ljubić, objašnjavajući fenomen crne svijeće u crnoj magiji.

- Crne svijeće koriste se u crnomagijskim udarima, ali prvenstveno u obredima kada se okreću naopako prilikom zazivanja određenih demona, zlih duhova i sl. Postavljanje te svijeće ili što je to već bilo ispred Popovićeva ulaza nema apsolutno nikakav magijski učinak – podcrtao je Ljubić.