'Jedina žrtva je Aleksandar': psihologinja splitske škole objašnjava stravičnu štetu koju roditelji svađama nanose djetetu; Osvrnula se i na lanjski slučaj u Splitu

Kad roditelji, rastajući se u lošim odnosima, ne biraju sredstava, dijete je gubitnik – složit će se svi psiholozi, socijalni radnici i ostali stručnjaci, zapravo svi zdravorazumski ljudi imajući prije svega na umu zaštitu malodobnih potomaka čiji roditelji nerijetko, preko njihovih nejakih leđa, vode svoje bitke.

Borba za skrbništvo nad malodobnim Aleksandrom Popovićem, sinom Severine Kojić i bogatoga srpskog biznismena Milana Popovića, odavno je prerasla sudske okvire, jer se na ex-Yu teritoriju već godinama vodi pravi medijski rat, čije najniži udarci, u pravilu, stižu sa stranica srpskih tabloida ciljajući splitsku pjevačicu. Neovisno tko koga među bivšim supružnicima optužuje i zašto, nesumnjivo je da je djetinjstvo njihova malodobnog sina prožeto višegodišnjim neslaganjem "do krvi" posvađanih roditelja zbog čega je često, što izravno što neizravno, izloženo u javnosti.

Gora situacija što je dijete odraslije

Još je bivša pravobraniteljica za djecu Ivana Milas Klarić upozoravala na obvezu svih roditelja na potrebu zaštite djetetove privatnosti, te apelirala da se suzdrže od objavljivanja pojedinosti o sudskim postupcima i obiteljskim prilikama. Iznošenje podataka o djetetovu privatnom životu u javnosti, posebno onih podataka koji su vezani za sukob roditelja oko roditeljske skrbi, dijete dovodi u rizik moguće izloženosti neugodnostima u okolini u kojoj živi i u vršnjačkoj skupini, sada i ubuduće, što za dijete može biti bolno iskustvo, a posljedice za njegov razvoj mogu biti dalekosežne, istaknula je svojedobno Milas Klarić.

Medijska bomba srpskog tabloida naslovljena "Severina pokušala ubiti Milana" novi je, snažan udar i na malodobno dijete, složili su se svi stručnjaci s kojima smo jučer razgovarali. Što je potrebno učiniti u svrhu njegove zaštite? Kako se ponašati? I što savjetovati roditeljima – samo su neka od pitanja koja su se nametnula, a na koja nam je odgovor dala Nada Šalinović, psihologinja u splitskoj osnovnoj školi "Mertojak". Ima, kaže, jako puno takve djece u razredima njezine škole, one koja nisu medijski eksponirana, ali isto imaju roditelje koji se ne mogu dogovoriti. I svakodnevno gleda kako to utječe njih...

– Što je dijete odraslije i svjesnije to je za njega gora situacija, pogotovo u školi. Koliko god se u školi učiteljice i ostalo stručno osoblje trudili oko njega nitko ga, nažalost, ne može zaštititi od toga da će mu netko nešto kazati ili da će mu se narugati. To je uistinu teško za dijete – apostrofira Nada Šalinović.

– Kad mediji pišu o svemu tome, ja to razumijem, jer je to njima nasušna hrana. Ali u tim trenucima nitko ne vodi računa da ti ljudi imaju dijete. Kad izložite cijelom svijetu neku njegovu obiteljsku intimu ono se nađe u očajnoj situaciji. I ne samo to... Danas je sve to tako lako, pustiš nešto na internet te dijete i za deset godina može naići na neki sadržaj i vidjeti ga, a pritom se osjećati loše. Sjetite se samo slučaja malog Cesarea. Dijete je prošlo što je prošlo. Što ćemo više govoriti?! Sve uvijek kreće od roditelja.

Da su roditelji normalni i da su se mogli normalno razići kao ostali ljudi, ostati u nekim pristojnim odnosima, onda dijete vjerojatno ne bi bilo ovako izloženo. S obzirom na to da se oni moraju prepucavati, naravno da sve kreće od njih. Onda i svi mi ostali, oni koji o tome pišu i govore, i oni koji to zlurado čitaju i komentiraju u biti, na neki način, sudjeluju u zlostavljanju tog djeteta – veli psihologinja Šalinović. No, što ako se prijeđe granica, problemi ne jenjavaju, a pritisak na dijete postane sve jači?

Uvesti zabranu

– O djetetu bi trebao povesti računa nadležni Centar za socijalnu skrb i eventualno sud. Jedini oni u Centru institucionalno mogu riješiti problem i reći: "Sad ćemo uvesti zabranu ovoga li onoga". Mogu zatvoriti neke stvari za javnost, zabraniti da se o tome piše u medijima... Nadam se da će mali Aleksandar uspjeti prebroditi traume s kojima se suočava tijekom svojega odrastanja. Izložen je svemu i svačemu, naravno da sve što se događa ostavlja tragove na njegovu psihu. Ako je njegov ego malo jači, ako se može svemu tome oduprijeti, on će sve to i prebroditi. Ali ne bez tragova, i ne bez trauma. Ne mora značiti da će imati neke velike probleme, da će se drogirati ili nešto slično, ali može krenuti nekim lošim putem. Ipak, nadam se da će odrasti u normalno i zdravo čeljade što mu, od srca, želim – zaštitnički će Šalinović napominjući kako traume mališana najčešće izlaze na vidjelo u njihovoj tinejdžerskoj dobi.

– Još će gore biti kad dođe adolescencija, a neće moći pobjeći od svega toga. Tek onda može "puknuti" negdje... U svakom slučaju, valjda će se roditelji potruditi da dobije neku stručnu pomoć kako bi mu se olakšalo da to što proživljava prebrodi na najbolji mogući način. Potrebna mu je stručna osoba, koja bi radila s njim da njegov ego malo ojača, da stekne samopouzdanje i dobije snagu nositi se s tim teškoćama kojima je izložen. Što prije, to bolje za njega. Ali mislim da bi svakako netko i roditeljima trebao očitati bukvicu, da malo razmisle što rade svojemu sinu – zaključila je Šalinović.