'Vidi ovu malu plavu... Gledao sam taj njihov stol, ništa mi nije bilo jasno!': Grašo otkrio kako su se on i Danijela upoznali, u priču su uključena brojna imena s estrade 

Da i žiri može reagirati emotivno, pokazao je sinoć Petar Grašo u RTL-ovoj emisiji "Zvijezde".

''Ispričat ću vam jednu kratku priču'', započeo je većini natjecatelja omiljeni Grašo nakon nastupa simpatične 43-godišnje profesorice informatike iz Zadra Anite Nikić, koja je izvela pjesmu grupe Magazin 'Svileni'.

''Ovu je pjesmu napisao Tonči Huljić, otpjevala ju je Danijela… Ja sam 1995. na Dori bio autore pjesme 'Boginja' koju je otpjevao Oliver Dragojević. Mi smo bili drugi jer, naravno, na svakom festivalu gdje Tonči Huljić piše pjesmu, on bude prvi'', započeo je Grašo pa dodao, ''I on je tada bio prvi s Danijelom. Ja sam gledao taj njihov stol, nisam ih tada poznavao… Zdenko Runjić, Oliver i ja sjedili smo i ja sam gledao taj stol do i mislim si: 'Sad su ti neki Huljići pobijedili. Vidi ovu malu plavu koja pjeva 'kiki-riki-miki-moj'. Meni tu ništa nije bilo jasno'.''

''Na kraju je ta 'mala' već 22 godine moja djevojka, a ovaj čovjek do mene je moj veliki prijatelj i jedan od najboljih autora mojih hitova. Život je ponekad tako duhovit!'', zaključio je Splićanin.

''Misliš, okrutan'', nadovezao se sarkstično Tonči Huljić.