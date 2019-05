Jedno jutro čula je Rozginu pjesmu koja je u njoj probudila emocije: Josipa Pavičić Berardini predstavila svoju petu knjigu, ispričala je i tko je još zaslužan za inspiraciju

Bivša televizijska voditeljica, a danas trenerica tehnika za samorazvoj voditeljica radionica i spisateljica Josipa Pavičić Berardini (41) predstavila je svoju novu, petu po redu, knjigu naslova "Promatrači u zrcalu". Josipa iza sebe ima brak s Talijanom Niceom Berardinijem s kojim je postala majka dvaju sinova i od kojeg se rastala 2016. godine.

Upravo u procesu rastave započela je pisati stranice nove knjige kako bi uspješnije prebrodila prazninu i tugu te s budućim čitateljima podijelila svoje iskustvo.

- Razvod braka bio je za mene prekretnica gdje sam osjetila potrebu da pišem o odnosima. „Promatrači u zrcalu” svojevrsni je self help, knjiga za samorazvoj, u kojoj smatram da sam uspjela toplo i jednostavno opisati što sve prolazimo nakon gubitka u ljubavi, te koliko su te faze tuge u odnosima zapravo normalne, samo je važno da se u nijednoj od njih ne zaustavimo, rekla nam je spisateljica na predstavljanju u zagrebačkom restoranu Miki's gdje su Slavko Sobin, Ana Begić Tahiri, Darija Lorenzi Flatz i Jelena Rozga pročitali ulomke iz knjige.

Kako smo imali prilike čuti, Josipa je jedno jutro dok je pisala, na radiju čula Rozginu pjesmu „Moje proljeće” koja je u njoj probudila emocije kasnije opisane u knjizi.

- Josipa mi je odmah to jutro poslala poruku i rasplakala me, to mi puno znači, rekla je Rozga.

Nakon "Sare Santini","GL’amoura”, "Lopova moje mladosti” i "Šest milimetara", spisateljica je izdala knjigu kojoj je glavna poruka pronalazak istinske snage i ljubavi u nama samima.

- Najviše volim pisati o temama koje sam doživjela, preživjela i iz njih iznijela vlastito iskustvo. Kad sam krenula, imala sam sasvim jasnu sliku o tome što sam naučila kroz odnose - kako svako zlo može biti naše najveće dobro. Ako mu tako pristupimo, dat će nam prostor da rastemo. Svi poznajemo onaj trenutak kad prekinemo vezu i mislimo da je kraj svijeta, da ništa drugo ne postoji, da nikad više nećemo biti sretni, ali krivo – svaki je kraj neki novi početak. Hvala mom bivšem životu i mom braku. Uvijek volim naglasiti kako je uvijek važno opraštanje i zahvalnost u partnerskim odnosima. Ja danas imam prekrasan odnos sa svojim bivšim suprugom, tvrdi Josipa uz napomenu kako knjiga "Promatrači u zrcalu" nije pisana samo za žene.

- Svakog od nas boli gubitak, bili muško ili žensko. Kaže se da je u tvrdoj ljusci uvijek mekana jezgra. Muškarci imaju taj tvrđi stav, ali moš' si mislit, ima ih toplijih i mekanijih unutra od nas. U odnosu s partnerom moramo naučiti barem jednu stvar, a ta je da je on naše zrcalo, jedan dio nas. U prijevodu, sve ono što me smeta kod partnera i što me živcira, sve je to ono što imam u sebi i na tome trebam raditi, smatra spisateljica.

