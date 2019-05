Vjenčanje Brune Sanader i njenog odabranika bilo je spektakularno, uzvanici su mahom bili mladi, a vi pogledajte fotogaleriju s pira godine

Danima se o tome naveliko šuškalo, a onda dobilo i svoju službenu potvrdu: u subotu su na privatnom, za javnost zatvorenom popodnevnom ceremonijalu u hvarskoj katedrali, u bračnu luku uplovili Bruna Sanader, mlađa kćerka bivšeg premijera Ive Sanadera i njen odabranik, dugogodišnji dečko Vedran Vukadinović. Vjenčao ih je mladi zagrebački svećenik kojeg su, neslužbeno saznajemo, mladenci upoznali i prije nego se zaredio, i već tada rekli kako će ih baš on jednom i vjenčati. Slavlju nije nazočio mladenkin otac, remetinečki 'stanar' Ivo Sanader, no zato su uz Brunu ponosno stajale majka joj Mirjana, sestra Petra, te tek kao gost, stric don Vinko Sanader, župnik trogirske katedrale.

Među 60-ak svečara, mahom mlađih osoba, našli su se i Ivini vjerni prijatelji i u dobru i u zlu, splitski arhitekt Jerko Rošin, bivši predsjednik Sabora Luka Bebić u pratnji svojih supruga, te Sanaderov dugogodišnji tjelohranitelj poznat pod nadimkom Tigar.

Kako neslužbeno saznajemo dojmljivi trenuci obreda bile su arija Ave Marija, te molitva vjernika na pet jezika, održana vjerojatno iz razloga što je bilo i uzvanika iz drugih zemalja.

Sa završetkom crkvenog dijela vjenčanja, mladence je pred katedralom dočekao špalir, sa svih strana su poletjele bijele latice, nakon čega je na traženje uzvanika pao i prvi bračni poljubac, te srčana pjesma uz hvarsku klapu Galešnik. A onda i ples mladenaca. Odlično raspoloženi svečari potom su praćeni klapom i pjesmom prošetali preko grada, te se osvježili pred klubom Carpe Diem. Tu su ih čekali brodovi kojima su prebačeni na Stipansku, na Paklene otoke, u drugi Carpe Diem-ov objekt.

Ovo je vjenčanje bilo popraćeno debelim velom šutnje, do konkretne je informacije doslovce nemoguće bilo doći. U hvarskim se kuloarima i nadalje špekulira kako će novopečeni bračni par na otoku ostati još pokoji dan. A priča se i kako će, iako nam to nije potvrđeno, u nedjelju navečer večerati riblje specijalitete u hvarskom restoranu Gariful, jednom od najboljih na ovom dijelu Jadrana. Čuje se i kako je obred bio dirljiv, ali i posebno zbog činjenice da se hvarska katedrala malo puta zatvarala za javnost, i to kako bi se u njoj održao ceremonijal ovakve vrste. To Hvaranima nije promaklo.